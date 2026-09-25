Родила от Табакова, завела роман с сыном Полищук и похоронила мужей: что не так с Екатериной Семёновой и почему ее оставил последний супруг-американец
Она стала прототипом, снималась в «Современнике» и «Двух судьбах», но её собственная жизнь оказалась куда сложнее любого сценария. За блестящей карьерой скрывались годы борьбы с собой и потери, о которых актриса предпочитала не говорить. Почему Екатерина Семёнова так и не вышла замуж за отца своего сына и как сложилась судьба артистки после череды испытаний, читайте в материале «Радио 1».
Что связывает звезду «Современника» с «Тайной третьей планеты»?Екатерина Семёнова родилась весной 1971 года в посёлке Монино (Московская область). Отец — режиссёр документального кино Тенгиз Александрович, мать — художник-мультипликатор Наталья Орлова. В 1981 году жена кинопродюсера участвовала в работе над мультфильмом Романа Качанова «Тайна третьей планеты».
Прототипом Алисы Селезнёвой стала её дочь. С 11 лет девочка занималась в театральной студии, а в их доме часто бывали люди искусства — Эльдар Рязанов, Людмила Зайцева, Вера Глаголева. Повзрослев Катя с первой попытки поступила в Школу-студию МХАТ. На втором курсе обучения Семёнова дебютировала на сцене театра имени А. П. Чехова, исполнив главную роль в спектакле «Ундина» по пьесе Жана Жироду.
Сразу после получения диплома её приняли в труппу «Современника» под руководством Галины Волчек. На этих подмостках она сыграла Ирину в «Трёх сёстрах», а за десять лет в театре её репертуар пополнили Наташа («Три сестры»), Аня («Вишнёвый сад»), Мария («Звёзды на утреннем небе»), Ниночка («Анфиса») и Коломба («Четыре строчки для дебютантки»).
Трудная дорога к славеВ Школе-студии МХАТ к внешности актрис предъявляли жёсткие требования. При росте около 170 сантиметров Екатерине казалось, что она слишком полная. Девушка почти перестала есть и довела себя до анорексии. По воспоминаниям Семёновой, всё изменил случай в подземном переходе, когда незнакомая женщина из жалости протянула ей еду. Только в тот момент девушка поняла, насколько всё серьёзно, и начала лечиться. Широкую известность в кино Семёновой принесла Вера Розанова из «Двух судеб». Утвердили наследницу творческой династии не сразу: худсовет сомневался, подходит ли актриса. Но режиссёр фильма Усков и автор романа Малков настояли на её кандидатуре. Чтобы получить роль, Екатерине пришлось пройти семь кинопроб. Сериал оказался успешным: после него посыпались предложения: в период с 2005 по 2009 год на экраны вышло около двух десятков проектов с участием кинодивы. На сегодняшний день фильмография насчитывает более 100 работ. В 2025 году актриса снялась в проектах «Мосгаз. Дело №11», «Уловки разума», «Охота» и комедийном сериале «ВИА "Васильки"». В 2026 году запланирован выход картины «Ложная тревога» (роль Тамары).
Почему наследник Табакова так и не позвал её под венец?Одним из первых серьёзных романов Екатерины стали отношения с артистом Антоном Табаковым. Знакомство состоялось в Доме актёра, Семёновой было 17 лет, а избраннику — 29. Молодые люди начали совместную жизнь без официальной регистрации брака. Спустя два года у них родился сын Никита.
По словам самой Семёновой, наследник «Шелленберга» не делал возлюбленной предложения о замужестве. На вопросы о свадьбе гражданский муж, по её воспоминаниям, отвечал, что в его паспорте «нет места для новой печати». Жить под одной крышей не получилось: у них были разные представления о семье. Табакову-младшему нужен был дом, уют, традиционный уклад. Катя же рвалась в профессию — учёба, сцена, карьера. В интервью звезда «Двух судеб» признавалась, что сожалеет о расставании с Антоном.
«Честно сказать, Антон — идеал мужчины как мужа. Я очень жалею, что тогда была так молода. Если бы вот сейчас он обратил на меня внимание, я бы его просто так не отпустила», — цитирует кинодиву «ЭГ».Разрыв пары прошёл без конфликтов, и бывший муж продолжал активно участвовать в воспитании их общего сына Никиты.
За что отца её дочери приговорили к четырём годам колонии?В начале 90-х годов спутником актрисы стал бизнесмен Илья Медков. Пара планировала пожениться, однако этого не произошло. Осенью 1993 года он был убит.
«Он выходил из банка и почему-то снял бронежилет. Он уже ходил с охраной, вокруг были друзья и сотрудники. Вдруг открылись двери лифта, он почему-то прошёл вперёд, а все остались в лифте. Прозвучал выстрел, все упали, а он остался стоять. После этого прозвучал второй выстрел. Потом, может, и третий. Все испугались, ждали скорую помощь, договаривались, что его отвезут в Боткинскую больницу, и потеряли время, потому что операция длилась ещё четыре часа. Он умер от потери крови», — рассказала Семёнова в студии «Секрета на миллион».Женщина в это время была беременна; на фоне тяжёлого стресса от гибели партнёра она потеряла ребёнка. В середине эпохи перемен Семёнова впервые официально вступила в брак с бизнесменом Кириллом Сигалом. 10 февраля 1997 года у пары родилась дочь Мария. Союз продлился около трёх лет и распался из-за взглядов на жизнь.
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После развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Позже миллионер был осуждён за финансовые махинации: в 2013 году Савёловский суд приговорил бизнесмена к 4 годам колонии общего режима и выплате компенсации пострадавшим. После освобождения мужчина вёл замкнутый образ жизни. 18 июня 2020 года Кирилл Сигал скончался от острой сердечной недостаточности.
Причина депрессии, где она сейчас и кем стали её дети?В начале 2000-х годов у Екатерины завязался роман с коллегой Алексеем Макаровым. Их знакомство состоялось во время кастингов: актрису утверждали на роль в сериале «Две судьбы», а Макарова — в проект «Офицеры». Отношения развивались стремительно, и вскоре возлюбленные стали жить вместе, однако в паре часто возникали конфликты. По информации из окружения, на фоне тяжёлого переживания болезни матери, Любови Полищук, наследник «Интердевочки» испытывал проблемы с алкоголем. Однажды, во время очередной ссоры, Семёнова решила уйти, после чего, по её собственным воспоминаниям, пережила депрессию и проходила лечение в специализированной клинике. Позже артистка полтора года встречалась с товарищем по цеху Иваном Жидковым, разница в возрасте с которым составляла 13 лет.В 2008 году она вышла замуж за американского предпринимателя русского происхождения Леонида. Знакомство произошло в США во время отдыха Екатерины с дочерью. Церемония бракосочетания состоялась в Нью-Йорке. Этот союз продлился около пяти лет и распался из-за отсутствия у пары совместных детей.
После развода супруги полностью прекратили общение. В настоящее время Екатерина Семенова совмещает работу в театре и кино с семьёй. Дочь Мария окончила режиссёрский факультет ВГИКа, снимается в кино, играет в театре и работает кастинг-директором. Сын Никита получил образование продюсера в американской киношколе, но в Россию не вернулся — он живёт в Лондоне, занимается ресторанным бизнесом и развивает IT-проект.