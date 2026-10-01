Избитая за эротическое сообщение Анастасия Макеева и плюнувшая в лицо прохожая: что не так с сыном Полищук Алексеем Макаровым, потерявшим 40 кг
«Крепкий орешек» Алексей Макаров вырос в семье знаменитых артистов, но детство у него было далеко не звёздным: развод родителей, интернат, тяжёлые отношения с отчимом. Позже пришли роли, слава и громкие романы — а вместе с ними и период, о котором он долго не говорил вслух. Потеря матери, зависимость, лишний вес, скандалы на всю страну. Но в 2022 году актёр начал жизнь заново. Что помогло сыну Любови Полищук справиться с прошлым, читайте в материале «Радио 1».
36-летний мужчина и беззащитный пацан: что происходило за закрытыми дверямиАлексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске в семье артистов эстрады Любови Полищук и Валерия Макарова. Из-за ошибки при оформлении документов в его свидетельстве о рождении и последующих паспортах закрепилась неверная дата — 15 апреля. Брак родителей распался, когда Алексей был ребёнком.
Его отец, Валерий Макаров, после развода столкнулся с серьёзными личными и профессиональными трудностями, злоупотреблял алкоголем и скончался в 1992 году в возрасте 45 лет. С 1-го по 6-й класс Лёша учился в школе-интернате, поскольку мать уезжала в командировки и не могла оставить его без присмотра. В своих интервью актёр неоднократно называл этот период тяжёлым, вспоминая суровые условия воспитания и наказания. По словам самого артиста, многие комплексы, которые он приобрёл в то время, повлияли на его жизнь.
«Не могу сказать, что я побывал на дне. Это слишком высокопарно и самонадеянно. Но разные ситуации были», — цитирует звезду 78.ru.Вторым супругом «Интердевочки» стал художник Сергей Цигаль. В этом браке родилась Мариэтта — сводная сестра Алексея, которая впоследствии также выбрала актёрскую профессию. Отношения Макарова с отчимом складывались крайне непросто. В более поздних интервью артист высказывал серьёзные претензии к Цигалю, упоминая в том числе о случаях физического наказания в детстве.
«Я геометрию не понимал и английский язык. За это 36-летний мужик лупил беззащитного пацана. С 12 до 14 лет — бил и бил. Мерзко это на самом деле. Для меня такой поступок взрослого интеллигентного человека с Арбата до сих пор остаётся за рамками любого объяснения», — приводит слова сына Полищук издание.
За что женщина с коляской плюнула в него на улице?После окончания восьмого класса юноша поступил в ПТУ, планируя получить профессию краснодеревщика. Никто не противился такому решению. Однако отчим предложил ему пойти в десятый класс, а затем получить высшее образование. До успешного поступления в театральный вуз молодой человек сменил несколько рабочих специальностей: трудился грузчиком, распространял билеты и работал ночным пожарным в учебном театре.
Со второй попытки Макаров поступил в ГИТИС на курс Павла Хомского, который окончил в 1994 году. Получив диплом, актёр был принят в труппу Театра имени Моссовета. За годы службы в театре одной из его наиболее заметных сценических работ стала роль царя Ирода в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Но широкую известность Алексею Макарову принесла роль Бориса Чуханова в драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» в 1999 году. Он сыграл одного из насильников героини Анны Синякиной. По воспоминаниям Макарова, из-за убедительного воплощения отрицательного образа на экране ему пришлось столкнуться с негативной реакцией в реальной жизни.
«Иду я однажды по Мосфильмовской улице, навстречу мне женщина. А у неё в коляске сидит девочка. И эта женщина смотрит на меня, смотрит, а потом разворачивается и плюёт. У нас зритель впечатлительный, верит, что в кино всё по правде», — публикует слова исполнителя «ТВЦ».Однако это амплуа за артистом закрепилось ненадолго. Вскоре последовали работы, в которых он играл положительных героев. В боевике «Личный номер» Алексей сыграл майора ФСБ Алексея Смолина, участвующего в операции по спасению заложников. Успех картины способствовал формированию в прессе устойчивого типажа Макарова как героя отечественных боевиков.
Скандал с Анастасией МакеевойЛичная жизнь «русского Брюса Уиллиса» неоднократно становилась объектом внимания светской хроники. Чаще всего вспоминают его первый брак — с журналисткой Марией Сперанской, а также громкие романы с актрисами Екатериной Семёновой и Анастасией Макеевой. Наибольший общественный резонанс вызвало расставание Макарова и Макеевой. Инцидент, положивший конец их отношениям, произошёл во время совместных съёмок сериала «Офицеры» в Тунисе. Спустя годы, в 2021 году, Макеева в эфире программы «Секрет на миллион» публично обвинила бывшего возлюбленного в рукоприкладстве.
