«Исчадье ада»: бросила мужа в трудный момент и родила в 41. Что породило слухи о причине краха брака Анны Тараторкиной с Ратниковым
Она с детства мечтала о сцене, но отец долго не пускал наследницу в профессию. Когда Анна Тараторкина всё же вышла на съёмочную площадку, её собственная жизнь пошла по сценарию, которого никто не ожидал. Брак с коллегой, развод после 12 лет и слухи, которые она предпочитает не комментировать. Как сложилась судьба дочери звезды фильма «Преступление и наказание» Георгия Тараторкина, читайте в материале «Радио 1».
Запрет отца и «Исчадье ада»: как детская мечта стала реальностьюАнна Тараторкина родилась 8 октября 1982 года в Москве, в известной актёрской семье. Её отец — Георгий Тараторкин, тот самый Раскольников из фильма «Преступление и наказание». Мать, Екатерина Маркова, много лет служила в «Современнике», а ещё писала книги.
«Моё детство было абсолютно удивительным, потому что мы с братом росли в атмосфере невероятной любви, заботы, полного ощущения защищённости. Наверное, во многом благодаря этому я не приобрела каких-то детских комплексов, которые осложняли бы мою взрослую жизнь», — цитирует актрису «78.ru».Родители принципиально не брали девочку с собой за кулисы, чтобы она не теряла ощущение волшебства театра. А когда требовалось найти юную исполнительницу в спектакль «Пчёлка», глава семьи запретил дочери идти на пробы, несмотря на её большое желание.
«Когда мне было лет пять, я случайно услышала, как ему кто-то говорил, что ищут девочку на главную роль в спектакле «Пчёлка». И когда я спросила с замиранием сердца, могут ли меня посмотреть, он сказал безапелляционное «нет»», — приводит воспоминания артистки издание.По словам кинодивы, она тогда растерялась, ведь отец никогда прежде не был с ней так строг. Она просто не поняла в тот момент, что папа оберегает её от сплетен и сам не хочет оказаться в них замешанным. В четырёхлетнем возрасте родители отдали Анну Тараторкину в секцию фигурного катания, но тренер оказался настолько суровым, что девочку пришлось забрать. Шло время, и малышка, в отличие от старшего брата Филиппа, с ранних лет проявляла интерес к актёрской профессии.
Наблюдая за тем, чем занимаются мама и папа, она словно попадала в сказку — всё, что они делали, казалось девочке волшебством. В какой-то момент отец осознал, что ломать детскую мечту неправильно. И когда Ане стукнуло девять, она впервые оказалась на съёмочной площадке.
«Через несколько лет папа, придя домой со съёмок, бросил фразу: «А не хочешь ли ты сняться в кино?» Я была очень удивлена. Конечно, хотела!» — говорила Тараторкина.Он привёл наследницу на «Мосфильм», где для девочки подготовили крестьянский сарафан и платок. Это был маленький эпизод в фильме «Исчадье ада», где её единственным партнёром стал сам Георгий Тараторкин.
По какой причине Анна не стала поступать во ВГИК, где вёл курс её отец?В ранние годы Тараторкина вместе со старшим братом Филиппом занималась выпуском семейного журнала под названием «Барабулька». Юноша, в отличие от сестры и родителей, не стал продолжать актёрскую династию, а получил историческое образование и посвятил себя научной и преподавательской деятельности. В дальнейшем он стал православным священником и богословом. Наследники актёров росли совершенно разными по характеру.
«В детстве я была настоящим «вождём краснокожих». Мамин друг, космонавт Александр Серебров, называл меня «200 тысяч вольт». Я была неугомонным ребёнком, общительной: запросто могла подойти к прохожему, узнать, как он себя чувствует, поинтересоваться, есть ли у него дети, внуки. В школе тоже застенчивостью не отличалась», — делилась сестра пастыря со «СтарХитом».В школе Аня училась хорошо. Больше всего ей нравилось писать сочинения и читать книги. Мать, чьи рассказы печатали в «Юности», гордилась дочерью и видела её будущее в филологии или лингвистике. Но у юного дарования были свои планы: девочка твёрдо решила стать актрисой.
«В какой-то момент я поняла, что если не попытаюсь поступить в театральный, то в душе на всю жизнь останется осадок от того, что я не попробовала. К тому же меня не покидало чувство, что мне есть чем поделиться с миром — через роль», — делилась звезда в интервью.Когда пришло время выбирать театральный вуз, начались первые сложности. Отец Ани, Георгий Георгиевич, был не только известным артистом, но и преподавал в одном из институтов. Именно туда девушка подавать документы не стала — зато отправила их во все остальные театральные вузы Москвы.
«Во ВГИК я принципиально не пошла, так как там у папы был курс. Когда скептически реагировали на мою фамилию (типа, всё ясно, папина протеже), меня это заводило ещё сильнее. В итоге я везде дошла до конкурса, но выбрала Щепкинское училище», — цитирует актрису «ЭГ».
Карьера Анны ТараторкинойПосле окончания «Щепки» в 2004 году Тараторкина начала работу в РАМТ. Первые значимые роли в кино — в фильме «07-й меняет курс» (2007) и сериале «Смертельная схватка» (2010), где она сыграла снайпера Ольгу Ершову. После выхода этой картины Анну стали узнавать, и режиссёры начали предлагать ей более разнообразные роли. В отличие от многих артистов, кинодива не ограничивалась одним амплуа и работала в различных жанрах.
