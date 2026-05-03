«Из одной несчастной семьи сделали две счастливые»: Роман Ольги Сутуловой с женатым актером и рождение детей после 40 лет
Актриса Ольга Сутулова, знакомая зрителям по картинам «Ленинград», «Содержанки», «Спроси Марту» и «Майор Гром», 4 мая отмечает свой 46-й день рождения. Эта актриса, не имеющая профильного образования, прошла путь от ленинградской хулиганки, исключенной из школы, до одной из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд российского кино. Также она является женой актёра Евгения Стычкина. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисыОльга Сутулова появилась на свет 4 мая 1980 года в Ленинграде. Будущая актриса не испытывала особой любви к школе. У неё были трудности с физикой, математикой и химией. Однако гуманитарные науки давались ей легче. Особенно она любила английский язык.
Одним из самых ярких воспоминаний о детстве для Стуловой стала поездка в Великобританию по программе обмена. Позже в одном из интервью артистка рассказывала, что Оксфорд произвёл на неё неизгладимое впечатление. Она чувствовала себя как на другой планете. Но и в школе с английским уклоном её поведение вызывало вопросы, и педагоги не были уверены в её успехе. К тому же она не смогла найти общий язык с другими учениками. В результате ей пришлось оставить школу с английским уклоном.
После этого Оля приняла решение поступить в профессиональное учебное заведение и получить специальность слесаря. Она успешно прошла вступительные испытания, но родители выразили своё недовольство её выбором и настояли на том, чтобы она продолжила обучение в гимназии в Петергофе.
В новой школе Оле понравилось, и она начала учиться с большим энтузиазмом. Когда пришло время выбирать профессию, девушка решила поступить на исторический факультет в Санкт-Петербургском университете.
Но на одном из вступительных экзаменов она намеренно не справилась с заданием, так как не хотела заниматься архивными исследованиями или преподавать историю в школе.
В дальнейшем Сутулова проходила обучение в ВГИКе, где её наставником был Иосиф Райхельгауз. Однако на втором курсе она решила, что зря тратит время, и переключилась на активную работу в кино.
Первые шаги к славеОльга Сутулова (Фото: Instagram*@olgasutulova)
Ольга Сутулова оказалась в мире кино благодаря случайной встрече с драматургом Олегом Даниловым на дне рождения общего знакомого, когда ей было всего 15 лет. В то время Данилов создавал сценарии для режиссёра Дмитрия Астрахана. Сценаристу понравились артистические данные девочки, и он предложил Сутуловой пройти кастинг на одну из главных ролей в драматическом сериале «Зал ожидания».
В 1998 году Ольга сыграла свою первую роль воспитанницы детского дома Светы Пономаревой и в тот же год получила приглашение на съемки криминального боевика «Контракт со смертью». Ольга Сутулова получила широкую известность благодаря главной роли в российско-британском мини-сериале «Ленинград», вышедшем в 2007 году. В этом сериале она исполнила роль сотрудницы милиции Нины Цветковой.
После были картины «Нирвана», «Дочь баяниста», «Пираты Эгейского моря», «Троцкий», «Содержанки» (3 сезона), «Бендер» (3 сезона), «Последний министр», «Самка богомола», «Алиби», «Аврора». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 75 работ.
Личная жизньОльга Сутулова и Евгений Стычкин (Фото: Instagram*@olgasutulova)
Актриса долгое время тщательно скрывала свою личную жизнь. Со своим будущим мужем Евгением Стычкиным Ольга познакомилась на съемочной площадке фильма «Контракт на любовь». Когда между актерами вспыхнул роман, Евгений еще был женат на пианистке Екатерине Сканави и воспитывал троих детей.
СМИ, узнав о романе актеров, назвали Ольгу Сутулову разлучницей, но это не совсем так. Брак Стычкина еще до знакомства с Ольгой переживал большие трудности. Частые поездки Екатерины и Евгения, обусловленные их профессиональными обязанностями, стали причиной отдаления супругов. Стычкин испытывал сильное беспокойство из-за того, что не мог проводить с женой столько времени, сколько ему хотелось бы.
В его душе зародилось смутное беспокойство, которое, как выяснилось впоследствии, было не напрасным. Оказалось, что у Екатерины завязались романтические отношения с немецким виолончелистом Клаудио Бохоркесом, и это был не просто флирт, а настоящий служебный роман.
«Катя, не церемонясь, взяла и поставила Женю перед фактом, что у нее другой мужчина. Сын ужасно страдал и всеми силами пытался сохранить семью. Сначала рыдал, потом угрожал Кате, что заберет детей, преследовал ее, а позже решил отплатить той же монетой — закрутил роман с Олей Сутуловой», — цитирует маму Стычкина eg.ru.
Ольга Сутулова и Евгений Стычкин (Фото: Instagram*@olgasutulova)
Евгений развелся в 2009 году, но еще долгое время не мог оправиться от предательства супруги. На новый брак Стычкин решился только в 2012 году. После свадьбы широкой общественности стало известно, что у Стычкина есть еще один ребенок — в студенчестве сокурсница Юлия Жемчугова родила от него дочку Соню. Артист объяснил, что не скрывал старшую дочь, а, наоборот, активно участвовал в её воспитании. Однако он не делал официальных заявлений о её существовании, поскольку никто не спрашивал его об этом.
Хотя Евгений часто говорит о различиях в характерах, брак с Ольгой оказался весьма счастливым. У супругов родились двое сыновей. Старший, Михаил, родился в октябре 2020 года, а младший, Яков, — в июне 2022 года.
Вспоминая прошлые отношения, Евгений с улыбкой говорит:
«Получается, мы из одной несчастной семьи сделали две счастливые»
Актриса сейчасОльга Сутулова (Фото: Instagram*@olgasutulova)
Несмотря на рождение двоих детей после 40 лет, актриса находится в хорошей форме. Она не брала больших перерывов после родов и практически сразу возвращалась на съемки.
Ольга Сутулова по-прежнему остается одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. В 2025 году с ее участием вышел сериал «Атом». А в 2026 году в производстве находятся ленты «Бесконечный апрель», «Девочки учатся бриться», «Хоспис» и «Мон».