21 сентября 2025, 13:11

Анастасия Трегубова (Фото: Telegram @tregubovaanastasia)

Сегодня, 21 сентября, российская телеведущая, актриса и модель Анастасия Трегубова отмечает свой 42-й день рождения. Её путь к известности начался со смелых съёмок для глянцевых изданий Playboy и Maxim, однако уже очень скоро она доказала, что её амбиции простираются далеко за рамки модельного бизнеса. Преодолев стереотипы и сменив имидж, Анастасия сумела не только построить успешную карьеру на федеральном телевидении, но и создать крепкую семью с четырьмя детьми. Несмотря на насыщенную личную жизнь и материнство, она продолжает оставаться эталоном стиля, профессионализма и энергии. О том, как складывалась её творческая судьба, какие проекты стали ключевыми и как ей удаётся совмещать работу с заботой о семье — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Телевизионная карьера Личная жизнь и материнство Анастасия Трегубова сегодня



Биография

Телевизионная карьера

Анастасия Трегубова (Фото: Telegram @tregubovaanastasia)



Личная жизнь и материнство

Анастасия Трегубова (Фото: Telegram @tregubovaanastasia)



«С Никой я тоже начала работать через три месяца. Когда родился Игорь, мы поняли: четыре — это не три. У каждого свой график, режим, каждому нужно уделить время. Конечно, без помощников мы бы не справились. На помощь приходили и родители, и няни», — цитирует Трегубову издание starhit.ru.

Анастасия Трегубова сегодня

Анастасия Трегубова (Фото: Telegram @tregubovaanastasia)



«Дорогие друзья! Вы очень часто задавали мне вопрос, где и когда вы сможете увидеть меня на экране. С радостью хотела сообщить, что я вернулась в родные стены телеканала "Москва 24" и теперь буду встречаться с вами вечерами с 22:00».