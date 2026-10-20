Избегает сверстниц, говорит по-азербайджански и состоит в особых отношениях с отчимом: каким вырос сын-аутист Анны Нетребко, которого она прятала от мира
Сын Анны Нетребко, которого она когда-то прятала от шумного мира в стерильных кабинетах, вырос в статного юношу ростом под 190 сантиметров. Он говорит на пяти языках, обожает космос и музеи — и не собирается выходить на оперную сцену. Подробнее о жизни знаменитого наследника расскажет «Радио 1».
Диагноз и начало работы со специалистамиТьяго родился в сентябре 2008 года в Нью-Йорке. Его родители — Анна Нетребко и уругвайский баритон Эрвин Шротт — были помолвлены, но официально семью так и не создали. С ранних лет жизнь мальчика была связана с гастрольным графиком звездных родителей. В три года у Тьяго был диагностирован аутизм. Мальчик долго не начинал говорить, мог не реагировать на собственное имя и иногда не слышал обращенную к нему речь. Определенные бытовые звуки, яркий свет или прикосновения вызывали у него дискомфорт. Ему было сложно считывать чужие интонации, поддерживать зрительный контакт и понимать правила игры со сверстниками.
Анна Нетребко отменила контракты и перенесла премьеры, сосредоточившись на занятиях с логопедами, дефектологами и специалистами по сенсорной интеграции. Семья осталась в Нью-Йорке, где Тьяго пошел в специализированную школу.
Переезд в Вену и адаптацияПевица пришла к выводу, что изоляция в кабинетах специалистов не поможет сыну. В 2016 году семья переехала в Вену, а Тьяго пошёл в обычную государственную школу. Решение оказалось верным: мальчик, который годами молчал, начал активно осваивать языки. Дома с матерью он говорил на русском, с отцом — на испанском, на улице — на немецком, а с внешним миром общался на английском.
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Расставание Анны и ЮсифаВ 2014 году в жизни Анны Нетребко появился азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов. Пара поженилась в 2015 году, когда Тьяго было почти семь лет. Эйвазов не пытался заменить биологического отца, но со временем стал для мальчика близким человеком. Однажды, забирая Тьяго из венской школы, Юсиф услышал, как мальчик спокойно и уверенно назвал его папой. В интервью Эйвазов говорил, что считает Тьяго своим сыном и готов защищать его от любых обид. Летом 2024 года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о расставании. Они пояснили, что не могут иметь совместных детей и давно живут в разных часовых поясах. Пара сохранила теплые отношения: в сентябре 2026 года, спустя два года после развода, они вместе вышли на сцену в Вероне, где исполняли «Аиду». За кулисами за ними наблюдал восемнадцатилетний Тьяго.
Совершеннолетие сынаВ сентябре 2026 года Анна Нетребко опубликовала в соцсетях фотографии сына. На снимках — высокий, статный молодой человек. Нетребко поздравила наследника с совершеннолетием, пожелав ему развиваться и любить тех, кто любит его. Юсиф Эйвазов также опубликовал поздравление, назвав Тьяго своим сыном. Анна Нетребко публично поблагодарила его за проявленные чувства к мальчику.
От особенностей развития до точных наук: путь Тьяго сегодняТьяго блестяще окончил школу в Вене. Математика и физика давались ему легче, чем другим детям: аутизм часто сопровождается выдающимися способностями, и у Тьяго проявились феноменальная концентрация внимания, хорошая память и склонность к систематизации. Его всегда тянуло к точным наукам, книгам о космосе и музеям.
К 18 годам благодаря многолетней работе специалистов и поддержке семьи большинство острых проявлений аутизма остались в прошлом. Тьяго свободно владеет пятью языками: английским, немецким, русским, испанским и азербайджанским. Он поддерживает теплые отношения с матерью и отчимом. Музыка не стала его профессией. Тьяго выходил на сцену с родителями и бывал за кулисами Ла Скала, но в разговорах о будущем говорит о науке, логике и тишине лабораторий.