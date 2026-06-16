Измена Стеклова, вмешательство отца в личную жизнь и снятие с ролей: как «принцесса» «Ленкома» Александра Захарова пережила предательство?
Народная артистка России, дочь великого режиссера Марка Захарова, знакомая миллионам зрителей по ролям Фимки в «Формуле любви», Саши Рукояткиной в «Криминальном таланте» и Эльзы в фильме «Убить дракона», Александра Захарова 17 июня празднует свой 64-й день рождения. Эта хрупкая женщина с трагическим взглядом прошла долгий путь от «дочери режиссера» до одной из ведущих актрис «Ленкома», пережила предательство мужа и осталась без ролей в кино. Подробности жизни и творчества звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Александры ЗахаровойАлександра Захарова родилась 17 июня 1962 года в Москве, в семье, где воздух был пропитан театром. Ее отцом был легендарный режиссер Марк Захаров, а матерью — актриса Нина Лапшинова. Александра с детства знала, что свяжет свою жизнь с актёрской профессией. После окончания школы она решила поступать в легендарное Театральное училище имени Щукина.
На вступительных экзаменах она сначала впечатлила комиссию, прочитав монолог из произведения Достоевского, который они подготовили вместе с матерью. Затем она исполнила басню, состоящую всего из пяти строк, предположительно выбранную и подготовленную ею самостоятельно. Этот момент вызвал оживлённое обсуждение среди членов приёмной комиссии относительно того, следует ли принимать дочь известного режиссёра в училище. В защиту Александры выступил Юрий Катин-Ярцев, который возглавлял набор на курс. Однако окончательное решение оставалось за ректором учебного заведения, Владимиром Этушем. Он сказал: «Наших детей нужно принимать».
После окончания училища в 1983 году её приглашали работать сразу пять столичных театров, но она выбрала «Ленком», которым руководил её отец. Чтобы избежать обвинений в кумовстве, Марк Захаров пошел на хитрость — провел тайное голосование труппы, которое решило судьбу его дочери.
Дебют Захаровой в кино состоялся в 1982 году в фильме «Дом, который построил Свифт», а всесоюзная популярность пришла после ролей в картинах «Формула любви» (1984) и «Криминальный талант» (1988). Однако статус дочери главного режиссера часто играл с ней злую шутку. Ей пришлось долгие годы доказывать, что ее место на сцене заслужено потом и кровью.
«Марк Анатольевич, как человек умелый и опытный, бьет по самым болевым точкам. И первые годы в "Ленкоме" он заставил меня потратить на массовку. А ведь для женщины очень важен возраст и важно рано начать играть», — цитирует актрису lenkom.ru.Лишь в 1986 году она получила свою первую большую роль — Офелию в спектакле «Гамлет».
В тени отца и осколки личного счастьяЛичная жизнь Александры Захаровой сложилась драматично. Единственным официальным мужем актрисы стал актер Владимир Стеклов. Они поженились в 1991 году, и ради этого брака Стеклов ушел из семьи, оставив жену и ребенка. Однако союз оказался недолгим — в 2000 году пара распалась. Причиной развода стали слухи об изменах Стеклова. Сам актер впоследствии рассказывал, что отношения рухнули после вмешательства Марка Захарова. По словам Стеклова, тесть вызвал его на беседу и заявил: «Ваши отношения с Александрой закончены». Артисту было «приказано выписаться и собрать чемоданчик».
После развода Захарова больше не выходила замуж и так и не родила детей. Долгие годы в окружении актрисы говорили о том, что чрезмерная опека отца мешала ее женскому счастью.
Скандал с «Ленкомом»Самым громким скандалом в жизни актрисы стала борьба с театром, который некогда возглавлял ее отец. После смерти Марка Захарова в 2019 году руководство театром перешло к Марку Варшаверу. Отношения между новой администрацией и Захаровой не заладились с самого начала. В 2021 году Александра обвинила дирекцию в попытках вычеркнуть имя ее отца из истории театра и снятии с репертуара его спектаклей. Она судилась с «Ленкомом» за авторские права на постановки отца, но иск не удовлетворили, так как Марк Захаров передал права театру при жизни.
Кульминацией конфликта стал январь 2025 года, когда Захарова заявила, что ее убрали из всех спектаклей.
«Мне сообщили, что я на сцене «Ленкома Марка Захарова» больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции», — заявила артистка в интервью NEWS.ru.В театре эту информацию опровергли, заявив, что артистка продолжает числиться в труппе. Однако скандал был раздут не на пустом месте — параллельно театр покинул Дмитрий Певцов, которого Захарова назвала «одним из последних актеров, которых вырастил Марк Захаров».
Возвращение на сцену и надежда на новую жизньНесмотря на громкий уход и судебные тяжбы, в жизни Александры Захаровой наметился новый поворот. Вопреки сообщениям о снятии с репертуара, в мае 2025 года актриса вернулась на сцену в спектакле «Вишневый сад». Конфликт, видимо, был исчерпан, и театр нашел способ примирения.
Более того, в 2026 году «Ленком» готовит масштабный спектакль-концерт «Захаров», посвященный памяти Марка Захарова. Примечательно, что основой этой постановки станет монолог Александры Захаровой, обращенный к отцу. Вместе с актрисой зрители вспомнят важные события его жизни. Это символичное возвращение — теперь уже не просто как актрисы, а как хранительницы памяти и наследия великого режиссера. В концерте примут участие Максим Аверин, Дмитрий Певцов, Андрей Соколов и многие другие звезды.
Александра Захарова остается преданной своему делу, несмотря на все обиды и разочарования. В одном из интервью она призналась: «Конечно, мы, артисты, грешники. Но я люблю артистов. Это такая беззащитная, зависимая профессия». Похоже, что для «принцессы "Ленкома"» занавес еще не опущен, и главный акт ее жизни, возможно, еще впереди.