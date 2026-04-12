«Нет возрастных фригидных женщин»: четыре мужа, поздняя беременность, дочь-модель с синдромом Дауна. Куда пропала Ирина Хакамада?
Экономисту, эпатажной телеведущей и писательнице, чьи откровенные наряды и резкие высказывания на федеральных каналах в «нулевые» пугали консерваторов больше, чем гиперинфляция, Ирине Хакамаде 13 апреля исполняется 71 год. Она прошла долгий и интересный путь, который сделал её узнаваемой и влиятельной фигурой в общественной жизни страны. Кроме этого, Ирина Муцуовна — мама особенного ребенка и женщина, чьи взгляды на отношения с мужчинами вызывают неоднозначные мнения. Подробности жизни политика читайте в материале «Радио 1».
Правнучка самураяИрина Хакамада родилась в Москве 13 апреля 1955 года. Её отец, Муцуо Хакамада, происходил из древнего самурайского рода, был японским коммунистом и политическим эмигрантом, который в 1939 году перебрался в СССР, где начал карьеру переводчика. Мать Ирины, Нина Синельникова, работала учительницей русского языка и литературы в Хабаровске. Она начала помогать Муцуо в освоении языка, а после смерти его японской жены стала ему второй супругой.
В интервью изданию «Коммерсантъ» Ирина Муцуовна рассказывала о сложных отношениях с отцом.
«В 1953 году его перевели на работу в Москву, в японскую редакцию Радиокомитета. Мама забеременела. Им было тяжело: комната в коммуналке, на руках ребенок — мамина дочь от первого брака, Люба. Несмотря на начало хрущевских времен, аборты были запрещены. Мама обегала всех врачей, но никто не соглашался ей помочь. И отец сказал, что не надо мучиться, пусть все остается как есть. Когда я родилась, отец был расстроен: он хотел мальчика. В общем-то, он махнул на меня рукой. Когда я в детстве болела, он заходил в комнату, удивленно смотрел на меня, спрашивал: «Почему такой слабый? Почему такой больной?» — и уходил».
Отношения со сверстниками у будущей «железной леди» также не задавались.
«Дети жестоки. Если ты не такой, как все, тебя обязательно будут травить и гнобить. Однажды в лагере меня девочки даже не пустили в палату, сказав, что жёлтым и узкоглазым здесь не место», — делилась Хакамада с изданием interviewmg.ru.Несмотря на травлю, Ирина хорошо справлялась с освоением школьной программы, очень любила математику. После получения аттестата пыталась поступить в Институт восточных языков, но не прошла отбор и стала студенткой экономического факультета Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
Позже, в 1984 году, на экономическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова состоялась защита диссертации, после которой Ирине Хакамаде была присвоена степень кандидата экономических наук.
КарьераКарьерный путь Хакамада начала в 1980 году с работы в НИИ Госплана РСФСР, потом в МГТУ им. Н. Э. Баумана. С 1989 года занималась бизнесом, была главным экспертом и членом биржи.
После последовала политическая работа: с 1992 по 1994 год занимала пост генерального секретаря «Партии экономической свободы». В период с 1993 по 1995 год числилась депутатом Государственной думы, с 1995 по 1999 год — председателем общественного движения «Общее дело». В 1997 году Хакамада назначена председателем Государственного комитета по поддержке малого предпринимательства. С 1999 по 2003 год — сопредседатель партии «Союз правых сил», а в 2000 году избрана вице-спикером Госдумы. В 2004 году участвовала в выборах президента России и получила около 4 миллионов голосов.
В 2008 году Ирина Хакамада ушла из политики и переключилась на общественную и образовательную деятельность. Она начала читать лекции в ведущих университетах России и мира, проводить тренинги и консультации для предпринимателей и руководителей, написала книги «Дао Жизни», «Success в большом городе», «Sex в большой политике» и «Любовь вне игры».
Личная жизнь
Хакамада была замужем четыре раза. Первый брак был заключен еще в 18-летнем возрасте. В университете Ирина познакомилась с фотографом Валерием Котляровым. Молодые прожили вместе 6 лет, и у них родился сын Даниил, но после измены мужа брак рухнул.
Вскоре и Ирина влюбилась в молодого преподавателя Сергея Злобина. Впоследствии он станет успешным предпринимателем, но в начале отношений паре было нелегко.