«Есть люди, которым можно пить. Есть люди, которым нельзя пить. Алексей — наверно, тот человек, которому лучше этого не делать, потому что он сам себя не понимает и не помнит. Он написал какое-то стихотворение. Я уже не помню ни строчки оттуда. Но такое — эротического содержания, посвящённое женщинам. Он его разослал всем. Всплыла эсэмэска, Лёша увидел и, не спросив ни слова, отреагировал вот так — два удара, и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание. Маленькое личико и большой кулак. Это не имитация в кино. Это произошло стихийно», — вспоминала Макеева.Сам актёр отвергал обвинения в намеренном избиении.
«Журналисты любят меня представлять дебоширом и бабником, описывая примерно так: «Бесстыдно насладившись женским телом, он это тело потом нещадно и регулярно в пьяном угаре избивает, тем самым повышая внутреннюю самооценку», — написал он на своём сайте. После данного конфликта их отношения были окончательно прекращены.
Дочь Варвара и проблема алкогольной зависимостиПосле непродолжительного романа с актрисой Викторией Богатырёвой в 2010 году у Алексея родилась дочь Варвара.
«Алексей поначалу старался быть хорошим папой. Но понимаете, он — человек-праздник. Когда приходит, сразу начинает всех веселить. А Варе нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку в доме. Его обижало, что она сразу не бежала и не бросалась ему на шею», — рассказала женщина в интервью.За несколько лет до этого события «офицер» пережил личную трагедию. Смерть его матери, Любови Полищук, которая скончалась 28 ноября 2006 года от онкологического заболевания, стала для актёра тяжёлым ударом. По признанию самого Макарова, именно после этой утраты он начал серьёзно злоупотреблять алкоголем. В интервью актёр рассказывал: «Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно подкосило моё здоровье». На фоне алкогольной зависимости отношения Алексея с Богатырёвой окончательно испортились.
Какая тайна окружала их союз с самого начала?Алексей и Мария Миронова познакомились до съёмок фильма «Три мушкетёра» — их роман начался, когда Макаров ещё состоял в гражданском браке и воспитывал маленькую дочь. Ради Мироновой актёр оставил семью. 1 ноября 2011 года пара официально оформила брак. Однако их совместная жизнь продлилась недолго — в январе 2013 года супруги расстались.
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По информации СМИ, причиной разрыва стала ревность «крепкого орешка»: его раздражали интимные сцены с участием жены на съёмочной площадке. После развода Мария публично отрицала факт замужества, заявив в мае 2013 года: «Алексей Макаров мне не муж, а друг». Актриса утверждала, что информация об их браке является вымыслом прессы.
«Я могу сказать, что у меня абсолютно дружеское и доброе отношение к Лёше. Я его знаю очень давно, с ранней юности. Он замечательный человек, добрый, хороший. Есть ли штамп о браке в паспорте — оставим за кадром», — говорила актриса в программе «Судьба человека».Однако бабушка подтверждает наличие штампа у внука.
«Лёша женился на Маше Мироновой. Свадьбы у них не было. Просто расписались, и все. Да и зачем им нужны пышные торжества... Пусть лучше купят себе чего-нибудь на сэкономленные деньги», — цитирует маму Любови Полищук «ЭГ».
Четвёртый брак и изменения в образе жизниВ 2022 году Алексей Макаров тайно женился на бывшей бортпроводнице Полине Загоскиной, с которой познакомился во время одного из перелётов. Впервые как семейная пара они вышли в свет в апреле 2023 года, посетив премьеру сериала «Актрисы». Отвечая на вопросы прессы о статусе их отношений, актёр заявил: «Полина не новая жена, а любимая жена. Не путайте термины». Супруга младше актёра на 23 года. После ухода из авиации девушка занялась репетиторством и преподаванием английского языка. По словам самой Полины, при первой встрече она не узнала в Макарове известного актёра, приняв поклонника за успешного бизнесмена, и осознала, кто её пассажир, лишь после подсказки старшего бортпроводника. В этом браке актёр нашёл спасение от алкогольной зависимости и лишнего веса.
По словам сына Любови Полищук, пагубную привычку он приобрёл ещё в юности. Начиная с 17 лет, актёр, пытаясь справиться со стрессом, много пил. Это привело к серьёзным проблемам со здоровьем. В беседе с «Пятым каналом» Алексей признался: своим преображением он обязан жене Полине.
Именно ей удалось то, что не получалось у других. Результат — минус 40 килограммов и возвращение к активной съёмочной деятельности.