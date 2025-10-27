Достижения.рф

Испытание славой, измена жене и пристрастие к алкоголю: Как сейчас живет звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин?

Михаил Трухин (Фото: Instagram* / @troukhine)

Мало кто из актёров может похвастаться ролью, которая сделала его лицо узнаваемым на всю страну. Для Михаила Трухина такой стала работа майора Волкова в «Улицах разбитых фонарей». 28 октября артисту исполняется 54 года. Как сложилась его карьера после культового сериала и что происходит в его жизни сегодня — читайте в материале «Радио 1».



Биография Михаила Трухина

Михаил Николаевич Трухин родился 28 октября 1971 года в Петрозаводске. Детство будущего актёра прошло в Мончегорске, где он жил с бабушкой, пока его мать получала высшее образование в Ленинграде. После переезда к матери в Ленинград он начал заниматься в драмкружке и в студии при Театре драмы имени А. С. Пушкина, где и зародилась его любовь к актёрской профессии.

Путь на сцену не был простым: первые две попытки поступить в театральный вуз оказались неудачными. Не сдаваясь, Трухин устроился монтировщиком в Александринский театр и параллельно учился в актёрской студии. В 1996 году он успешно окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (курс В. М. Фильштинского), где учился вместе с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Ксенией Раппопорт. После выпуска он был приглашён в Театр имени Ленсовета.

Звёздная роль и успехи в кино


Михаил Трухин (Фото: Instagram* / @troukhine)
Свою карьеру в кино Трухин начал в сложный для кинематографа период. В 90-е годы даже опытные актеры сталкивались с отсутствием работы, не говоря уже о молодых выпускниках. Тем не менее, в 1991 году Трухину удалось попасть на съемочные площадки и исполнить эпизодические роли в фильмах «Афганский излом», «Жертва для императора» и «Циники».

Широкая известность пришла к Михаилу Трухину после роли оперативника Вячеслава Волкова в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Его персонаж, начинавший как лейтенант милиции и выросший до майора, стал настоящим народным героем. Актер посвятил этому проекту многие годы (с 1998 по 2015 год) и покинул его лишь тогда, когда из первоначальной съёмочной группы почти никого не осталось.

На какой-то момент актер стал заложником образа, но сумел преодолеть это и выйти за рамки героя криминального детектива. Сейчас фильмография Михаила Трухина насчитывает более 85 проектов, в число которых входят ленты «Сумасшедшая любовь», «Доктор Тырса», «Чужие крылья», «После школы», «Лютый», «Ивановы-Ивановы», «Гости из прошлого», «Фитнес», «Огниво» и «Отчаянные дольщики».

Важной вехой в его театральной карьере стало приглашение в МХТ имени А. П. Чехова в 2005 году, где он дебютировал в роли Гамлета в постановке Юрия Бутусова. В 2010 году Михаилу Трухину было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Первый брак звезды сериала «Улицы разбитых фонарей»

Со своей первой женой, Любовью Ельцовой, Михаил познакомился еще в студенческие годы в театральном институте, и это была любовь с первого взгляда. Их брак продлился около девяти лет, за которые у пары родились двое детей — сын Егор и дочь Дарья.

Их семейная жизнь, начинавшаяся в коммуналке с суровыми бытовыми условиями, изменилась с приходом к Трухину оглушительной популярности. Роль в «Улицах разбитых фонарей» сделала его звездой, но потребовала полной самоотдачи. Актер практически жил на съемках и гастролях, его дорожная сумка порой не разбиралась по два месяца. По словам Михаила, супруги постепенно отдалились, и их отношения исчерпали себя, что привело к обоюдному решению о разводе.

Однако Любовь Ельцова видела ситуацию иначе. Она чувствовала, что муж изменился, игнорировал ее, и у него появилась другая женщина. После развода выяснилось, что у Трухина уже есть новая спутница жизни, которая ждала от него ребёнка.

Вторая семья: опора и спасение


Михаил Трухин и Анна Нестерцова с дочкой Софией (Фото: Instagram* / @troukhine)
Новой избранницей актера стала Анна Нестерцова, бывшая актриса, которая младше его на 14 лет. Они познакомились на съемочной площадке «Улиц разбитых фонарей», где Анна снималась в одном из эпизодов, но близкое общение началось лишь спустя время, после встречи в клубе. В 2008 году у пары родилась дочь Софья.

Именно Анна стала тем человеком, который поддержал Трухина в самый тяжелый период его жизни. После ухода из сериала актер переживал творческий кризис и столкнулся с проблемой алкоголизма.

«Казалось, никому не нужен, я был как «сбитый летчик»... Короткий период, когда выпивал, был. Это связано с добровольным уходом из "Улиц разбитых фонарей"», — вспоминал артист в интервью news.ru.

Супруга стоически переносила его состояние, окружила заботой и домашним уютом, что в итоге помогло Михаилу справиться с зависимостью. Сегодня Анна оставила актерскую профессию и успешно занимается собственным бизнесом по организации праздников.

Новая жизнь Трухина: отец троих детей и востребованный актер

Михаил Трухин (Фото: Instagram* / @troukhine)

Сегодня Михаил Трухин нашел новый баланс между работой и личной жизнью. Он с гордостью говорит о своих детях. Старшие, Егор и Дарья, пошли по стопам родителей и стали актерами. Младшая дочь Софья растет в атмосфере любви и заботы. Несмотря на пережитые кризисы, Трухин остается верен своей профессии. Он продолжает сниматься в кино и играть в театре. Пройдя через трудности, он сумел сохранить семью и любовь зрителей, доказав, что даже после самых тяжелых периодов можно начать жизнь заново.

Елена Генералова

