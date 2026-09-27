27 сентября 2026, 13:00

Владимир Зайцев (Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров)

Актеру Владимиру Зайцеву, известному зрителям по ярким ролям в проектах «Молодежка», «Лесник», «Шелест», «Антикиллер» и «Адмиралъ», 28 сентября исполняется 68 лет. Этот артист начал свою карьеру с озвучивания «Мэри Поппинс», когда ему было всего шесть лет, и вырос до того, чтобы стать главным голосом голливудских блокбастеров в России. Подробности жизни звезды отечественного кино расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Зайцева Личная жизнь Зайцева «Ведьмак», за которого не доплатили Как сейчас живёт артист



Биография Владимира Зайцева

Татьяна Шумова и Владимир Зайцев (Фото: скриншот к/ф «Взять живым»).

Личная жизнь Зайцева

«Честно, прости, Галя, хотя она это знает, страсти не было. Мы прожили вместе семь лет и ни разу не поругались, у нас не было претензий друг к другу, мы были наполовину свободные люди. По такому принципу строить семью нельзя», — признавался Зайцев в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Первый раз я её увидел в Театре Ермоловой, когда я был первокурсником, в главной роли. Поначалу, кроме как любоваться, я позволить себе ничего не мог. Но мы играли спектакль, мы стали пересекаться в работе. Она была обворожительна и очаровательна», — вспоминал актёр.

Татьяна Шумова и Владимир Зайцев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Свидетельницей со стороны жены была наша дочь, а ещё нас сын сопровождал. Мы просто расписались. Во время церемонии работница загса спросила у меня, хорошо ли я подумал. Я обернулся к сыну и говорю ему: "Сын, мы с тобой хорошо подумали? Берем маму в жены?" Было очень смешно», — делился артист.

«Ведьмак», за которого не доплатили

«Мне было сказано: там 20 тысяч реплик. И я очень быстро начал сходить с ума. Я от него, наверное, тысячах на пяти устал, потому что там же нет развития, он же одним и тем же голосом говорит, он все время одинаковый. После 15 тысяч я был просто зомби. Надо быть честным в любой профессии, и когда я понял, что я гоню брак, потому что я не живой, я робот, я сказал себе, что я больше этого делать не буду», — рассказывал актёр в подкасте Александра Гаврилина «Актёрская курилка».

«Режиссёр дубляжа: "Владимир, тут ещё фраз 300, но вот только денег я вам не заплачу!" Зайцев: "А почему?" — "Потому что до этого, когда мы пытались вас подделывать, мы заплатили эти деньги другому актёру!"»

Как сейчас живёт артист