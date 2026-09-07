Избил жену через 16 лет после развода, увёл костюмершу из семьи и не о чём не жалеет: с кем нашёл счастье ведущий «О самом главном» Михаил Полицеймако
Более полутора сотен ролей в кино и сериалах, бесчисленные театральные выходы, рекламные съёмки, гастрольные туры и телевизионные программы — такова профессиональная биография одного из самых неутомимых актёров отечественного шоу-бизнеса. При этом личная жизнь Михаила Полицеймако не менее насыщена. Он ушёл от первой жены к костюмерше, разрушив её брак, а спустя годы, по его собственному признанию, ударил бывшую супругу — после того, как та напала на его мать. Почему развод, длившийся больше 16 лет, превратился в открытую войну и как сегодня живёт актёр со своей новой семьёй, читайте в материале «Радио 1».
Театральная династия, поздний ребёнок и первый выход к зрителюМихаил Полицеймако родился и вырос в семье, неразрывно связанной с храмом Мельпомены. Его дед служил в БДТ, бабушка работала в «Ленконцерте», а мать, Марина Полицеймако, была ведущей актрисой театра на Таганке. Отцом мальчика был знаменитый Семён Фарада. Миша родился, когда матери было 38 лет, и стал для творческой четы долгожданным ребёнком. Детство будущего актёра прошло за кулисами сценических площадок.
В возрасте пяти лет мальчик впервые ступил на сцену с чувством собственной значимости: это было поздравительное выступление в честь юбилея Готлиба Роннинсона. Немногим позже он уже появлялся в массовых сценах спектакля «Десять дней, которые потрясли мир». Следующий выход на подмостки состоялся только через полтора десятилетия — в возрасте 20 лет, и это был уже осознанный шаг студента театрального вуза, а не случайный эпизод.
Что принесло ему настоящую славу?Несколько столичных театральных институтов были готовы зачислить Михаила на свои курсы, среди них значилось и прославленное Щукинское училище, где в своё время получала образование мать будущей звезды. Женщина мечтала, что наследник пойдёт по её стопам, и пришла в искреннее недоумение, когда узнала, что сын предпочёл ГИТИС. На все расспросы молодой человек лишь пожимал плечами и объяснял, что атмосфера именно этого учебного заведения оказалась ближе по духу. По завершении обучения талантливого выпускника пригласили в труппу РАМТа, где он воплотил на сцене множество запоминающихся образов. Однако спустя несколько лет артист покинул театральные подмостки.
«Я сыграл много интересных ролей, но потом решил уйти в антрепризу и кино», — говорил Михаил Полицеймако в интервью Woman.ru.Оставить сцену вынудили обстоятельства: в 2000 году тяжело заболел отец — Семён Фарада, и на его лечение нужны были средства. Чтобы собрать нужную сумму на дорогостоящие процедуры, молодой актёр хватался за любые предложения. Несмотря на усилия, все попытки спасти родителя оказались тщетны: знаменитый «подручный графа Калиостро» выдержал несколько операций и два инсульта, но третий стал роковым. После похорон близкого человека Михаил в театр не вернулся.
«Антреприза давала больше свободы», — рассказывал ведущий в интервью «7 Дней».Одновременно на плечи артиста легла забота о матери. Потеряв мужа, женщина нашла спасение в работе, продолжая выходить на сцену Театра на Таганке до 82 лет. Марины Витальевны не стало 10 сентября 2024 года, в возрасте 86 лет. Но она успела передать сыну главное напутствие, которого наследник придерживается всю жизнь: «Доказывай делом, что ты достоин фамилии, а в жизни будь скромен». И здесь кроется важный нюанс. Семён Фарада при рождении носил фамилию Фердман и взял звучный псевдоним. Совсем иначе обстояло дело у Михаила.
«Фамилия досталась мне от деда — легендарного артиста БДТ Виталия Полицеймако. Честь нести её мне прививали с детства», — рассказывал он в интервью журналу.
