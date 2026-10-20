Избегает сверстниц, говорит по-азербайджански и состоит в особых отношениях с отчимом: каким вырос сын-аутист Анны Нетребко, которого она прятала от мира

20 октября 2026, 14:17

Анна Нетребко (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Сын Анны Нетребко, которого она когда-то прятала от шумного мира в стерильных кабинетах, вырос в статного юношу ростом под 190 сантиметров. Он говорит на пяти языках, обожает космос и музеи — и не собирается выходить на оперную сцену. Подробнее о жизни знаменитого наследника расскажет «Радио 1».





Содержание Диагноз и начало работы со специалистами Переезд в Вену и адаптация Расставание Анны и Юсифа Совершеннолетие сына От особенностей развития до точных наук: путь Тьяго сегодня

Диагноз и начало работы со специалистами



Анна Нетребко и Эрвин Шротт (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Переезд в Вену и адаптация

«Мерзко это на самом деле»: бил пасынка ремнём, отобрал жильё и женился на копии своей погибшей жены. Как живёт 76-летний вдовец Любови Полищук

Расставание Анны и Юсифа



Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Совершеннолетие сына

От особенностей развития до точных наук: путь Тьяго сегодня