Шторм, забравший отца, провалы в театральные вузы и три распавшихся брака: в чём секрет успеха Дмитрия Крылова и его «Непутёвых заметок»?
Для миллионов россиян имя Дмитрия Крылова давно стало своеобразным телевизионным ритуалом. Каждое воскресное утро он входит в дома, неспешно рассказывая истории о каком-нибудь уголке мира, и его голос звучит тепло и успокаивающе. 29 сентября телеведущий, известный как «Ваш Д.К.», отмечает свой 80-й день рождения. Подробности жизни автора телепередачи «Непутёвые заметки» читайте в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия КрыловаДмитрий Дмитриевич Крылов появился на свет 29 сентября 1946 года на борту небольшой шлюпки, шедшей по Охотскому морю. Его мать, 21-летняя Евгения, направлялась в ближайший родильный дом, но шторм не дал пристать к берегу, и ребенка вынуждены были принять сопровождавшие женщину рыбаки. Пуповину Крылова перерезали с помощью рыбацкого ножа и перевязали шнурком от обуви, что стало его первым жизненным испытанием. Ещё более жестоким было то, что всего за девять дней до его рождения в том же море во время шторма погиб отец Дмитрия, о чем его мама узнала в шлюпке, рожая Дмитрия.
Крылов рос в подмосковном Звенигороде у бабушки. Мать позже окончила Московскую консерваторию, стала оперной певицей, вышла замуж за известного скрипача Льва Розенблюма и работала в Казанском театре оперы и балета. Такое семейное окружение дало ему определённую артистическую чувствительность, но путь молодого Крылова был извилистым.
После школы он дважды пытался поступить в театральный институт, участвовал в подавлении «Пражской весны» в Чехословакии. После демобилизации работал дворником, осветителем в театре, водителем скорой помощи и руководителем любительской киностудии. В 1978 году он получил диплом по специальности «режиссёр эстрады» в ГИТИСе. В период с 1982 по 1983 год он работал преподавателем в этом же вузе.
От «антисоветчика» до телевизионного первопроходцаТелевизионная карьера Крылова началась в 1986 году, когда ему было уже 40 лет. До этого он прошёл одиннадцать лет борьбы — работал ассистентом режиссёра и режиссёром в концертном зале «Россия», откуда был уволен за «по существу антисоветскую деятельность». По рекомендации Михаила Задорнова он попал на Центральное телевидение, начал работать режиссёром и автором программы «Спутник телезрителя», позже сам стал ведущим, постепенно выходя из-за кулис на передний план.
В августе 1991 года, в разгар советских потрясений, Крылов впервые взял в руки камеру — в Лондоне. Результатом той съёмки стали «Непутёвые заметки, или Из Лондона с любовью», вышедшие в эфир в январе 1992 года, — работа, сделавшая его знаменитым в одночасье. С 1996 года «Непутёвые заметки» закрепились в воскресном прайм-тайме как еженедельная программа и идут уже почти тридцать лет, став одной из самых долгоживущих travel-программ в истории российского телевидения.
Помимо телевидения, Крылов оставил след и в кино. Он снимался в фильмах Вадима Дербенёва «Загадка Эндхауза», Михаила Швейцера «Как вы поживаете, караси?» и Карена Шахназарова «Цареубийца». Эти роли не были главными, но оставили свой след в биографии Крылова-актёра.
Личная жизнь КрыловаЛичная жизнь Крылова столь же богата, как и мир в его объективе. Он был женат четыре раза. Первая жена, Альбина, была старше него на десять лет, этот брак продлился пять лет и распался. Вторая жена, Наталья, была ему ровесницей, брак тоже оказался недолгим. В 1987 году третья жена, Галина, родила ему сына Дмитрия, которого отец в шестилетнем возрасте ввёл в кадр в «Непутёвых заметках»; позже младший Дмитрий окончил Строгановское училище по специальности промышленный дизайн.
В 1993 году Крылов женился на Татьяне Бариновой, и этот брак остаётся прочным до сих пор. Татьяна — редактор и журналист «Непутёвых заметок», её сын Дмитрий (1980 года рождения, носит фамилию матери) тоже вошёл в команду как оператор. Семья живёт в подмосковном доме, монтаж программы делается прямо там. Крыловы держат много домашних животных, и в кадре «Непутёвых заметок» иногда появляются питомцы ведущего.