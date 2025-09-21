Нереалистичные стандарты красоты, романы с Биланом и Привольновым: Куда пропала Анастасия Трегубова и как живет сейчас?
Сегодня, 21 сентября, российская телеведущая, актриса и модель Анастасия Трегубова отмечает свой 42-й день рождения. Её путь к известности начался со смелых съёмок для глянцевых изданий Playboy и Maxim, однако уже очень скоро она доказала, что её амбиции простираются далеко за рамки модельного бизнеса. Преодолев стереотипы и сменив имидж, Анастасия сумела не только построить успешную карьеру на федеральном телевидении, но и создать крепкую семью с четырьмя детьми. Несмотря на насыщенную личную жизнь и материнство, она продолжает оставаться эталоном стиля, профессионализма и энергии. О том, как складывалась её творческая судьба, какие проекты стали ключевыми и как ей удаётся совмещать работу с заботой о семье — в материале «Радио 1».
Биография
Анастасия Альбертовна Трегубова родилась 21 апреля 1983 года в подмосковном городе Апрелевка. С детства она проявляла активность и энергичность, посещала различные кружки и музыкальную школу. После окончания школы Настя отправилась покорять Москву и поступила в университет, где получила диплом экономиста-маркетолога в 2004 году.
Однако работать по специальности она не планировала. Еще во время учебы Трегубова начала карьеру в модельном бизнесе. При росте 170 см и весе 52 кг она обладала идеальными параметрами для этой профессии. В 2004 году Анастасия стала «Мисс Апрель» в журнале Playboy, а также снималась для MAXIM. Эти съемки открыли ей дорогу в шоу-бизнес — ее начали приглашать для участия в клипах Дима Билан, Земфира и Андрей Губин.
Телевизионная карьера
Осознав, что ее настоящая мечта — телевидение, Трегубова в 2005 году поступила в школу телевидения «Останкино», параллельно проходя стажировку в качестве корреспондента на ТВЦ. В том же году она успешно прошла кастинг на MTV Russia и стала ведущей программы «По фитнесу», где брала интервью у звезд о здоровом образе жизни. Хотя проект закрыли через сезон из-за низких рейтингов, это не остановило Анастасию.
В 2007-2008 годах Анастасия Трегубова вела программу «Потребитель» на Третьем канале. В 2009 году она вернулась на MTV с шоу «Звезда пошла на...», а затем с 2009 по 2011 год провела более 100 выпусков кулинарной программы «Вкусный мир» на канале «Мир». В 2012 году Трегубова начала работать на каналах «Москва 24» и «Страна», где вела автомобильную передачу «Москва рулит», а также информационные выпуски «Страна за неделю» и «День за днем. Итоги». В 2014 году она стала соведущей Антона Привольнова в программе «Доброе утро» на Первом канале.
Анастасия не ограничивалась только телевидением. Она вела ежегодную национальную премию экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто», записала музыкальный трек «Кто там» и даже снималась в кино «Пропавшие без вести», «День дурака», «Любовь в большом городе 3».
Личная жизнь и материнство
Из-за скрытности Трегубовой вокруг ее личной жизни всегда ходило много слухов. Ей приписывали романы с Димой Биланом (после совместного участия в «Больших гонках») и с коллегой Антоном Привольновым (как раз в период его развода с супругой). Однако все эти слухи оказались ложными.
В 2006 году Анастасия вышла замуж за бизнесмена Александра, который занимается жилищным строительством. Еще в начале отношений пара мечтала о четырех детях, и их мечта сбылась в 2007 — родилась дочь Елизавета, в 2011 — сын Михаил, в 2018 — дочь Ника и 2019 — сын Игорь. Анастасия не скрывает, что совмещать карьеру и материнство непросто.
«С Никой я тоже начала работать через три месяца. Когда родился Игорь, мы поняли: четыре — это не три. У каждого свой график, режим, каждому нужно уделить время. Конечно, без помощников мы бы не справились. На помощь приходили и родители, и няни», — цитирует Трегубову издание starhit.ru.
Анастасия Трегубова сегодня
В 2023 году Трегубова неожиданно исчезла с экранов, что породило слухи о конфликте с руководством Первого канала. Однако дирекция канала опровергла эти слухи, объяснив ее отсутствие личными причинами.
В марте 2024 года Анастасия вернулась к работе, но уже на другом канале. Она сообщила поклонникам в соцсетях:
«Дорогие друзья! Вы очень часто задавали мне вопрос, где и когда вы сможете увидеть меня на экране. С радостью хотела сообщить, что я вернулась в родные стены телеканала "Москва 24" и теперь буду встречаться с вами вечерами с 22:00».
Сейчас 42-летняя Трегубова продолжает радовать зрителей своим профессионализмом и неизменной энергичностью. Несмотря на возраст и четверых детей, она сохраняет прекрасную форму. За что она неоднократно сталкивалась с критикой. Публика сочла ее хороший вид пропагандой нереалистичных стандартов красоты для молодых мам. Несмотря на четверых детей, телеведущая всегда выглядела безупречно и подтянуто, что вызывало как восхищение, так и недоумение у публики.
В своих интервью Трегубова признавалась, что для поддержания формы использует кардио- и групповые тренировки, коррекционный массаж, питание небольшими порциями. Однако некоторые критики утверждали, что такой подход создает завышенные ожидания для обычных женщин, которые не имеют доступа к аналогичным ресурсам и возможностям.