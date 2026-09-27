Измены под носом у жены и чудовищный опыт озвучки «Ведьмака»: с кем нашёл счастье звезда «Молодежки» Владимир Зайцев?
Актеру Владимиру Зайцеву, известному зрителям по ярким ролям в проектах «Молодежка», «Лесник», «Шелест», «Антикиллер» и «Адмиралъ», 28 сентября исполняется 68 лет. Этот артист начал свою карьеру с озвучивания «Мэри Поппинс», когда ему было всего шесть лет, и вырос до того, чтобы стать главным голосом голливудских блокбастеров в России. Подробности жизни звезды отечественного кино расскажет «Радио 1».
Биография Владимира ЗайцеваВладимир Иванович Зайцев появился на свет 28 сентября 1958 года в Свердловске в простой семье, где отец работал шофёром, мать трудилась на заводе. С ранних лет мальчик проявлял артистические способности, участвуя в кукольных представлениях и драматическом кружке. В шесть лет его пригласили поучаствовать в кинодубляже. В 1964 году он озвучил персонажа Джорджа Бэнкса в американской версии фильма «Мэри Поппинс», а в шестнадцать лет поступил в Свердловское театральное училище. Позже он отправился покорять Москву и стал студентом ГИТИСа на курсе Владимира Андреева, где уже во время учёбы в 1978 году был принят в труппу Театра имени М. Н. Ермоловой.
В кино Зайцев дебютировал в 1981 году, однако настоящая известность пришла к нему позже — после роли в картине Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Его фильмография насчитывает более пятидесяти ролей, среди которых работы в таких проектах, как «Молодёжка», «Шелест», «Адмиралъ» и «Бессоновъ». Особую любовь зрителей ему принесла роль спортивного директора Вадима Казанцева в сериале «Молодёжка», где его персонаж запомнился харизмой и неоднозначностью.
Однако главное богатство Зайцева — его голос. Бархатный тембр сделал его одним из самых востребованных актёров дубляжа в России: его голосом говорят Роберт Дауни-младший, Джейсон Стэтхэм, Брэд Питт, Джим Керри и Хит Леджер. Всего он озвучил более 160 зарубежных картин, а также работал над рекламными роликами, аудиокнигами и даже компьютерными играми. За заслуги в искусстве он удостоен звания Народного артиста России, а также Гран-при Московского международного фестиваля рекламы как креатор и копирайтер.
Личная жизнь ЗайцеваЛичная жизнь Владимира Зайцева — это отдельная драма, полная страстей, которые могли бы лечь в основу сериала. Первый брак с актрисой Галиной Анисимовой продлился семь лет, но, по признанию самого артиста, в этих отношениях никогда не было настоящей страсти.
«Честно, прости, Галя, хотя она это знает, страсти не было. Мы прожили вместе семь лет и ни разу не поругались, у нас не было претензий друг к другу, мы были наполовину свободные люди. По такому принципу строить семью нельзя», — признавался Зайцев в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».Всё изменилось, когда в Театре Ермоловой он увидел Татьяну Шумову — приму труппы, которая также состояла в браке и воспитывала маленькую дочь Лидию. Роковой стала постановка «Снежная королева», где Зайцев играл Кая, его законная жена Галина — Герду, а Шумова — Снежную королеву. Именно за кулисами этого спектакля и разгорелся любовный треугольник, который обсуждала вся театральная труппа.
«Первый раз я её увидел в Театре Ермоловой, когда я был первокурсником, в главной роли. Поначалу, кроме как любоваться, я позволить себе ничего не мог. Но мы играли спектакль, мы стали пересекаться в работе. Она была обворожительна и очаровательна», — вспоминал актёр.По его словам, чувства оказались взаимными, и вскоре пара стала любовниками, пытаясь скрывать отношения от коллег. Однако информация быстро дошла до Анисимовой, и Зайцев решился на откровенный разговор с женой.
Татьяна Шумова тоже не сразу решилась уйти из семьи, а когда всё же разрушила свой брак, не спешила выходить замуж за возлюбленного. Зайцев отнёсся к её дочери Лидии как к родной, начав воспитывать девочку с восьмилетнего возраста. Официально они расписались лишь в 1998 когда их общему сыну Ивану исполнилось четыре года.
«Свидетельницей со стороны жены была наша дочь, а ещё нас сын сопровождал. Мы просто расписались. Во время церемонии работница загса спросила у меня, хорошо ли я подумал. Я обернулся к сыну и говорю ему: "Сын, мы с тобой хорошо подумали? Берем маму в жены?" Было очень смешно», — делился артист.
«Ведьмак», за которого не доплатилиРабота Зайцева над озвучкой видеоигры «Ведьмак» состоялась в 2007 году. Владимир Иванович, чей голос к тому времени уже был эталоном качества, согласился озвучить Геральта из Ривии, не подозревая, во что ввязывается. Позже он назвал этот опыт «чудовищным» и признался, что проклял всё на свете .
«Мне было сказано: там 20 тысяч реплик. И я очень быстро начал сходить с ума. Я от него, наверное, тысячах на пяти устал, потому что там же нет развития, он же одним и тем же голосом говорит, он все время одинаковый. После 15 тысяч я был просто зомби. Надо быть честным в любой профессии, и когда я понял, что я гоню брак, потому что я не живой, я робот, я сказал себе, что я больше этого делать не буду», — рассказывал актёр в подкасте Александра Гаврилина «Актёрская курилка».Оказалось, что артисту солгали. В озвучке было 25 тысяч фраз. Зайцев не явился на дописку, но позже его всё равно вынудили приехать на студию, где состоялся показательный диалог.
«Режиссёр дубляжа: "Владимир, тут ещё фраз 300, но вот только денег я вам не заплачу!" Зайцев: "А почему?" — "Потому что до этого, когда мы пытались вас подделывать, мы заплатили эти деньги другому актёру!"»Зайцев проговорил оставшиеся фразы и пообещал себе больше никогда не работать над озвучкой видеоигр.
Как сейчас живёт артистСегодня Владимир Зайцев продолжает активно работать. Несмотря на десятилетия, проведённые вместе, он по-прежнему женат на Татьяне Шумовой, и их союз, начавшийся со скандала, оказался на удивление прочным. Дети пары выбрали не самые ожидаемые профессии: Лидия и Иван отучились на экономистов, но позже всё же прониклись творческими профессиями. Лидия занялась дизайном интерьеров, а Иван начал сниматься в кино. Сын Зайцева уже засветился в проектах «Подольские курсанты», «Вероника» и «Бумеранг». В 2026 году Иван работает над проектами «Петя Первый», «Страсти по Веронике», «Счастье этажом выше» и «Ты будешь моей».
Что касается новых проектов Владимира Ивановича, то в 2025 году он продолжил работу над сериалом «Молодёжка. Новая смена», где вновь вернулся к роли Вадима Казанцева. Также в его фильмографии значится детективный сериал «Маня и Груня», где он исполнил одну из ролей. На 2026 год запланированы съёмки продолжения «Молодёжки. Новой смены», а также проектов «Мастодонт-3», «Одесса» и «Отцовский клуб».
Кроме того, в 2026 году Зайцев задействован в озвучке нескольких зарубежных проектов, включая «Возвращение в Сайлент Хилл» и «Убежище». Сам артист не любит говорить о возрасте и планах на будущее, предпочитая работать. Его голос по-прежнему остаётся визитной карточкой российского дубляжа, а театральная карьера продолжается в Театре имени Ермоловой, где он служит уже более сорока лет.