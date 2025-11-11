Инвалидное кресло, связь с Павлом Дуровым и операции: Что случилось с Аленой Шишковой после романа с Тимати и кто её новый бойфренд?
Алена Шишкова — известная российская модель, вице-мисс России 2012 года. Широкая популярность пришла к ней благодаря отношениям с рэпером Тимати, в 2014 году девушка родила от него дочь Алису. О творческом пути, личной жизни и судьбе модели, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Алены ШишковойЗнаменитость появилась на свет в Тюмени 12 ноября 1992 года. Ее знак зодиака — Скорпион. Родители баловали единственного ребенка, стараясь исполнить любые желания дочери. Маленькая Алена увлекалась творчеством: освоила гитару и академический вокал. Однако музыкальная стезя ей не приглянулась. Повзрослев, она сделала первые шаги в мире моды, попав на страницы популярного журнала. Это стало началом ее пути в моделинге. До успеха было далеко, но тюменка участвовала в конкурсах красоты «Мисс Мечта», «Мисс Надежда» и «Мисс Очарование». Настоящий прорыв случился, когда девушка выиграла титул на конкурсе Cover Beauty Look.
Мода, бизнес и телевидениеДля Шишковой переломным оказался 2012-й. Ей тогда исполнилось всего двадцать, но решив попробовать себя в конкурсе «Мисс Россия», она смогла удивить жюри нестандартностью ответов на привычные вопросы зрителей. Несмотря на странные реплики, красота девушки покорила многих фанатов, она получила звание второй вице-мисс России. Успех привлек внимание не только отечественных, но и зарубежных модельеров. Вскоре Алена начала появляться на показах мировых недель моды — сначала в России, потом в Японии и Италии.
Летом 2017-го запустила свою линию косметики совместно со стилистом Ириной Кирсановой и ее супругом, открыв салон White Star на Новом Арбате. Правда, спустя пару лет права на бренд перешли исключительно к семейству Кирсановых. Попытки вернуть бизнес через суд успехом не увенчались. Осенью 2018-го знаменитость провела серию уроков макияжа в Махачкале, рекламируя собственный продукт — линейку White Starbeauty.
Осенью 2022-го звезда приняла участие в третьем сезоне реалити-шоу «Звезды в Африке». Затем выяснилось, что она участвует ещё в одном проекте — «Наследники и самозванцы», похожем на знаменитую мафиозную игру, где победитель получает солидный куш — до пяти миллионов рублей.
Пластические операции и анорексияСложно игнорировать заметные перемены во внешности бывшей возлюбленной Тимати. Сама девушка открыто признается, что встреча с рэпером подтолкнула ее изменить внешность: она исправила форму носа и увеличила губы. В 2019 году модель решилась на необычный эксперимент и удлинила зубы. Результат оказался неприятным: у Алены появились проблемы с речью. Осенью 2023 модель сделала липосакцию из-за недовольства формой рук и овалом лица.
Летом 2023 года Алена поведала, что восемь лет страдает от двух серьезных проблем — булимии и анорексии. Для борьбы с ними она неоднократно проходила лечебные программы по увеличению массы тела в разных медицинских центрах и санаториях.
Личная жизнь Алены ШишковойЛичная жизнь тюменки стала предметом обсуждений после ее знакомства с вратарем Максимом Ковалем, который играет за киевское «Динамо». Они встретились в Интернете, долго переписывались, а потом мужчина настоял на встрече. Их роман был недолгим, но запомнился многим.
В конце 2012 года Алена встретила рэпера Тимати на съемках его клипа. Спустя несколько месяцев они начали встречаться, и вскоре их заметили вместе на новогоднем концерте «Песня года».
19 марта 2014 года у них родилась дочь Алиса. Беременность оказалась неожиданной, но пара была счастлива и не думала об аборте. Многие надеялись, что появление ребенка подтолкнет их к свадьбе, но этого не произошло. Позже они расстались, но певец продолжает участвовать в воспитании дочери.
В 2018 году девушку заподозрили в отношениях с Павлом Дуровым, но слухи так и не подтвердились. Ее личная жизнь продолжает интересовать публику. Следующим претендентом на звание бойфренда стал парень из Турции по имени Омид, который признался ей в чувствах в соцсетях.