Кино и театр: от эпизода до всенародной любвиВпервые Полицеймако оказался перед камерой ещё ребёнком: в 1986 году мальчик снялся в картине «Что такое Ералаш?», где сыграл зрителя даже без упоминания в титрах. Между ранними эпизодами и взрослой карьерой была длительная пауза: по-настоящему Михаил заявил о себе в кино только в 1999 году, уже будучи дипломированным актёром. Он появлялся в «ДМБ», «Простых истинах», «Старых клячах» и «Русских амазонках», однако громкий успех пришёл с проектом «День радио». В этом спектакле артист сыграл диджея Макса, а затем вместе с труппой «Квартета И» объездил с аншлагами всю страну.
Телевидение и чувство ответственностиИсполнитель роли старшего сержанта в фильме «ДМВ» из тех актёров, кто не умеет сидеть без дела, и его фильмография продолжает расти. Однако особой гордостью «Лавров» считает работу на телевидении, в частности, программу «О самом главном».
В этом проекте москвич вёл передачу вместе с врачами, привнося в серьёзные медицинские темы необходимую лёгкость и юмор. При этом Михаил чётко осознаёт границы своей компетенции. Ведущий никогда не позволяет себе давать медицинские советы, даже если знакомые просят о помощи. Вместо этого шоумен честно признаётся: «Я не врач», и направляет людей к проверенным специалистам, которым доверяет сам. Для него это не просто работа в кадре, а вопрос профессиональной и человеческой ответственности.
Первый брак: студенческая любовь и болезненный финалС Ольгой Лысак, актрисой Театра на Таганке, Михаил познакомился ещё в студенческие годы. Несколько лет молодые люди жили в гражданском браке, прежде чем решили узаконить отношения. В сентябре 2001 года у них родился сын Никита. Однако радость отцовства быстро омрачилась: брак начал трещать по швам.
По словам Ольги, она узнала об изменах мужа, когда Никита был совсем маленьким. Для Лысак это стало страшным ударом, и простить предательство женщина не смогла. Их развод сопровождался громкими скандалами. Михаил признавался, что бывшая жена обвиняла его в шантаже и ограничивала общение с сыном. Мужчина уверяет, что очень любил её, но со временем характер благоверной изменился до неузнаваемости. От прежней нежной девушки, в которой он когда-то души не чаял, не осталось и следа: рядом оказался человек, с которым просто невозможно существовать.
Вторая встреча: любовь в театральном закулисьеСвою вторую спутницу, костюмера Ларису Муратову, Михаил впервые увидел в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ). Актёр был поражён красотой девушки. Он обменялся с прекрасной незнакомкой лишь парой ничего не значащих фраз, но сразу понял: эта женщина его — мечта. Но было серьёзное препятствие.Проблема состояла в том, что оба были несвободны: Михаил ещё состоял в браке с Ольгой, а Лариса была замужем. Но это не остановило влюблённого сценослужителя. Театральный маг ухаживал красиво и настойчиво. В 2005 году они поженились. С Ларисой Михаилу удалось построить крепкую семью. У них родились три дочери: старшая Эмилия (ей исполнится 19 лет осенью 2026 года), София (15 лет) и младшая Мария, которая появилась на свет в марте 2020 года, когда актёру было уже 44 года.
Несмотря на сложные отношения с бывшей женой, Михаил поддерживает связь с сыном Никитой. Парень вырос и сегодня сам выбирает, с кем ему общаться, предпочитая жить в семье папы, где царит атмосфера любви и поддержки.
Борьба за сынаРазвод с первой женой не поставил точку в отношениях бывших супругов, а перевёл их в новую, ещё более болезненную фазу. Ольга запрещала Михаилу видеться с Никитой, и актёру приходилось выдумывать разные способы, чтобы не потерять связь с ребёнком. Ситуация разрешилась неожиданно: в 13 лет Никита сам позвонил папе и попросил забрать его. Парень устал от постоянных нападок на отца и запретов матери на общение с ним.
