Измены Николаева, кража драгоценностей любовницей Тарзана и невестка из стриптиз-клуба: почему Наташа Королева отказывается от концертов?
Певице, известной миллионам зрителей по громким хитам «Жёлтые тюльпаны» и «Маленькая страна», а также эпатажному замужеству со стриптизёром Тарзаном, 31 мая 2026 года исполняется 53 года. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь от солистки детского хора до статуса одной из самых ярких звезд российской эстрады. Но её жизнь была наполнены не только концертными триумфами, но и чередой ярких скандалов и утечкой интимных материалов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография певицыНаташа Королёва, при рождении — Наталья Владимировна Порывай, родилась 31 мая 1973 года в Киеве в семье дирижёров хоровой капеллы «Свиточ». Её мать, Людмила Ивановна, позже стала заслуженной артисткой Украины, а отец, Владимир Архипович, работал хормейстером в академическом хоре. Судьба маленькой Наташи была предопределена с пелёнок. Она впервые вышла на сцену в три года в составе Большого детского хора радио и телевидения Украины с песней «Крейсер „Аврора“». В семь лет Наташа занялась музыкой всерьёз — начала учиться играть на фортепиано и танцевать в хореографической студии народного танца при хоре имени Веревки.
В 12 лет на фестивале детской песни на талантливую девочку обратил внимание композитор Владимир Быстряков, предрекший ей большое будущее. Наташа начала выступать в киевской группе «Мираж» и вскоре стала дипломантом конкурса «Золотой Камертон». В 1988–1991 годах она обучалась вокалу в Киевском эстрадно-цирковом училище, а летом 1989 года отправилась в судьбоносную гастрольную поездку по США в качестве ведущей солистки детской рок-оперы «Дитя мира».
Именно в этот период Наталья получила предложение об обучении в американском университете города Рочестера. Однако она выбрала другое — переезд в Москву и покорение столицы. Именно тогда судьба свела артистку с Игорем Николаевым. Интересно, что Наталья изначально не понравилась маэстро внешне, и он не хотел с ней работать, однако известный телевизионный редактор Марта Могилевская буквально заставила Николаева дать шанс юной украинке. В 1990 году Николаев подарил Наташе хит «Жёлтые тюльпаны», который моментально разлетелся по всей стране и попал в финал «Песни года». Именно Николаев придумал для неё звучный псевдоним Королёва и поддерживал в начале творческого пути.
Личная жизнь КоролевойЛичная жизнь Наташи Королёвой — это настоящая мыльная опера, которая занимает папарацци больше, чем её творчество. Первым серьёзным мужчиной стал её наставник Игорь Николаев, который был старше её на 13 лет. На момент знакомства Наташе было 16, а ему 29, к тому же Николаев был официально женат. Однако девушка поставила условие: или брак, или расставание. В 1992 году пара узаконила отношения. Хит «Дельфин и русалка» стал символом этого союза, но семейная жизнь с гением имела обратную сторону.
«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно», — позже объясняла Королева истинную причину разрыва в передаче «Прямой эфир».Их союз треснул из-за «несовместимости темпераментов», как выражалась сама артистка. Позже всплыла и другая причина: измены мужа, а также сложный характер композитора, с которым уживалась далеко не каждая женщина. В 2001 году, после девяти лет брака, пара развелась.
Второй брак Наташи стал ещё более эпатажным и обсуждаемым. Известный стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) покорил Королёву в прямом смысле слова банкой варенья — после их знакомства в стриптиз-клубе в холодильнике у мужчины нашлась только банка абрикосового варенья, которой он угостил певицу. Этот день теперь они называют «день абрикосового варенья». В 2003 году они поженились и до сих пор официально вместе, несмотря на то что их брак трещит по швам с завидной регулярностью. У пары есть единственный сын Архип, родившийся в 2002 году.
Тема наследника Архипа и его невестки долгое время была главной болью звёздной семьи. В августе 2024 года Архип женился на бывшей стриптизёрше Мелиссе (Анне) Волынкиной. Сын «заливал тоску» по несчастной любви в стриптиз-клубе, но встретил там девушку, которая якобы плакала, и решил её пожалеть. Поначалу Наташа и Тарзан были шокированы выбором наследника, а некоторые СМИ писали о том, что певица якобы «унизила невестку».
