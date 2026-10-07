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«Исчадье ада»: бросила мужа в трудный момент и родила в 41. Что породило слухи о причине краха брака Анны Тараторкиной с Ратниковым

Анна Тараторкина (Фото: кадр «Первокурсница»)

Она с детства мечтала о сцене, но отец долго не пускал наследницу в профессию. Когда Анна Тараторкина всё же вышла на съёмочную площадку, её собственная жизнь пошла по сценарию, которого никто не ожидал. Брак с коллегой, развод после 12 лет и слухи, которые она предпочитает не комментировать. Как сложилась судьба дочери звезды фильма «Преступление и наказание» Георгия Тараторкина, читайте в материале «Радио 1».



Запрет отца и «Исчадье ада»: как детская мечта стала реальностью

Анна Тараторкина родилась 8 октября 1982 года в Москве, в известной актёрской семье. Её отец — Георгий Тараторкин, тот самый Раскольников из фильма «Преступление и наказание». Мать, Екатерина Маркова, много лет служила в «Современнике», а ещё писала книги.

«Моё детство было абсолютно удивительным, потому что мы с братом росли в атмосфере невероятной любви, заботы, полного ощущения защищённости. Наверное, во многом благодаря этому я не приобрела каких-то детских комплексов, которые осложняли бы мою взрослую жизнь», — цитирует актрису «78.ru».
Родители принципиально не брали девочку с собой за кулисы, чтобы она не теряла ощущение волшебства театра. А когда требовалось найти юную исполнительницу в спектакль «Пчёлка», глава семьи запретил дочери идти на пробы, несмотря на её большое желание.

Георгий Тараторкин (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
«Когда мне было лет пять, я случайно услышала, как ему кто-то говорил, что ищут девочку на главную роль в спектакле «Пчёлка». И когда я спросила с замиранием сердца, могут ли меня посмотреть, он сказал безапелляционное «нет»», — приводит воспоминания артистки издание.
По словам кинодивы, она тогда растерялась, ведь отец никогда прежде не был с ней так строг. Она просто не поняла в тот момент, что папа оберегает её от сплетен и сам не хочет оказаться в них замешанным. В четырёхлетнем возрасте родители отдали Анну Тараторкину в секцию фигурного катания, но тренер оказался настолько суровым, что девочку пришлось забрать. Шло время, и малышка, в отличие от старшего брата Филиппа, с ранних лет проявляла интерес к актёрской профессии.

Наблюдая за тем, чем занимаются мама и папа, она словно попадала в сказку — всё, что они делали, казалось девочке волшебством. В какой-то момент отец осознал, что ломать детскую мечту неправильно. И когда Ане стукнуло девять, она впервые оказалась на съёмочной площадке.

«Через несколько лет папа, придя домой со съёмок, бросил фразу: «А не хочешь ли ты сняться в кино?» Я была очень удивлена. Конечно, хотела!» — говорила Тараторкина.
Он привёл наследницу на «Мосфильм», где для девочки подготовили крестьянский сарафан и платок. Это был маленький эпизод в фильме «Исчадье ада», где её единственным партнёром стал сам Георгий Тараторкин.

По какой причине Анна не стала поступать во ВГИК, где вёл курс её отец?

В ранние годы Тараторкина вместе со старшим братом Филиппом занималась выпуском семейного журнала под названием «Барабулька». Юноша, в отличие от сестры и родителей, не стал продолжать актёрскую династию, а получил историческое образование и посвятил себя научной и преподавательской деятельности. В дальнейшем он стал православным священником и богословом. Наследники актёров росли совершенно разными по характеру.

«В детстве я была настоящим «вождём краснокожих». Мамин друг, космонавт Александр Серебров, называл меня «200 тысяч вольт». Я была неугомонным ребёнком, общительной: запросто могла подойти к прохожему, узнать, как он себя чувствует, поинтересоваться, есть ли у него дети, внуки. В школе тоже застенчивостью не отличалась», — делилась сестра пастыря со «СтарХитом».

Анна Тараторкина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
В школе Аня училась хорошо. Больше всего ей нравилось писать сочинения и читать книги. Мать, чьи рассказы печатали в «Юности», гордилась дочерью и видела её будущее в филологии или лингвистике. Но у юного дарования были свои планы: девочка твёрдо решила стать актрисой.

«В какой-то момент я поняла, что если не попытаюсь поступить в театральный, то в душе на всю жизнь останется осадок от того, что я не попробовала. К тому же меня не покидало чувство, что мне есть чем поделиться с миром — через роль», — делилась звезда в интервью.
Когда пришло время выбирать театральный вуз, начались первые сложности. Отец Ани, Георгий Георгиевич, был не только известным артистом, но и преподавал в одном из институтов. Именно туда девушка подавать документы не стала — зато отправила их во все остальные театральные вузы Москвы.

«Во ВГИК я принципиально не пошла, так как там у папы был курс. Когда скептически реагировали на мою фамилию (типа, всё ясно, папина протеже), меня это заводило ещё сильнее. В итоге я везде дошла до конкурса, но выбрала Щепкинское училище», — цитирует актрису «ЭГ».

Карьера Анны Тараторкиной

После окончания «Щепки» в 2004 году Тараторкина начала работу в РАМТ. Первые значимые роли в кино — в фильме «07-й меняет курс» (2007) и сериале «Смертельная схватка» (2010), где она сыграла снайпера Ольгу Ершову. После выхода этой картины Анну стали узнавать, и режиссёры начали предлагать ей более разнообразные роли. В отличие от многих артистов, кинодива не ограничивалась одним амплуа и работала в различных жанрах.

Чем был изумлён Ратников, увидев Анну с Георгием Тараторкиным в гримёрке?

