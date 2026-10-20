«Мерзко это на самом деле»: бил пасынка ремнём, отобрал жильё и женился на копии своей погибшей жены. Как живёт 76-летний вдовец Любови Полищук

20 октября 2026, 11:45

Сергей Цигаль (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Сын Любови Полищук Алексей Макаров более 20 лет не общается с отчимом Сергеем Цигалем и сводной сестрой Мариэттой. Причиной стали конфликт из-за наследства после смерти актрисы в 2006 году и жестокость, которую актёр пережил в подростковом возрасте. Как делили имущество народной артистки и что пришлось пережить её сыну, читайте в материале «Радио 1»





Содержание Интернат, отчим с Арбата и обвинения в побоях. Детство звезды «Ворошиловского стрелка» Болезнь и смерть Любови Полищук Спор о наследстве: история, которая разрушила семью Мариэтта Цигаль-Полищук Как сложилась жизнь вдовца: что происходит в доме в Казённом переулке?

Интернат, отчим с Арбата и обвинения в побоях. Детство звезды «Ворошиловского стрелка»



Любовь Полищук (Фото: Инстаграм* @shnobelina)

«Я геометрию не понимал и английский язык. За это 36-летний мужик лупил беззащитного пацана. С 12 до 14 лет — бил и бил. Мерзко это на самом деле. Для меня такой поступок взрослого интеллигентного человека с Арбата до сих пор остаётся за рамками любого объяснения. Мать знала о наказаниях, но не вмешивалась», — цитирует артиста «ЭГ».

Болезнь и смерть Любови Полищук

Спор о наследстве: история, которая разрушила семью



Алексей Макаров (Фото: кадр из фильма «Офицеры»)

«Иногда он едва держался на ногах»: школа для особенных детей и роман с американцем. Какой выросла дочь Вечеслава Добрынина и почему ходит по судам

Мариэтта Цигаль-Полищук



Сергей Цигаль с дочерью (Фото: Инстаграм* @shnobelina)

«Маша всегда бремя маминой популярности очень достойно несла. Не стыдно за дочку совсем», — цитирует художника издание.

Как сложилась жизнь вдовца: что происходит в доме в Казённом переулке?