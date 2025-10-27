Испытание славой, измена жене и пристрастие к алкоголю: Как сейчас живет звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин?
Мало кто из актёров может похвастаться ролью, которая сделала его лицо узнаваемым на всю страну. Для Михаила Трухина такой стала работа майора Волкова в «Улицах разбитых фонарей». 28 октября артисту исполняется 54 года. Как сложилась его карьера после культового сериала и что происходит в его жизни сегодня — читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила ТрухинаМихаил Николаевич Трухин родился 28 октября 1971 года в Петрозаводске. Детство будущего актёра прошло в Мончегорске, где он жил с бабушкой, пока его мать получала высшее образование в Ленинграде. После переезда к матери в Ленинград он начал заниматься в драмкружке и в студии при Театре драмы имени А. С. Пушкина, где и зародилась его любовь к актёрской профессии.
Путь на сцену не был простым: первые две попытки поступить в театральный вуз оказались неудачными. Не сдаваясь, Трухин устроился монтировщиком в Александринский театр и параллельно учился в актёрской студии. В 1996 году он успешно окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (курс В. М. Фильштинского), где учился вместе с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Ксенией Раппопорт. После выпуска он был приглашён в Театр имени Ленсовета.
Звёздная роль и успехи в кино
Свою карьеру в кино Трухин начал в сложный для кинематографа период. В 90-е годы даже опытные актеры сталкивались с отсутствием работы, не говоря уже о молодых выпускниках. Тем не менее, в 1991 году Трухину удалось попасть на съемочные площадки и исполнить эпизодические роли в фильмах «Афганский излом», «Жертва для императора» и «Циники».
Широкая известность пришла к Михаилу Трухину после роли оперативника Вячеслава Волкова в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Его персонаж, начинавший как лейтенант милиции и выросший до майора, стал настоящим народным героем. Актер посвятил этому проекту многие годы (с 1998 по 2015 год) и покинул его лишь тогда, когда из первоначальной съёмочной группы почти никого не осталось.
На какой-то момент актер стал заложником образа, но сумел преодолеть это и выйти за рамки героя криминального детектива. Сейчас фильмография Михаила Трухина насчитывает более 85 проектов, в число которых входят ленты «Сумасшедшая любовь», «Доктор Тырса», «Чужие крылья», «После школы», «Лютый», «Ивановы-Ивановы», «Гости из прошлого», «Фитнес», «Огниво» и «Отчаянные дольщики».
Важной вехой в его театральной карьере стало приглашение в МХТ имени А. П. Чехова в 2005 году, где он дебютировал в роли Гамлета в постановке Юрия Бутусова. В 2010 году Михаилу Трухину было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.
Первый брак звезды сериала «Улицы разбитых фонарей»Со своей первой женой, Любовью Ельцовой, Михаил познакомился еще в студенческие годы в театральном институте, и это была любовь с первого взгляда. Их брак продлился около девяти лет, за которые у пары родились двое детей — сын Егор и дочь Дарья.
Их семейная жизнь, начинавшаяся в коммуналке с суровыми бытовыми условиями, изменилась с приходом к Трухину оглушительной популярности. Роль в «Улицах разбитых фонарей» сделала его звездой, но потребовала полной самоотдачи. Актер практически жил на съемках и гастролях, его дорожная сумка порой не разбиралась по два месяца. По словам Михаила, супруги постепенно отдалились, и их отношения исчерпали себя, что привело к обоюдному решению о разводе.
Однако Любовь Ельцова видела ситуацию иначе. Она чувствовала, что муж изменился, игнорировал ее, и у него появилась другая женщина. После развода выяснилось, что у Трухина уже есть новая спутница жизни, которая ждала от него ребёнка.
Вторая семья: опора и спасение
Новой избранницей актера стала Анна Нестерцова, бывшая актриса, которая младше его на 14 лет. Они познакомились на съемочной площадке «Улиц разбитых фонарей», где Анна снималась в одном из эпизодов, но близкое общение началось лишь спустя время, после встречи в клубе. В 2008 году у пары родилась дочь Софья.
Именно Анна стала тем человеком, который поддержал Трухина в самый тяжелый период его жизни. После ухода из сериала актер переживал творческий кризис и столкнулся с проблемой алкоголизма.
«Казалось, никому не нужен, я был как «сбитый летчик»... Короткий период, когда выпивал, был. Это связано с добровольным уходом из "Улиц разбитых фонарей"», — вспоминал артист в интервью news.ru.
Супруга стоически переносила его состояние, окружила заботой и домашним уютом, что в итоге помогло Михаилу справиться с зависимостью. Сегодня Анна оставила актерскую профессию и успешно занимается собственным бизнесом по организации праздников.
Новая жизнь Трухина: отец троих детей и востребованный актер
Сегодня Михаил Трухин нашел новый баланс между работой и личной жизнью. Он с гордостью говорит о своих детях. Старшие, Егор и Дарья, пошли по стопам родителей и стали актерами. Младшая дочь Софья растет в атмосфере любви и заботы. Несмотря на пережитые кризисы, Трухин остается верен своей профессии. Он продолжает сниматься в кино и играть в театре. Пройдя через трудности, он сумел сохранить семью и любовь зрителей, доказав, что даже после самых тяжелых периодов можно начать жизнь заново.