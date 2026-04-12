Избиение за «плохую игру», тайная свадьба в МФЦ и смена фокуса в карьере: как сложилась судьба звезды «Гуляй, Вася!» Бориса Дергачева?
Актер, известный зрителям по ролям подкаблучников и ловеласов в картинах «Гуляй, Вася!», «Фитнес» и «Театральная зона», Борис Дергачёв 13 апреля празднует свое 35-летие. Этот уроженец Энгельса прошел путь от эпизодов в сериалах до статуса одного из самых загруженных комедийных актеров и амбициозного режиссера. Его карьера стремительно летит вверх, однако личная жизнь, как выяснилось, долгое время была покрыта завесой тайн, лжи и внезапных озарений. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Бориса ДергачёваБорис Дергачёв родился 13 апреля 1991 года в городе Энгельс Саратовской области. В отличие от многих коллег, этот парень с первого курса знал, что такое настоящая конкуренция. Окончив Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова, он не стал прозябать в провинции, а рванул в столицу и экстерном завершил обучение в ГИТИСе.
Первые шаги в кино Дергачёв сделал в 2010 году с крошечной роли в сериале «По горячим следам». Однако настоящим прорывом для амплуа «своего парня» стала комедия «Гуляй, Вася!», где он блестяще сыграл образ «тюти» и подкаблучника Паши. На сегодняшний день фильмография актёра насчитывает более 60 работ, в число которых входят «Команда "Б"», «Год свиньи», «На край света», «Короче», «Триада», «Бесит», «Семейка», «Друг на час», «Свободные отношения» и «Как друзья Захара женили», где он исполнил главные роли.
Личная жизнь артистаДолгое время личная жизнь Бориса была настоящим секретом для поклонников и жёлтой прессы. В разное время ходили слухи о его романах с коллегами по цеху, а информация в СМИ противоречила сама себе — одни писали, что он одинок, другие настаивали на том, что он тайно женат. Как оказалось позже, правда была куда прозаичнее.
Первый раз Дергачёв женился вскоре после переезда актёра в Москву. Его супругой стала москвичка. По словам Бориса, этот брак был скоропалительным и продлился менее года. При этом долгие годы Борис поддерживал тёплые, дружеские отношения с актрисой Анной Могуевой, с которой учился ещё в Саратове. Звёзды сошлись, когда Анна забеременела. Борис принял решение жениться, но сделал это без пафоса и белых лимузинов.
«Мы решили зарегистрировать отношения, потому что ждали ребенка. И вот уже на довольно внушительном сроке, месяцев шесть, отправились в МФЦ. Была зима, мы в куртках, шапках сидели и ждали, когда женщина-служащая зарегистрирует наш брак», — признался актер в интервью eg.ru в 2025 году.Пара сыграла свадьбу тайно, не устраивая пышного торжества. В 2023 году у них родился сын Мирон.
Избиение в центре МосквыИнцидент случился в ночь на 15 мая 2028 года в баре на Гоголевском бульваре. Дергачёв и Алина Алексеева отдыхали в заведении. Около полуночи к ним подошёл 37-летний мужчина по имени Даниил, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал оскорблять артистов, называя их «плохими актёрами» и «второсортными артистами».
Несмотря на провокации, Дергачёв и Алексеева сначала старались не реагировать. Однако Олимов не успокоился: он схватил Дергачёва, вывел его на улицу и начал избивать. Алексеева пыталась помочь коллеге: по некоторым данным, она бросала предметы в нападавшего и даже ударила его палкой. В ходе конфликта она получила ответный удар в лицо. После инцидента все участники сняли побои и написали друг на друга заявления в полицию. У всех троих были зафиксированы ушибы мягких тканей. Олимов, протрезвев, заявил, что не помнит событий той ночи, и извинился перед актёрами.
Режиссерское кресло и планы на 2026 годСегодня Борис Дергачёв живёт в Москве, совмещая воспитание сына Мирона и съёмки. С женой Анной они, судя по всему, обрели долгожданную гармонию, предпочтя светским раутам уют семейного гнезда. В 2025 году с участием артиста вышли картины «Драники», «Ёлки 12», «Мой папа — медведь», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Остаться друзьями», «Санкционер» и «Театральная зона».
Однако главные сюрпризы ждут поклонников в 2026 году. Борис переключается на режиссуру. На 2026 год анонсирован выход четвертого сезона его любимого детища — сериала «Праздники», съемки которого пройдут в этом году. Кроме того, в списке ожидаемых премьер значится загадочная комедия «Я призрак» (2026), где он выступит не только как актер, но и как соавтор.