27 октября 2026, 13:43

Михаил Трухин (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Мало кто из актёров может похвастаться ролью, которая сделала его лицо узнаваемым на всю страну. Для Михаила Трухина такой стала работа майора Волкова в «Улицах разбитых фонарей». 28 октября артисту исполняется 55 года. Как сложилась его карьера после культового сериала и что происходит в его жизни сегодня — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Трухина Звёздная роль и успехи в кино Первый брак звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Вторая семья: опора и спасение Новая жизнь Трухина: отец троих детей и востребованный актер

Биография Михаила Трухина

Звёздная роль и успехи в кино

Михаил Трухин (Фото: Instagram* / @troukhine)

Первый брак звезды сериала «Улицы разбитых фонарей»

Михаил Трухин (Фото: Instagram* / @troukhine)

Вторая семья: опора и спасение

Михаил Трухин и Анна Нестерцова с дочкой Софией (Фото: Instagram* / @troukhine)

«Казалось, никому не нужен, я был как «сбитый летчик»... Короткий период, когда выпивал, был. Это связано с добровольным уходом из "Улиц разбитых фонарей"», — вспоминал артист в интервью News.ru.

Новая жизнь Трухина: отец троих детей и востребованный актер

Михаил Трухин (Фото: Instagram* / @troukhine)

«Для меня "Цезарь" — это история человека, начавшего думать, человека, который ранее был погружен в быт, малооплачиваемую работу, неурядицы в семье, но потом решает разорвать этот порочный круг», — говорит актёр о своей роли.