Однако позже Королева не только приняла девушку в семью, но и подарила молодым отдельную квартиру, стала брать невестку на светские мероприятия и оплатила операцию по реконструкции челюсти, которая обошлась семье примерно в десять миллионов рублей. Сама Наташа признавалась:
«Меня штормило. Я видела, что эти отношения недолгосрочные. Девчонка взрослая, девчонка приехала завоевывать Москву. Я понимала, что ей нужен более взрослый, более опытный, финансово независимый человек».Тем не менее она всячески поддерживает сына и его избранницу, а также с теплом отзывается о талантах Архипа, который окончил ВШЭ по специальности «японоведение» и пробует свои силы в музыке под псевдонимом Grek.
Громкие скандалы с артисткойИмя Наташи Королёвой регулярно оказывается в центре скандальных хроник. Один из самых ярких эпизодов случился в марте 2015 года, когда в интернет утекли интимные фото и видео певицы и её мужа Сергея Глушко. Материалы предназначались исключительно для личного использования, но преступники похитили телефон Глушко и потребовали выкуп в 50 тысяч долларов. Супруги отказались платить, шантажисты привели угрозу в исполнение. Скандал дошел до того, что депутаты предлагали лишить Королёву звания «Заслуженная артистка России».
Вторым ударом стала пропажа ценностей в 2020 году. Вернувшись из отпуска, Наташа Королёва обнаружила пропажу ювелирных украшений на общую сумму пять миллионов рублей и недосчиталась трёх тысяч евро. Как выяснилось впоследствии, к этому была причастна молодая актриса Анастасия Шульженко, которая крутила роман с мужем Сергеем Глушко. Тарзан признался, что изменил жене, однако оправдывался тем, что любовница его «охмурила и опоила». Наташа проявила редкое великодушие и простила неверного супруга, что возмутило многих её поклонников.
Также Королёва не раз попадала в неприятные ситуации из-за своего активного присутствия в социальных сетях и сомнительных, с точки зрения общественности, поступков. Например, её снимки из США, где живут её родственники, неоднократно вызывали раздражение в патриотическом сегменте интернета. Кроме того, певице регулярно приписывают слухи о многочисленных пластических операциях и неудачных фотографиях, на которых её внешность вызывает споры в сети.
Как сейчас живет Наташа КоролёваНесмотря на все бури в личной жизни и череду скандалов, сегодня Наташа Королёва продолжает оставаться одной из самых заметных и востребованных фигур шоу-бизнеса. Главные новости первых месяцев года оказались сенсационными: в апреле 2026 года после концерта в Рязани певица заявила, что уходит в перерыв от сольных гастролей.
«Это крайний концерт за мои 23 гастрольных года! Я не больна, не беременна, и это не пиар-ход», — писала певица в соцсетях.Королёва уточнила, что нуждается во времени, чтобы записать новые песни и переосмыслить сольную программу, но пообещала не пропадать с радаров полностью, оставив в сетке целевые выступления и корпоративы.
Однако на покой артистка, судя по всему, уходить не собирается. В феврале 2026 года громкой премьерой стал её совместный трек с DJ Katya Guseva «Петли-поцелуи (Remix)», который уже получил ротацию и одобрение светской тусовки. Певица также остается лицом телевидения — она вновь занимает место в судейском кресле шоу «Суперстар!» на НТВ.
В личном плане Наталья готова опровергать слухи так же активно, как и записывать хиты. В середине мая 2026 года артистка дала интервью изданию «7 Дней», в котором опровергла слухи о разрыве с мужем Сергеем Глушко и назвала три секрета их семейного счастья: плотный рабочий график, взаимопонимание и любовь.
«Она поселилась у нас давно и никуда не ушла», — резюмировала Королева.Более того, после 50 лет Тарзан неожиданно увлёкся живописью и теперь пишет портреты супруги, позиционируя себя настоящим художником.