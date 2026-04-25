Страничку Клавы Коки попытались взломать мошенники
Певица Клава Кока предупредила подписчиков о попытке взлома её аккаунта в запрещенной соцсети и призвала их к бдительности.
Артистка заявила, что злоумышленники могут получить доступ к её странице и использовать её для мошенничества. По словам Коки, любые подозрительные посты — розыгрыши, неожиданные анонсы или просьбы о переводе денег — не имеют к ней никакого отношения. Она обратилась к фанатам с настоятельной просьбой не реагировать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить средства.
В настоящее время команда исполнительницы принимает меры для защиты аккаунта. Подобные инциденты с публичными личностями происходят всё чаще — злоумышленники нередко используют доверие аудитории для незаконных схем.
