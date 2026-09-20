20 сентября 2026, 14:40

Ольга Остроумова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Ольга Михайловна Остроумова — актриса, которую зрители полюбили за светлый образ Жени Комельковой в «А зорях здесь тихих» и за интеллигентную Марину из рязановского «Гаража». Ее называли одной из самых красивых и загадочных женщин советского экрана, но за фасадом благополучия скрывалась череда личных катастроф, о которых она долгие годы молчала. Сегодня, когда актрисе исполняется 79 лет, она продолжает выходить на сцену Театра имени Моссовета и воспитывать пятерых внуков, доказав, что настоящая русская женщина способна вытерпеть всё и при этом сохранить лицо. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Ольги Остроумововой Работа в кино Личная жизнь Ольги Остроумовой Как сейчас живет актриса



Ранние годы Ольги Остроумововой

Работа в кино

Ольга Остроумова (Фото: скриншот т/п «Однажды» ТК НТВ)

Личная жизнь Ольги Остроумовой

Ольга Остроумова и Валентин Гафт (Фото: скриншот т/п «Однажды» ТК НТВ)

«Тебе впервые попалась нормальная баба, а ты ходишь тут, сомневаешься».

Как сейчас живет актриса

Ольга Остроумова (Фото: скриншот т/п «Однажды» ТК НТВ)

«Внукам было со мной нескучно, потому что водила их только туда, куда они сами хотели», — рассказала она изданию Metro.

«Я не буду её отговаривать, потому что вижу в ней такой талант, даже предназначение», — говорит актриса.