В 2007 году, когда Анне Тараторкиной было 25 лет, она приняла участие в съёмках многосерийного фильма «Служба доверия» режиссёра Елены Николаевой. По сценарию её героиня находилась в романтических отношениях с персонажем, которого исполнял актёр Александр Ратников.
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На тот момент молодой человек переживал разрыв с бывшей возлюбленной, о чём были в курсе все члены команды. Примечательной особенностью проекта стало участие в нём отца актрисы — народного артиста РСФСР Георгия Тараторкина, который исполнил в сериале одну из главных ролей — сотрудника службы доверия Андрея Платоновича Крылова. По словам самого Ратникова, первоначально он не знал о родственной связи между Анной и педагогом ВГИКа. Актёра удивляло их близкое общение на площадке, которое тот поначалу не мог объяснить.

Александр Ратников (Фото: кадр из фильма «Анна Медиум-3»)
«В первый съёмочный день я зашёл в автобус — гримёрный цех, помню, он был синего цвета, и там сидела Аня, а подальше переодевался Георгий Георгиевич. И я наблюдал такую сцену: она встала и зашла прямо туда, где был Георгий Георгиевич. Я сразу отметил: «Ничего себе, пошли молодые артистки!» — тут открылась шторка, и я увидел, как они обнимаются, и он ей говорит: «Ты моя девочка». Я был изумлён. И только потом узнал, что Аня — его дочка», — вспоминал он в интервью журналу «Атмосфера».
В процессе работы над амурными сценами между актёрами возникли взаимные чувства, которые вскоре вышли за пределы съёмочной площадки.

«Прошло какое-то время, и мы с Аней случайно встретились на Садовом кольце, неподалёку от Театра Моссовета, она бросила машину, мы купили бутылку вина и сыр, сели в троллейбус-букашку, ехали, отламывали сыр. Это было очень романтично. И всё. Мои чувства сразу стали серьёзными», — признавался Ратников.
Александр красиво ухаживал за девушкой. С родителями возлюбленной он познакомился, когда Аня заболела: принёс апельсины и сразу почувствовал на себе оценивающий взгляд будущей тёщи. А вот с отцом отношения сложились с первого дня — тепло и по-дружески.

Анна Тараторкина (Фото: кадр «Шрам»)
«Помню, открылась дверь, стояла Аня, за ней папа и мама Ани, актриса и писательница Екатерина Маркова. Она очень оценивающе меня рассматривала. А Тараторкин приветливо пригласил зайти. Георгий Георгиевич не часто, но говорил мне после каких-то работ: «Хороший ты артист, молодец!». И это было невероятно приятно», — сообщил Ратников.
Вскоре галантный кавалер сделал предложение. Невеста не хотела пышного праздника, поэтому пара просто расписалась, а свадьбу отметила в узком кругу самых близких. Через три года актриса родила сына. Имя для мальчика придумывали долго — в шутку называли его «Ноль первый», но в итоге остановились на Никите.

Почему развод вызвал столько пересудов?

Супруг был рядом с актрисой, когда ушёл из жизни её отец. Со стороны казалось, что их союз — образец мира и согласия: талантливые, красивые, любящие. Но в 2020 году пришла печальная новость. Выяснилось, что женщина подала на развод после 12 лет брака. Супруги не раз пытались спасти отношения, но тщетно. Анна быстро пришла в себя после разрыва и начала новую жизнь. А вот бывший супруг переживал развод тяжело и долго не мог оправиться. Ситуацию усугубило и то, что именно в этот период Александр потерял обоих родителей.

Александр Ратников (Фото: кадр из фильма «Три в одном-3»)
«За последние три года я остался совсем один: у меня ушли мама и папа, я развёлся. Последние годы в моей жизни были сложными, мягко говоря. Пришлось покопаться в себе, и было время на одиночество, больное одиночество», — с горечью делился артист.
Развод публичных людей редко обходится без пересудов. Вот и расставание Анны с Александром многим показалось неслучайным. Пока Ратников приходил в себя и скорбил об утрате близких, экс-супруга уже строила новую жизнь. Избранником артистки стал продюсер Алексей Кундрат. В разговоре с журналистами о её нынешнем избраннике мать Анны сообщила, что дочь была знакома со сценаристом ещё с 2014 года — они познакомились на съёмках сериала «Частный детектив Татьяна Иванова».

После разрыва Тараторкина сразу вышла замуж за продюсера. Этот факт, ставший достоянием общественности уже после прекращения отношений, породил волну слухов о возможной причине распада первого брака. Однако никаких официальных подтверждений измены нет — ни сама Анна, ни Александр причины обстоятельств, приведшие к краху семьи, не комментировали.

Что изменилось в карьере актрисы после рождения второго сына?

В сентябре 2023 года 40-летняя Анна Тараторкина пришла на открытие 103-го сезона РАМТа с заметно округлившимся животом. А уже через месяц она сообщила о рождении сына Дениса. Актриса опубликовала в соцсетях снимок детской ножки.

Анна Тараторкина (Фото: кадр «Кузнец моего счастья»)
«Я во второй раз стала мамой — родился наш сын Денис!» — написала кинодива в своих социальных сетях.
После рождения второго сына звезда фильма «Доктор Рихтер» заметно сократила съёмочную нагрузку и сосредоточилась на материнстве. На экране она стала появляться реже, однако из профессии не ушла — по-прежнему выходит на сцену РАМТа, где служит уже более 20 лет.

Весной 2025 года на театральных подмостках прошла премьера спектакля «Лето Господне» по роману Ивана Шмелёва, где Тараторкина играет в основном актёрском составе. В том же году вышла мелодрама «Настоящий папа» с её участием. Анна ведёт закрытый образ жизни и предпочитает не общаться с журналистами.
Арсений Орлов

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