Из «Психологинь» в изгнанницы: измена Бардукову, примирение с Наумовым и мечты о Голливуде. Как Анна Старшенбаум сожгла мосты с родиной?
Актрисе, известной зрителям по откровенным ролям в картинах «Хейтер», «Сансара», «Эскортница» и сериале «Психологини», 26 апреля исполняется 37 лет. Эта уроженка Москвы, приходящаяся тетей знаменитой Ирине Старшенбаум, прошла путь от эпизодов в криминальном сериале «Кулагин и партнеры» до одной из самых обсуждаемых фигур рунета. Актриса известна своими яркими ролями, однако в последние годы она прославилась еще и скандалами, бегством из страны и публичным отказом от своей профессии. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография актрисыАнна Старшенбаум родилась в Москве 26 апреля 1989 года. В отличие от многих коллег по цеху, её путь в искусство не был устлан бархатными дорожками с детства. Окончив школу, она поступила в престижный ГИТИС, но, как это часто бывает с мятущимися натурами, учёбу бросила, решив постигать актёрское мастерство на практике. Сцена стала её настоящей школой жизни: в 2006 году она начала служить в Центре драматургии и режиссуры под руководством Казанцева и Рощина.
В кино дебют Анны состоялся рано — в 2004 году с эпизода в сериале «Кулагин и партнёры». Однако настоящий прорыв случился позже. Зрители запомнили её по мелодраме «Детям до 16...», мистическому триллеру «Сансара» и нашумевшему проекту «Психологини». Именно образы роковых женщин и сложных психологических типажей принесли ей народную любовь, хотя сама актриса считает иначе.
Личная жизньЛичная жизнь Старшенбаум всегда была такой яркой, как и её лучшие роли. Первым официальным мужем актрисы стал актер Алексей Бардуков. Пара познакомилась на пробах к фильму «Баллада о бомбере» и сыграла свадьбу в 2009 году. Однако идиллия продлилась недолго. В прессе активно муссировались слухи о романе Анны с коллегой Владимиром Яглычем, который стал для Бардукова ударом. Несмотря на попытку сохранить брак ради сына Ивана, в 2017 году пара распалась.
Вторая волна скандалов настигла актрису, когда она начала отношения с IT-специалистом и сыном крупного бизнесмена Даниилом Наумовым. В 2023 году она родила ему сына Эрика, и, казалось бы, можно было выдохнуть. Но 2026 год преподнес совершенно немыслимый сюжет. В январе Анна шокировала поклонников черным квадратом в Instagram* с подписью «The end. Мне бесконечно жаль». Она заявила, что уходит от мужа из-за агрессии и хамства.
И тут последовал неожиданный поворот. Буквально через несколько дней Старшенбаум объявила, что они снова вместе, объяснив это «глубокими чаяниями женской души». «Логические и психологические вопросы при необходимости обсуждать с профи — то есть с психологом... Муж всегда прав и вообще самый лучший во всем», — с пафосом восточной царицы заявила актриса, решив взять на вооружение мудрость женщин Востока.
Побег из «мыльной оперы»Самым громким скандалом, который фактически поставил крест на её карьере в РФ, стало эмиграционное фиаско. Весной 2026 года, уже находясь в Таиланде, Анна дала убийственное интервью, фактически «сжигая мосты». На вопрос о возвращении в профессию она ответила жестко: «В русское кино точно нет». Её откровения разлетелись на цитаты, вызвав шквал критики у публики. Она призналась, что за 15 лет работы «результат готового продукта не удовлетворил ни разу» и она не может порекомендовать близким ни одного российского проекта.
Жизнь на СамуиСейчас Анна Старшенбаум живет на острове Самуй в Таиланде, наслаждаясь «сказочной» жизнью с двумя сыновьями. Она заявила, что чувствует себя помолодевшей на 10 лет, сменив среду обитания.
«На острове темп жизни определенно нравится мне гораздо больше, чем в России», — пишет актриса в соцсетях.Последними работами актрисы числятся «Хейтер» и «Сансара». В настоящее время Анна сосредоточена на изучении языка и мечтает сниматься за границей.