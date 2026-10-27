Катя Гусева описала нового мужчину Оксаны Самойловой

27 октября 2026, 11:38

Катя Гусева заявила, что следующий мужчина Самойловой будет похож на Джигана

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Телеведущая Катя Гусева сделала неожиданный прогноз относительно личной жизни модели и блогера Оксаны Самойловой. Корреспондент NEWS.ru поговорил с ней на презентации клипа продюсера Владимира Киселева и певца Филиппа Киркорова.





Телеведущая выразила мнение, что следующий спутник знаменитости будет очень похож на ее бывшего мужа — рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Гусева также обратила внимание на то, что супруги были вместе долгие годы.

«Многие психологи говорят о том, что, если ты думаешь, что сменишь мужчину и получишь что-то лучшее, на самом деле через какое-то время он станет ровно таким же, как тот, что был с тобой пару месяцев назад», — объяснила она.