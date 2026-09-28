28 сентября 2026, 15:41

Дмитрий Крылов (Фото: скриншот д/ф «Непутевый ДК»)

Для миллионов россиян имя Дмитрия Крылова давно стало своеобразным телевизионным ритуалом. Каждое воскресное утро он входит в дома, неспешно рассказывая истории о каком-нибудь уголке мира, и его голос звучит тепло и успокаивающе. 29 сентября телеведущий, известный как «Ваш Д.К.», отмечает свой 80-й день рождения. Подробности жизни автора телепередачи «Непутёвые заметки» читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Крылова От «антисоветчика» до телевизионного первопроходца Личная жизнь Крылова Как сейчас живет телеведущий



Биография Дмитрия Крылова

Дмитрий Крылов (Фото: скриншот д/ф «Непутевый ДК»)

От «антисоветчика» до телевизионного первопроходца

Дмитрий Крылов (Фото: скриншот д/ф «Непутевый ДК»)

Личная жизнь Крылова

Дмитрий Крылов и Татьяна Баринова (Фото: скриншот д/ф «Непутевый ДК»)

Как сейчас живет телеведущий