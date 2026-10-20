«Мерзко это на самом деле»: бил пасынка ремнём, отобрал жильё и женился на копии своей погибшей жены. Как живёт 76-летний вдовец Любови Полищук
Сын Любови Полищук Алексей Макаров более 20 лет не общается с отчимом Сергеем Цигалем и сводной сестрой Мариэттой. Причиной стали конфликт из-за наследства после смерти актрисы в 2006 году и жестокость, которую актёр пережил в подростковом возрасте. Как делили имущество народной артистки и что пришлось пережить её сыну, читайте в материале «Радио 1»
Интернат, отчим с Арбата и обвинения в побоях. Детство звезды «Ворошиловского стрелка»Алексей Макаров родился в 1972 году в семье Любови Полищук и Валерия Макарова. После развода родителей, когда мальчику было около пяти лет, он остался с матерью. Из-за постоянных гастролей и съёмок Полищук приняла решение отдать сына в интернат, где он провёл несколько лет. Позже, когда родительница вышла замуж во второй раз за художника Сергея Цигаля в 1984 году, мальчика забрали в семью. Актриса в тот момент была беременна. 14 октября 1984 года родилась Мариэтта Цигаль-Полищук, получившая имя в честь прабабушки-писательницы. Именно Сергей Викторович настоял на том, чтобы забрать 13-летнего Алексея из интерната домой. По словам самого Макарова, отношения с отчимом не сложились. Спустя годы после смерти матери Алексей в интервью публично обвинил отчима в физическом насилии.
«Я геометрию не понимал и английский язык. За это 36-летний мужик лупил беззащитного пацана. С 12 до 14 лет — бил и бил. Мерзко это на самом деле. Для меня такой поступок взрослого интеллигентного человека с Арбата до сих пор остаётся за рамками любого объяснения. Мать знала о наказаниях, но не вмешивалась», — цитирует артиста «ЭГ».Сергей Цигаль эти обвинения публично не комментировал.
Болезнь и смерть Любови ПолищукВ 2000 году народная артистка попала в серьёзное ДТП, в котором повредила позвоночник. Несмотря на реабилитацию и возвращение к работе, впоследствии у актрисы была диагностирована саркома. Любовь Григорьевна скончалась 28 ноября 2006 года в возрасте 57 лет в своей квартире.
Спор о наследстве: история, которая разрушила семьюПосле смерти артистки между её детьми возник конфликт из-за наследства. Квартира в Большом Казённом переулке, где жила Полищук, перешла к Сергею. Алексей ничего не получил: Цигаль отобрал у него квартиру. Макаров в распределении наследства даже не участвовал. А мать Любови, уставшая от дрязг пожилая женщина, от претензий отказалась. По словам близкого окружения, звезда фильма «Офицеры» полностью прекратил общение с отчимом и единокровной сестрой.
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Мариэтта Цигаль-ПолищукДочь Полищук и Цигаля пошла по стопам матери. Окончив РАТИ-ГИТИС, она служила в Театре на Малой Бронной. Широкое признание актрисе принесла роль молодой Фаины Раневской в сериале «Фаина», за которую артистка получила телевизионную премию ТЭФИ.
«Маша всегда бремя маминой популярности очень достойно несла. Не стыдно за дочку совсем», — цитирует художника издание.