К тому же юноше претил образ жизни родительницы — слишком много случайных мужчин появлялось в их доме. В новой семье парня окружили теплом и вниманием. При этом сын не рвал связь с матерью — продолжал звонить и навещать родительницу. Сам Михаил за эти годы так и не смог наладить диалог с бывшей женой. Мужчина убеждён, что Ольга несёт в себе многолетнюю обиду, с которой не в силах справиться, и сам называет её поведение проявлением серьёзных психологических проблем.
«Я считаю, что это ненормально, когда человек живёт ненавистью вот уже 16 лет. У неё проблемы с родом, с ее семьёй в плане здоровья. Потом эти проблемы стали проявляться и у неё. Но я не собираюсь ее лечить, помогать, меня уже давно достала эта история», — поделился Полицеймако со «СтарХитом».Кульминацией стал эпизод, о котором актёр позже публично рассказал в интервью Лере Кудрявцевой.
«Она приехала к моей матери, чтобы выяснить отношения. В итоге начала спорить и толкнула её. Мама упала и тут же позвонила мне. Я был просто в ярости, так как мама для меня является самым дорогим человеком. Я приехал, а она там буянит. Ну, я её и вырубил с левой. После этого мы поехали в полицию, писали заявление», — рассказал Михаил.Об этом поступке внук Фарады не жалеет и считает, что был обязан защитить самого близкого человека.
Лысак, в свою очередь, публично опровергла ряд обвинений Михаила. В 2022 году она заявила в интервью, что никогда не шантажировала бывшего мужа запретом на общение с сыном, а его слова о её психическом здоровье считает оскорбительными.
Семья сегодня: продолжение династииСегодня Михаил Полицеймако живёт в крепком, многолетнем браке с Ларисой Муратовой. Их союз давно перерос в стадию, где партнёры понимают друг друга без лишних слов. Четверо детей — главная гордость и опора знаменитого москвича. Старший, Никита, в конце сентября отметит 25-летие. Молодой человек пошёл по стопам знаменитых предков: окончил Щукинское училище — то самое, где когда-то училась его бабушка Марина Полицеймако, — и с 2023 года служит в труппе Московского академического театра сатиры. На счету перспективного актёра уже около полутора десятков ролей в кино, включая главные.
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Старшая дочь, Эмилия, тоже выбрала сцену: девушка поступила в Щукинское училище, продолжая семейную традицию уже в третьем поколении. А вот средняя дочь, София, решила пойти иным путём: наследница готовится стать юристом. Младшая, Мария, которой в марте исполнилось шесть, пока ещё слишком мала, чтобы задумываться о профессии.
Жизненная философияПо признанию самого актёра, материальные блага его мало волнуют. Член общественного совета Российского еврейского конгресса равнодушен к богатству, а главной ценностью считает здоровье и спокойствие своих близких. В интервью Илье Тилькину и Антону Привольнову Михаил Полицеймако рассказал о своих детях и охарактеризовал себя как отца. Артист воспитывает в первую очередь личным примером, стараясь не давить и не перегнуть палку. При этом в бытовых мелочах родитель позволяет себе быть сентиментальным.
«Старшая дочь учится в Щукинском училище на первом курсе. Средняя хочет стать юристом и ненавидит театр. А младшая наслаждается жизнью в шестилетнем возрасте. Как это — быть отцом дочерей? Это потрясающе. Когда я смотрю на своих детей, мне, в принципе, больше ничего и не надо. Мне не нужны ни деньги, ни дома, ни хорошие машины, ни яхты. Мне главное — видеть их счастливыми. Я такой традиционный еврейский папа, который умиляется тому, что доченька разбила семнадцатый айфон», — с иронией поделился глава семьи.