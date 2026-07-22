Измена и две могилы: первая жена погубила, вторая спасла, а один из пяти наследников лег под нож хирурга. Что произошло с детьми Дмитрия Хворостовского?

22 июля 2026, 18:49

Дмитрий Хворостовский (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Он был голосом эпохи и «сибирским аристократом», но за кулисами его жизни кипели страсти, достойные оперной сцены: измена, две могилы и хирургический нож. Первая жена предала, вторая — спасла, а его дети разлетелись по разным странам и выбрали самые неожиданные пути. Как сложилась судьба наследников Дмитрия Хворостовского и где они сейчас — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему первая жена Хворостовского не захотела учить английский «Дон Жуан» нашёл свою Флошу: как спектакль разрушил семью Как сложились судьбы наследников легендарного баритона

Почему первая жена Хворостовского не захотела учить английский



Дмитрий Хворостовский (Фото: РИА Новости/Виктор Ахломов)

«Дон Жуан» нашёл свою Флошу: как спектакль разрушил семью



Дмитрий Хворостовский с супругой (Фото: РИА Новости/А. Кондратьев)

«С Флошей моя жизнь радикально изменилась, заиграла яркими красками! Мне и думается, и дышится, и поется легко. Я всегда искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Все встало на свои места. Флоша позволяет мне быть самим собой, с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, — и для меня это очень важно. Это она меня спасла, Флоша…» — признался Хворостовский в интервью журналу «Hello!».

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Как сложились судьбы наследников легендарного баритона



Дмитрий Хворостовский (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Я начала жизнь с чистого листа, теперь у меня новое, отремонтированное сердце», — с оптимизмом написала она в блоге.