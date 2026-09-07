Избил жену через 16 лет после развода, увёл костюмершу из семьи и не о чём не жалеет: с кем нашёл счастье ведущий «О самом главном» Михаил Полицеймако

07 сентября 2026, 18:52

Михаил Полицеймако (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Более полутора сотен ролей в кино и сериалах, бесчисленные театральные выходы, рекламные съёмки, гастрольные туры и телевизионные программы — такова профессиональная биография одного из самых неутомимых актёров отечественного шоу-бизнеса. При этом личная жизнь Михаила Полицеймако не менее насыщена. Он ушёл от первой жены к костюмерше, разрушив её брак, а спустя годы, по его собственному признанию, ударил бывшую супругу — после того, как та напала на его мать. Почему развод, длившийся больше 16 лет, превратился в открытую войну и как сегодня живёт актёр со своей новой семьёй, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Театральная династия, поздний ребёнок и первый выход к зрителю Что принесло ему настоящую славу? Кино и театр: от эпизода до всенародной любви Телевидение и чувство ответственности Первый брак: студенческая любовь и болезненный финал Вторая встреча: любовь в театральном закулисье Борьба за сына Семья сегодня: продолжение династии Жизненная философия

Театральная династия, поздний ребёнок и первый выход к зрителю

Что принесло ему настоящую славу?

«Я сыграл много интересных ролей, но потом решил уйти в антрепризу и кино», — говорил Михаил Полицеймако в интервью Woman.ru.



Семён Фарада (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«Антреприза давала больше свободы», — рассказывал ведущий в интервью «7 Дней».

«Фамилия досталась мне от деда — легендарного артиста БДТ Виталия Полицеймако. Честь нести её мне прививали с детства», — рассказывал он в интервью журналу.

Кино и театр: от эпизода до всенародной любви

Телевидение и чувство ответственности

Первый брак: студенческая любовь и болезненный финал

Вторая встреча: любовь в театральном закулисье



Михаил Полицеймако с супругой Ларисой и дочерьми (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Борьба за сына

«Я считаю, что это ненормально, когда человек живёт ненавистью вот уже 16 лет. У неё проблемы с родом, с ее семьёй в плане здоровья. Потом эти проблемы стали проявляться и у неё. Но я не собираюсь ее лечить, помогать, меня уже давно достала эта история», — поделился Полицеймако со «СтарХитом».



Никита Полицеймако (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

«Она приехала к моей матери, чтобы выяснить отношения. В итоге начала спорить и толкнула её. Мама упала и тут же позвонила мне. Я был просто в ярости, так как мама для меня является самым дорогим человеком. Я приехал, а она там буянит. Ну, я её и вырубил с левой. После этого мы поехали в полицию, писали заявление», — рассказал Михаил.

Семья сегодня: продолжение династии

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Жизненная философия

«Старшая дочь учится в Щукинском училище на первом курсе. Средняя хочет стать юристом и ненавидит театр. А младшая наслаждается жизнью в шестилетнем возрасте. Как это — быть отцом дочерей? Это потрясающе. Когда я смотрю на своих детей, мне, в принципе, больше ничего и не надо. Мне не нужны ни деньги, ни дома, ни хорошие машины, ни яхты. Мне главное — видеть их счастливыми. Я такой традиционный еврейский папа, который умиляется тому, что доченька разбила семнадцатый айфон», — с иронией поделился глава семьи.