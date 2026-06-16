16 июня 2026, 10:59

Александра Захарова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Народная артистка России, дочь великого режиссера Марка Захарова, знакомая миллионам зрителей по ролям Фимки в «Формуле любви», Саши Рукояткиной в «Криминальном таланте» и Эльзы в фильме «Убить дракона», Александра Захарова 17 июня празднует свой 64-й день рождения. Эта хрупкая женщина с трагическим взглядом прошла долгий путь от «дочери режиссера» до одной из ведущих актрис «Ленкома», пережила предательство мужа и осталась без ролей в кино. Подробности жизни и творчества звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александры Захаровой В тени отца и осколки личного счастья Скандал с «Ленкомом» Возвращение на сцену и надежда на новую жизнь

Биография Александры Захаровой

Александра Захарова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Марк Анатольевич, как человек умелый и опытный, бьет по самым болевым точкам. И первые годы в "Ленкоме" он заставил меня потратить на массовку. А ведь для женщины очень важен возраст и важно рано начать играть», — цитирует актрису lenkom.ru.

В тени отца и осколки личного счастья

Александра Захарова и Владимир Стеклов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Скандал с «Ленкомом»

Александра и Марк Захаровы (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Мне сообщили, что я на сцене «Ленкома Марка Захарова» больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции», — заявила артистка в интервью NEWS.ru.

Возвращение на сцену и надежда на новую жизнь