Чем был изумлён Ратников, увидев Анну с Георгием Тараторкиным в гримёрке?В 2007 году, когда Анне Тараторкиной было 25 лет, она приняла участие в съёмках многосерийного фильма «Служба доверия» режиссёра Елены Николаевой. По сценарию её героиня находилась в романтических отношениях с персонажем, которого исполнял актёр Александр Ратников.
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На тот момент молодой человек переживал разрыв с бывшей возлюбленной, о чём были в курсе все члены команды. Примечательной особенностью проекта стало участие в нём отца актрисы — народного артиста РСФСР Георгия Тараторкина, который исполнил в сериале одну из главных ролей — сотрудника службы доверия Андрея Платоновича Крылова. По словам самого Ратникова, первоначально он не знал о родственной связи между Анной и педагогом ВГИКа. Актёра удивляло их близкое общение на площадке, которое тот поначалу не мог объяснить.
«В первый съёмочный день я зашёл в автобус — гримёрный цех, помню, он был синего цвета, и там сидела Аня, а подальше переодевался Георгий Георгиевич. И я наблюдал такую сцену: она встала и зашла прямо туда, где был Георгий Георгиевич. Я сразу отметил: «Ничего себе, пошли молодые артистки!» — тут открылась шторка, и я увидел, как они обнимаются, и он ей говорит: «Ты моя девочка». Я был изумлён. И только потом узнал, что Аня — его дочка», — вспоминал он в интервью журналу «Атмосфера».В процессе работы над амурными сценами между актёрами возникли взаимные чувства, которые вскоре вышли за пределы съёмочной площадки.
«Прошло какое-то время, и мы с Аней случайно встретились на Садовом кольце, неподалёку от Театра Моссовета, она бросила машину, мы купили бутылку вина и сыр, сели в троллейбус-букашку, ехали, отламывали сыр. Это было очень романтично. И всё. Мои чувства сразу стали серьёзными», — признавался Ратников.Александр красиво ухаживал за девушкой. С родителями возлюбленной он познакомился, когда Аня заболела: принёс апельсины и сразу почувствовал на себе оценивающий взгляд будущей тёщи. А вот с отцом отношения сложились с первого дня — тепло и по-дружески.
«Помню, открылась дверь, стояла Аня, за ней папа и мама Ани, актриса и писательница Екатерина Маркова. Она очень оценивающе меня рассматривала. А Тараторкин приветливо пригласил зайти. Георгий Георгиевич не часто, но говорил мне после каких-то работ: «Хороший ты артист, молодец!». И это было невероятно приятно», — сообщил Ратников.Вскоре галантный кавалер сделал предложение. Невеста не хотела пышного праздника, поэтому пара просто расписалась, а свадьбу отметила в узком кругу самых близких. Через три года актриса родила сына. Имя для мальчика придумывали долго — в шутку называли его «Ноль первый», но в итоге остановились на Никите.
Почему развод вызвал столько пересудов?Супруг был рядом с актрисой, когда ушёл из жизни её отец. Со стороны казалось, что их союз — образец мира и согласия: талантливые, красивые, любящие. Но в 2020 году пришла печальная новость. Выяснилось, что женщина подала на развод после 12 лет брака. Супруги не раз пытались спасти отношения, но тщетно. Анна быстро пришла в себя после разрыва и начала новую жизнь. А вот бывший супруг переживал развод тяжело и долго не мог оправиться. Ситуацию усугубило и то, что именно в этот период Александр потерял обоих родителей.
«За последние три года я остался совсем один: у меня ушли мама и папа, я развёлся. Последние годы в моей жизни были сложными, мягко говоря. Пришлось покопаться в себе, и было время на одиночество, больное одиночество», — с горечью делился артист.Развод публичных людей редко обходится без пересудов. Вот и расставание Анны с Александром многим показалось неслучайным. Пока Ратников приходил в себя и скорбил об утрате близких, экс-супруга уже строила новую жизнь. Избранником артистки стал продюсер Алексей Кундрат. В разговоре с журналистами о её нынешнем избраннике мать Анны сообщила, что дочь была знакома со сценаристом ещё с 2014 года — они познакомились на съёмках сериала «Частный детектив Татьяна Иванова».
После разрыва Тараторкина сразу вышла замуж за продюсера. Этот факт, ставший достоянием общественности уже после прекращения отношений, породил волну слухов о возможной причине распада первого брака. Однако никаких официальных подтверждений измены нет — ни сама Анна, ни Александр причины обстоятельств, приведшие к краху семьи, не комментировали.
Что изменилось в карьере актрисы после рождения второго сына?В сентябре 2023 года 40-летняя Анна Тараторкина пришла на открытие 103-го сезона РАМТа с заметно округлившимся животом. А уже через месяц она сообщила о рождении сына Дениса. Актриса опубликовала в соцсетях снимок детской ножки.
«Я во второй раз стала мамой — родился наш сын Денис!» — написала кинодива в своих социальных сетях.После рождения второго сына звезда фильма «Доктор Рихтер» заметно сократила съёмочную нагрузку и сосредоточилась на материнстве. На экране она стала появляться реже, однако из профессии не ушла — по-прежнему выходит на сцену РАМТа, где служит уже более 20 лет.
Весной 2025 года на театральных подмостках прошла премьера спектакля «Лето Господне» по роману Ивана Шмелёва, где Тараторкина играет в основном актёрском составе. В том же году вышла мелодрама «Настоящий папа» с её участием. Анна ведёт закрытый образ жизни и предпочитает не общаться с журналистами.