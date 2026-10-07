«Исчадье ада»: бросила мужа в трудный момент и родила в 41. Что породило слухи о причине краха брака Анны Тараторкиной с Ратниковым

07 октября 2026, 11:36

Анна Тараторкина (Фото: кадр «Первокурсница»)

Она с детства мечтала о сцене, но отец долго не пускал наследницу в профессию. Когда Анна Тараторкина всё же вышла на съёмочную площадку, её собственная жизнь пошла по сценарию, которого никто не ожидал. Брак с коллегой, развод после 12 лет и слухи, которые она предпочитает не комментировать. Как сложилась судьба дочери звезды фильма «Преступление и наказание» Георгия Тараторкина, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Запрет отца и «Исчадье ада»: как детская мечта стала реальностью По какой причине Анна не стала поступать во ВГИК, где вёл курс её отец? Карьера Анны Тараторкиной Чем был изумлён Ратников, увидев Анну с Георгием Тараторкиным в гримёрке? Почему развод вызвал столько пересудов? Что изменилось в карьере актрисы после рождения второго сына?

Запрет отца и «Исчадье ада»: как детская мечта стала реальностью

«Моё детство было абсолютно удивительным, потому что мы с братом росли в атмосфере невероятной любви, заботы, полного ощущения защищённости. Наверное, во многом благодаря этому я не приобрела каких-то детских комплексов, которые осложняли бы мою взрослую жизнь», — цитирует актрису «78.ru».



Георгий Тараторкин (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Когда мне было лет пять, я случайно услышала, как ему кто-то говорил, что ищут девочку на главную роль в спектакле «Пчёлка». И когда я спросила с замиранием сердца, могут ли меня посмотреть, он сказал безапелляционное «нет»», — приводит воспоминания артистки издание.

«Через несколько лет папа, придя домой со съёмок, бросил фразу: «А не хочешь ли ты сняться в кино?» Я была очень удивлена. Конечно, хотела!» — говорила Тараторкина.

По какой причине Анна не стала поступать во ВГИК, где вёл курс её отец?

«В детстве я была настоящим «вождём краснокожих». Мамин друг, космонавт Александр Серебров, называл меня «200 тысяч вольт». Я была неугомонным ребёнком, общительной: запросто могла подойти к прохожему, узнать, как он себя чувствует, поинтересоваться, есть ли у него дети, внуки. В школе тоже застенчивостью не отличалась», — делилась сестра пастыря со «СтарХитом».



Анна Тараторкина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«В какой-то момент я поняла, что если не попытаюсь поступить в театральный, то в душе на всю жизнь останется осадок от того, что я не попробовала. К тому же меня не покидало чувство, что мне есть чем поделиться с миром — через роль», — делилась звезда в интервью.

«Во ВГИК я принципиально не пошла, так как там у папы был курс. Когда скептически реагировали на мою фамилию (типа, всё ясно, папина протеже), меня это заводило ещё сильнее. В итоге я везде дошла до конкурса, но выбрала Щепкинское училище», — цитирует актрису «ЭГ».

Карьера Анны Тараторкиной

Чем был изумлён Ратников, увидев Анну с Георгием Тараторкиным в гримёрке?

Не дружила с Заворотнюк и приняла бриллианты от олигарха: почему не пришла на похороны «прекрасной няни» Ольга Прокофьева и за что муж выгнал ее из дому



Александр Ратников (Фото: кадр из фильма «Анна Медиум-3»)

«В первый съёмочный день я зашёл в автобус — гримёрный цех, помню, он был синего цвета, и там сидела Аня, а подальше переодевался Георгий Георгиевич. И я наблюдал такую сцену: она встала и зашла прямо туда, где был Георгий Георгиевич. Я сразу отметил: «Ничего себе, пошли молодые артистки!» — тут открылась шторка, и я увидел, как они обнимаются, и он ей говорит: «Ты моя девочка». Я был изумлён. И только потом узнал, что Аня — его дочка», — вспоминал он в интервью журналу «Атмосфера».

«Прошло какое-то время, и мы с Аней случайно встретились на Садовом кольце, неподалёку от Театра Моссовета, она бросила машину, мы купили бутылку вина и сыр, сели в троллейбус-букашку, ехали, отламывали сыр. Это было очень романтично. И всё. Мои чувства сразу стали серьёзными», — признавался Ратников.



Анна Тараторкина (Фото: кадр «Шрам»)

«Помню, открылась дверь, стояла Аня, за ней папа и мама Ани, актриса и писательница Екатерина Маркова. Она очень оценивающе меня рассматривала. А Тараторкин приветливо пригласил зайти. Георгий Георгиевич не часто, но говорил мне после каких-то работ: «Хороший ты артист, молодец!». И это было невероятно приятно», — сообщил Ратников.

Почему развод вызвал столько пересудов?



Александр Ратников (Фото: кадр из фильма «Три в одном-3»)

«За последние три года я остался совсем один: у меня ушли мама и папа, я развёлся. Последние годы в моей жизни были сложными, мягко говоря. Пришлось покопаться в себе, и было время на одиночество, больное одиночество», — с горечью делился артист.

Что изменилось в карьере актрисы после рождения второго сына?



Анна Тараторкина (Фото: кадр «Кузнец моего счастья»)

«Я во второй раз стала мамой — родился наш сын Денис!» — написала кинодива в своих социальных сетях.