«Сергей был женат, когда я ушла к нему от Валеры. Мы тяжело переживали самовольный уход его супруги из жизни. Я забрала ее ребенка, он состоял на учете у психиатра, как и мать. Такая вот генетика. Мы прожили с Сергеем 12 лет. Было очень тяжело: денег не хватало», — признавалась Хакамада в программе «Судьба человека».Ирина усыновила пятилетнего Алексея и заменила ему маму. Брак продлился 12 лет и, по словам Хакамады, распался из-за регулярных измен Сергея.
Следующий роман Хакамады был с успешным предпринимателем, президентом инвестиционной компании «РИНАКО» Дмитрием Сухиненко. Пара познакомилась на бирже, где Ирина тогда занимала должность исполнительного директора. Дмитрий был первым, кто предложил ей отношения без обязательств, подразумевая под этим измены с его стороны. Ирина согласилась, так как считала Дмитрия привлекательным и многообещающим партнёром, но позже она разочаровалась в этих отношениях.
«Третий муж был преуспевающим бизнесменом, в которого я влюбилась безумно и выскочила замуж по бешеной страсти. Он с большим уважением относился к моей политической деятельности, но не верил в победу, а я назло всем-таки стала депутатом. Его реакция была странной и непонятной — он демонстративно отдалился от меня. Не брал с собой на приёмы, не общался, не делился новостями, отказывался ездить вместе отдыхать. В итоге мы стали чужими людьми и через четыре года развелись», — цитирует слова Ирины interviewmg.ru.
Владимир Сиротинский и Ирина Хакамада с дочкой Марией
Четвертым супругом политика стал директор LinguaLeo Владимир Сиротинский. Этот союз был самым продолжительным, и только смерть Сиротинского в 2021 году разлучила влюблённых. Наученная горестью измен, Хакамада заключила с Владимиром открытый брак. Иными словами, у каждого была возможность иметь отношения на стороне.
В этом союзе появилась на свет долгожданная дочка Маша. Ирина Муцуовна узнала о беременности в 42 года, у позднего ребенка был обнаружен синдром Дауна. Однако супруги решили не прерывать беременность, изучили симптомы болезни и были готовы к рождению особенной девочки.
Хакамада сейчас
Ирина Хакамада после смерти мужа Владимира Сиротинского в 2021 году сосредоточилась на личной самореализации, коучинге и публичных выступлениях. Она живёт преимущественно в Москве и уже давно отошла от активной политической деятельности, сосредоточившись на бизнесе и творчестве.
Основной источник дохода бывшего политика — коучинг и тренинги. Хакамада проводит мастер-классы и онлайн-курсы по личностному росту, управлению энергией, эмоциональному интеллекту и другим темам. Среди её проектов — программы «Жизнь на 100%» и курсы по «прокачке харизмы». Она также развивает платные подкасты и предлагает индивидуальные консультации. По некоторым данным, стоимость личной консультации может достигать 15 000 евро.
Оба сына Ирины Хакамады проживают в других странах. Даниил Котляров достиг выдающихся результатов в сфере предпринимательства в России. Он получил экономическое образование в Московском государственном университете, а в возрасте 27 лет занял пост финансового директора в крупной компании ООО «Петропавловск — Чёрная Металлургия». В настоящее время Даниил Котляров вместе с семьёй и детьми живёт в Гонконге и работает в финансовой сфере. Алексей Злобин отправился в США, где он занимается развитием собственного IT-бизнеса.
Дочь Мария — энергичная и креативная натура. Она посвящает своё время театральному искусству и появляется на телевидении в качестве участницы различных ток-шоу. В 2020 году она стала моделью, подписав контракт с агентством Allium. Мария участвовала в модных показах, в том числе в Russian Fashion Week.
Сегодня Хакамада активно ведёт свою жизнь: увлекается спортом, много путешествует и посещает техно-вечеринки, где иногда выступает как DJ. Кроме того, в свои 70 лет она сохраняет энергичность и активность, которые могут удивить даже молодых.
«Нет возрастных фригидных женщин. У женщины либидо вечное, всё зависит от партнера. Если партнер хорош, то всё будет офигенно! Если партнер — говно, то какой бы вы сексуальной ни были, всё равно будет говно», — цитирует Ирину Муцуовну издание 78.ru.