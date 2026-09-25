Родила от Табакова, завела роман с сыном Полищук и похоронила мужей: что не так с Екатериной Семёновой и почему ее оставил последний супруг-американец

25 сентября 2026, 19:30

Екатерина Семёнова (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

Она стала прототипом, снималась в «Современнике» и «Двух судьбах», но её собственная жизнь оказалась куда сложнее любого сценария. За блестящей карьерой скрывались годы борьбы с собой и потери, о которых актриса предпочитала не говорить. Почему Екатерина Семёнова так и не вышла замуж за отца своего сына и как сложилась судьба артистки после череды испытаний, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что связывает звезду «Современника» с «Тайной третьей планеты»? Трудная дорога к славе Почему наследник Табакова так и не позвал её под венец? За что отца её дочери приговорили к четырём годам колонии? Причина депрессии, где она сейчас и кем стали её дети?

Что связывает звезду «Современника» с «Тайной третьей планеты»?

Трудная дорога к славе



Екатерина Семёнова (Фото: кадр из фильма «Две судьбы»)

Почему наследник Табакова так и не позвал её под венец?



Антон Табаков (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«Честно сказать, Антон — идеал мужчины как мужа. Я очень жалею, что тогда была так молода. Если бы вот сейчас он обратил на меня внимание, я бы его просто так не отпустила», — цитирует кинодиву «ЭГ».

За что отца её дочери приговорили к четырём годам колонии?

«Он выходил из банка и почему-то снял бронежилет. Он уже ходил с охраной, вокруг были друзья и сотрудники. Вдруг открылись двери лифта, он почему-то прошёл вперёд, а все остались в лифте. Прозвучал выстрел, все упали, а он остался стоять. После этого прозвучал второй выстрел. Потом, может, и третий. Все испугались, ждали скорую помощь, договаривались, что его отвезут в Боткинскую больницу, и потеряли время, потому что операция длилась ещё четыре часа. Он умер от потери крови», — рассказала Семёнова в студии «Секрета на миллион».

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Причина депрессии, где она сейчас и кем стали её дети?