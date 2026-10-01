Избитая за эротическое сообщение Анастасия Макеева и плюнувшая в лицо прохожая: что не так с сыном Полищук Алексеем Макаровым, потерявшим 40 кг

01 октября 2026, 17:00

Алексей Макаров (Фото: кадр из фильма «Куба»)

«Крепкий орешек» Алексей Макаров вырос в семье знаменитых артистов, но детство у него было далеко не звёздным: развод родителей, интернат, тяжёлые отношения с отчимом. Позже пришли роли, слава и громкие романы — а вместе с ними и период, о котором он долго не говорил вслух. Потеря матери, зависимость, лишний вес, скандалы на всю страну. Но в 2022 году актёр начал жизнь заново. Что помогло сыну Любови Полищук справиться с прошлым, читайте в материале «Радио 1».





Содержание 36-летний мужчина и беззащитный пацан: что происходило за закрытыми дверями За что женщина с коляской плюнула в него на улице? Скандал с Анастасией Макеевой Дочь Варвара и проблема алкогольной зависимости Какая тайна окружала их союз с самого начала? Четвёртый брак и изменения в образе жизни

36-летний мужчина и беззащитный пацан: что происходило за закрытыми дверями



Алексей Макаров (Фото: кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»)

«Не могу сказать, что я побывал на дне. Это слишком высокопарно и самонадеянно. Но разные ситуации были», — цитирует звезду 78.ru.

«Я геометрию не понимал и английский язык. За это 36-летний мужик лупил беззащитного пацана. С 12 до 14 лет — бил и бил. Мерзко это на самом деле. Для меня такой поступок взрослого интеллигентного человека с Арбата до сих пор остаётся за рамками любого объяснения», — приводит слова сына Полищук издание.

За что женщина с коляской плюнула в него на улице?



Алексей Макаров (Фото: кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»)

«Иду я однажды по Мосфильмовской улице, навстречу мне женщина. А у неё в коляске сидит девочка. И эта женщина смотрит на меня, смотрит, а потом разворачивается и плюёт. У нас зритель впечатлительный, верит, что в кино всё по правде», — публикует слова исполнителя «ТВЦ».

Скандал с Анастасией Макеевой



Анастасия Макеева (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

«Есть люди, которым можно пить. Есть люди, которым нельзя пить. Алексей — наверно, тот человек, которому лучше этого не делать, потому что он сам себя не понимает и не помнит. Он написал какое-то стихотворение. Я уже не помню ни строчки оттуда. Но такое — эротического содержания, посвящённое женщинам. Он его разослал всем. Всплыла эсэмэска, Лёша увидел и, не спросив ни слова, отреагировал вот так — два удара, и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание. Маленькое личико и большой кулак. Это не имитация в кино. Это произошло стихийно», — вспоминала Макеева.

«Журналисты любят меня представлять дебоширом и бабником, описывая примерно так: «Бесстыдно насладившись женским телом, он это тело потом нещадно и регулярно в пьяном угаре избивает, тем самым повышая внутреннюю самооценку», — написал он на своём сайте. После данного конфликта их отношения были окончательно прекращены.

Дочь Варвара и проблема алкогольной зависимости

«Алексей поначалу старался быть хорошим папой. Но понимаете, он — человек-праздник. Когда приходит, сразу начинает всех веселить. А Варе нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку в доме. Его обижало, что она сразу не бежала и не бросалась ему на шею», — рассказала женщина в интервью.



Любовь Полищук (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)

Какая тайна окружала их союз с самого начала?

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«Я могу сказать, что у меня абсолютно дружеское и доброе отношение к Лёше. Я его знаю очень давно, с ранней юности. Он замечательный человек, добрый, хороший. Есть ли штамп о браке в паспорте — оставим за кадром», — говорила актриса в программе «Судьба человека».

«Лёша женился на Маше Мироновой. Свадьбы у них не было. Просто расписались, и все. Да и зачем им нужны пышные торжества... Пусть лучше купят себе чего-нибудь на сэкономленные деньги», — цитирует маму Любови Полищук «ЭГ».

Четвёртый брак и изменения в образе жизни