11 ноября 2025, 13:31

Алена Шишкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алена Шишкова — известная российская модель, вице-мисс России 2012 года. Широкая популярность пришла к ней благодаря отношениям с рэпером Тимати, в 2014 году девушка родила от него дочь Алису. О творческом пути, личной жизни и судьбе модели, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Алены Шишковой Мода, бизнес и телевидение﻿

Пластические операции и анорексия Личная жизнь Алены Шишковой Алена Шишкова сейчас

Детство и юность Алены Шишковой

Алена Шишкова (Фото: ВКонтакте @alenkashishkova)



Мода, бизнес и телевидение﻿



Алена Шишкова (Фото: ВКонтакте @alenkashishkova)



Пластические операции и анорексия

Личная жизнь Алены Шишковой

Алена Шишкова и Тимати (Фото: ВКонтакте @alenkashishkova)



Алена Шишкова и Тимати (Фото: ВКонтакте @alenkashishkova)



Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram*

Алена Шишкова сейчас