Измена и две могилы: первая жена погубила, вторая спасла, а один из пяти наследников лег под нож хирурга. Что произошло с детьми Дмитрия Хворостовского?
Он был голосом эпохи и «сибирским аристократом», но за кулисами его жизни кипели страсти, достойные оперной сцены: измена, две могилы и хирургический нож. Первая жена предала, вторая — спасла, а его дети разлетелись по разным странам и выбрали самые неожиданные пути. Как сложилась судьба наследников Дмитрия Хворостовского и где они сейчас — читайте в материале «Радио 1».
Почему первая жена Хворостовского не захотела учить английскийВ 1985 году, сразу после окончания института, Дмитрий Хворостовский по распределению попал в Красноярский театр оперы и балета. Именно в нём солист встретил Светлану Иванову — танцовщицу кордебалета. Молодой артист влюбился в неё с первого взгляда. На момент их встречи женщина была в разводе, но при этом продолжала жить в одной квартире с бывшим мужем и воспитывала дочь Марию. Окружающие пытались образумить молодого парня, рассказывали: Светлана не слишком разборчива в связях, но Дмитрий не слушал ничьих советов. Красноярец верил, что его чувства способны всё изменить. Сибирскому аристократу казалось: рядом с ним труженица сцены станет другой и будет ему верна. Певец добивался расположения Светланы целых три года. Он ежедневно дарил ей цветы и проявлял невиданную настойчивость, пока избранница наконец не согласилась начать с ним отношения. В 1989 году Дмитрий Хворостовский женился на Ивановой и удочерил девочку.
Однако семейное благополучие оказалось иллюзией: характер супруги остался прежним. Дмитрий на собственном примере понял, от чего его предостерегали друзья. Однажды, вернувшись домой после очередных концертов, оперист застал жену с другим мужчиной. Сибиряк не сдержал эмоций и избил обоих. Позже он признавался, что в тот момент гнева едва не оказался за решёткой. Близкие были уверены: после такого предательства последует немедленный развод, но Хворостовский решил простить супругу. Вскоре семья перебралась в Лондон, а в 1996 году у пары родились двойняшки — Саша и Даня. Однако рождение детей не спасло брак.
Дмитрий чувствовал себя в этом союзе глубоко несчастным. Светлана, несмотря на настойчивые уговоры мужа, категорически не хотела учить английский язык и отказывалась брать на себя роль концертного директора. Постоянные семейные разногласия сильно подорвали здоровье артиста. На нервной почве Дмитрий начал злоупотреблять алкоголем. Позже певец сам открыто признавался в этой пагубной зависимости журналистам. Знаменитый баритон с каждым днём чувствовал себя всё хуже.
На фоне постоянного стресса у него открылась язва. Дмитрий наконец понял, что больше не может жить рядом с Ивановой. В 2001 году супруги официально развелись. Бывшая супруга получила дом и крупные алименты, но позже через суд добилась их увеличения. Артист продолжал страдать от пережитого стресса до тех пор, пока не встретил свою вторую любовь, которую ласково называл «своей Флошей». Первой жены оперного артиста не стало в 2015 году.
«Дон Жуан» нашёл свою Флошу: как спектакль разрушил семьюВ начале 1999 года брак Дмитрия был на грани распада. В этот период певец отправился в Женеву, чтобы исполнить партию Дон Жуана. Именно во время репетиции он познакомился с Флоранс Илли, игравшей второстепенную роль в постановке. По замыслу режиссёра, артистам предстояло поцеловаться на сцене. Перед этим Хворостовский сразу честно предупредил партнёршу: у него есть жена и дети. После этого театрального поцелуя певец не планировал развивать общение. Но молодая женщина была настроена решительно и всячески старалась сблизиться с Дмитрием. Поначалу артист оказывал сопротивление. Однако вскоре он понял, что брак с первой женой уже не спасти, а итальянка ему искренне понравилась. Вскоре после официального развода Дмитрий и Флоранс узаконили свои отношения. Они начали строить счастливую совместную жизнь. В 2003 году супруга подарила певцу сына Максима, а спустя четыре года в их семье появилась дочь Нина.
«С Флошей моя жизнь радикально изменилась, заиграла яркими красками! Мне и думается, и дышится, и поется легко. Я всегда искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Все встало на свои места. Флоша позволяет мне быть самим собой, с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, — и для меня это очень важно. Это она меня спасла, Флоша…» — признался Хворостовский в интервью журналу «Hello!».Вторая жена баритона стала для мужа настоящей опорой: помогла ему бросить пить, выучила русский язык и быстро наладила контакт с его родителями. Она полностью посвятила себя семье и карьере мужа. Ради этого актриса отказалась от собственных выступлений на сцене и всегда сопровождала супруга на гастролях.
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Когда Дмитрию диагностировали рак мозга, Флоша не отходила от него ни на шаг и делала всё возможное, чтобы тот не опускал руки и продолжал бороться. В 2017 году великого баритона не стало.
Как сложились судьбы наследников легендарного баритонаСтаршие дети Дмитрия Хворостовского живут насыщенной, но разной жизнью. Приёмная дочь Мария, давно обосновавшаяся в Лондоне, вышла замуж за португальского фотографа Фелипе Меггиоларо Маркса и стала матерью двоих детей. Молодая женщина занимается бизнесом и активно ведёт соцсети. Недавно наследница знаменитого отчима поделилась с подписчиками личной историей: осенью 2025 года ей пришлось перенести сложную операцию на сердце.
«Я начала жизнь с чистого листа, теперь у меня новое, отремонтированное сердце», — с оптимизмом написала она в блоге.Родные близнецы Александра и Данила выбрали творческий путь: Данила играет в рок-группе, отказавшись от физико-математического образования вопреки первоначальным надеждам отца, а Александра стала художницей. В отличие от брата, сестра категорически не любит публичность: крайне редко даёт интервью и избегает светских мероприятий. При этом все трое поддерживают тесные и дружеские отношения друг с другом.
Младшие отпрыски «золотого баритона», Максим (23 года) и Нина (19 лет), бережно хранят память об отце и поддерживают очень теплые, дружеские отношения друг с другом. В знаменательные даты они публикуют в соцсетях архивные снимки и трогательные слова. Максим вырос спортивным и стильным молодым человеком, а Нина, унаследовавшая красоту родителей, ведёт активный образ жизни и много путешествует по миру. Долгие годы память о певце поддерживали и его родители, но в июне 2026 года мать легендарного оперного солиста скончалась в возрасте 90 лет.