Измена с отцом своего крестника и 1 млрд отступных жене: как Дибровы будут делить детей и роскошное имущество при разводе
В средствах массовой информации 29 июля появилась информация о том, что телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина, с которой он состоял в браке 16 лет, решили развестись. Изначально предполагалось, что причиной разрыва стал разный образ жизни супругов. Однако ситуация оказалась более запутанной: стало известно, что у Полины роман с другим мужчиной. Её новым избранником стал Роман Товстик, который является другом семьи Дибровых. Подробности печального финала брака известной пары — в материале «Радио 1».
Начало отношений Полины и Сергея
В 2007 году 17-летняя Полина Наградова, начинающая модель из Ростова-на-Дону, участвовала в конкурсе красоты Beauty of the Body. Среди членов жюри был 48-летний Дмитрий Дибров — известный телеведущий, на тот момент уже дважды разведенный и отец двоих детей. Полина, с её модельной внешностью (рост 176 см, параметры 88-60-90) и обаянием, сразу привлекла его внимание. Позже Дибров признавался, что «увидел в ней будущую жену и мать своих детей».
После конкурса Дмитрий пригласил Полину на ужин, но та пришла в сопровождении своего модельного агента, что не помешало ведущему оставить ей свой номер телефона. Несмотря на юный возраст Полины, их общение продолжилось: Дибров несколько раз приезжал в Ростов, а к её 18-летию подготовил романтический сюрприз — поездку на Лазурный Берег и предложение руки и сердца. Однако Полина, испугавшись серьёзных отношений, сбежала.
После отказа Полины Дибров ненадолго связал себя узами брака с другой моделью — Александрой Шевченко. Брак продлился всего 10 месяцев, а уже в 2009 году Дмитрий женился на Наградовой. По слухам, его союз с Шевченко был попыткой «насолить» Полине, которая в тот момент металась между Дибровым и другим поклонником.
Свадьба прошла 28 марта 2009 года в московском ресторане в стиле эпохи Людовика XIV. На торжестве присутствовало около 50 гостей. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте (Диброву было 49, Полине — 19), пара выглядела счастливой.
Счастливая семья
За годы брака родились трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Дмитрий, мечтавший о дочери, даже придумал имя — Елизавета, но судьба распорядилась иначе. Полина неоднократно подчёркивала, что материнство — её главная работа, хотя признавала, что муж «практически не помогает в воспитании, только заглядывает в детскую после работы».
В начале семейной жизни Полина была сосредоточена на семье, но после того как дети немного подросли, занялась бизнесом. В 2017 году она открыла элитный «женский клуб» на Рублёвке, куда можно было попасть только по рекомендации. Клуб предлагал тематические вечера и литературные ужины, бизнес-тренинги для мам, мастер-классы (например, лепка за 4 тыс. руб., завтрак с шеф-поваром за 4,5 тыс. руб., тренинги по укреплению семьи и воспитанию детей).
В многочисленных интервью Диброва неоднократно подчеркивала важность семейных ценностей, а ее цитаты о «семейном кайфе» разлетались по глянцу, создавая образ идеальной жены.
Двойные стандарты и измена с другом семьи
В 2025 году образ идеальной жены и матери, который годами создавала Полина Диброва, рухнул в одночасье. Пресса взорвалась сенсацией: 36-летняя супруга известного телеведущего изменяла мужу с близким другом семьи — бизнесменом Романом Товстиком, отцом шестерых детей. Особую пикантность скандалу придавал тот факт, что Полина сама была крёстной матерью одного из его детей и даже встречала жену Товстика из роддома с их пятым ребёнком в 2021 году.
Когда правда всплыла, Дмитрий Дибров, узнав о предательстве, немедленно подал на развод. Ирония судьбы: женщина, которая ещё недавно учила других «беречь семейные ценности», сама стала главной героиней громкого скандала. Особенно цинично теперь выглядят её же семинары «Измена — это конец», где Полина с высокомерием поучала женщин «не поддаваться страстям».
«Где теперь ваши мудрые наставления?» — язвительно спрашивают бывшие участницы её женского клуба в соцсетях. А Елена Товстик и вовсе называет Полину «разлучницей», обвиняя в крахе сразу двух семей.
Развод неизбежен
После 16 лет брака телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина официально начали бракоразводный процесс. Утечка переписки Полины с бизнесменом Романом Товстиком поставила крест на последних надеждах сохранить семью.
Сейчас трое сыновей Дибровых временно переехали к бабушке в Ростов-на-Дону. Это решение было принято, чтобы оградить детей от медийного шума и стресса, связанного с разводом родителей.
В рамках бракоразводного процесса основным предметом имущественного спора будет роскошный трёхэтажный особняк на Рублёвке стоимостью около 750 миллионов рублей. Хотя дом оформлен на Дмитрия, Полина настаивает на своей доле, утверждая, что активно участвовала в его обустройстве. Телеведущий нанял известного адвоката Александра Добровинского, чтобы отстоять свои права. Кроме особняка, супругам предстоит разделить: Две московские квартиры (56 и 202 м²) общей стоимостью 196 млн рублей, Автопарк (Mercedes-Benz CL 500, Toyota Alphard, Audi A7, MINI Cooper и Porsche Cayenne) и инвестиционный портфель. Эксперты предполагают, что Полина получит значительную финансовую компенсацию, но вряд ли сохранит за собой недвижимость.
Вопрос о том, с кем останутся дети после развода, пока не решён. Суд может принять решение оставить их с одним из родителей или разделить время между ними.
Параллельно разворачивается драма в семье Товстиков. Бизнесмен, ставший причиной развода Дибровых, предложил своей жене 1 млрд рублей в качестве отступных. Его супруга Елена обвиняет Полину в разрушении их семьи и наняла для защиты интересов адвоката Екатерину Гордон.