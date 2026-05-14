Измены в браке, алкоголизм и скандал с SHAMANом: как певица Слава увела мужа из семьи и борется с биполярным расстройством?
Певица Слава (Анастасия Сланевская) самостоятельно добилась успеха на профессиональном пути. К своим 30 годам исполнительница хита «Одиночество – сволочь» добилась всего, к чему только можно стремиться: в нее был влюблен один из самых состоятельных мужчин Москвы, ее дети росли здоровыми, а карьера поднялась на Олимп.
Биография Славы: детство и юностьНастя родилась в столичной семье, которая не была связана с шоу-бизнесом. Детство ее было самым обычным. Любопытно, что она страдала дислексией, то есть нарушением способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Это весьма отражалось на ее успеваемости в школе.
«В те годы с этой проблемой никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Есть определенные буквы: «м», «л», «р», «к», которые ты даже не можешь произнести при чтении. Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу», — делилась певица Слава.В 19 лет Настя попробовала себя в модельном бизнесе. Но успех к ней не пришел (в то время она еще и забеременела) и ей пришлось уйти из модельного агентства. На эстраду она попала, совершенно случайным образом: ей помогло модное в начале 2000-х хобби — пение в караоке.
До 20 лет ни у кого не было и мыслей, что Сланевская добьется такого большого успеха. Она не понимала, чему конкретно хочет посвятить свою жизнь: Настя сначала начала учиться на психолога, затем на лингвиста, следом пошла в институт культуры, а после в академию международного туризма, позднее — в университет экономики, но диплом о высшем образовании так и не получила.
Когда ей было 15 лет, девушка встретила своего первого парня, за которого она потом вышла замуж. Константину Морозову было 25 лет. У пары родилась дочь Александра. Через некоторое время после появления на свет ребенка Анастасия и Константин расстались, хотя Морозов и поддерживал потом теплые отношения с девочкой.
Карьера СлавыВ 2003 году Слава выпустила свой первый клип «Люблю или ненавижу», режиссером которого выступил Сергей Кальварский. Тогда же Виктор Дробыш написал музыкальную композицию «Попутчица», на которую потом снял клип режиссер Михаил Хлебородов. Клип и песня принесли певице Славе широкую известность.
Слава закрепила позиции на эстраде такими масштабными хитами, как «Классный», «Стань сильней», «Одиночество» (ставший её визитной карточкой), «Расскажи мне, мама» и дуэтом со Стасом Пьехой «Я и ты».
Помимо музыкальной карьеры, артистка проявила себя в кинематографе. Её самой заметной работой в кино стала главная женская роль (Лиса) в российском фантастическом блокбастере «Параграф 78» (2007). Также она регулярно участвовала в популярных телепроектах («Танцы со звездами», «Три аккорда»).
За свою творческую деятельность певица удостоена множества престижных музыкальных наград, включая неоднократные премии «Золотой граммофон», диплом фестиваля «Песня года», а также премии телеканалов МУЗ-ТВ и RU.TV.
Личная жизнь певицы СлавыПсевдоним «Слава» появился благодаря Анатолию Данилицкому, который стал ее партнером по жизни и спонсором. Несмотря на огромную разницу в возрасте — 28 лет, влюбленным было весьма весело друг с другом. Его зацепила непосредственность Анастасии, исполнительница же наконец-то обрела стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Через 15 лет в передаче «Судьба человека» сама певица рассказала, что на момент знакомства она знала о том, что Анатолий находится в браке и в семье у него двое детей. Однако молодой Анастасии было все равно на то, что она разрушает семью.
В начале 2023 года общественность потрясла новость: певица Слава рассталась с Анатолием после 20 лет отношений. На шоу Павла Воли исполнительница поделилась пикантными подробностями расставания с Данилицким. Выяснилось, что бизнесмен изменил ей, но Слава со временем приняла решение простить его.
«Сейчас у меня было очень много работы, а у него было немного работы и он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я обиделась, а потом думаю: "Ну и фиг с ним". Давай домой обратно», — сказала певица.Слава отмечала, что ее не привлекала идея заключения официального брака с Данилицким, хотя бизнесмен несколько раз делал предложение.
«У меня с детства какой-то комплекс. Я — свободолюбивая птица», — уточнила исполнительница.
Слава рассказывала, что много лет назад тоже расставалась с Анатолием. В тот момент у артистки появились чувства к другому мужчине, однако такое увлечение оказалось мимолетным.
«Я была дурой и нашла молодого парня, а он нашел себе тоже какую-то молодую дуру. Но потом все быстро закончилось и мы поняли, что не можем друг без друга», — поделилась певица.Сейчас, судя по соцсетям Славы, у нее все превосходно. Исполнительница дает концерты, путешествует по теплым странам, иногда делится фотографиями своего внука Арсения. Весной 2026 года Слава подтвердила, что они с Данилицким снова вместе «душой», хотя и выбрали гостевой формат отношений — певица живет в загородном доме, а бизнесмен в городской квартире. Артистка называет его своим любимым мужчиной, подчеркивая, что они сохраняют близкую связь.
Потеря близких и алкоголизмВ марте 2021 года Слава рассказала публике о смерти мамы, с которой исполнительница была очень близка. Она тяжело переживала уход из жизни родного человека. Еще она поделилась, что пять лет назад лишилась отца: его автомобиль стоял на светофоре, когда в него врезалась «пьяная молодежь».
На протяжении всей карьеры Сланевская была весела, много хулиганила, вела активный и компанейский образ жизни. В конце 00-х журналисты часто писали об увлечении певицы алкоголем. Говорили, что она частенько в клубах перебарщивает.
Телеведущая Виктория Боня делилась, что была поражена, когда увидела в гримерке, как Слава перед выступлением выпивает бутылку виски 0,5, а потом как ни в чем не бывало выходит на сцену. Сама Сланевская не скрывает привычек прошлого и вполне себе подтверждает, что раньше любила выпить. Однако когда возрастной рубеж начал подходить к 40 годам, употребление спиртного стало сильно сказываться на внешности. Тогда Слава приняла решение завязать.
Скандалы со СлавойНедавно Слава стала участницей громкого скандала. Все началось с того, что она призвала давать государственные награды и почетные звания певцу и актеру Алексею Воробьеву, а не «всяким в липучих лосинах», намекая на исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов). Слава назвала Алексея «гениальным актером и супер-музыкантом».
Российской публике выбор Анастасии Сланевской не понравился. Исполнитель хита «Сумасшедшая» вызывает вопросы у россиян тем, что проживает в США, а еще не выпускает патриотических песен на уровне «Я русский» и «Встанем». В соцсетях иронично подчеркивают, что Воробьев имеет больше шансов стать народным артистом США, чем России, куда он приезжает лишь на гастроли и заработки. Мнение Славы граждане РФ называют позицией традиционного шоу-бизнеса, недовольного успехом SHAMAN и других звезд-патриотов.
«Человек, не любящий свою Родину, а только зарабатывающий тут деньги. Это Воробьев. Как его называть? Живет, наплевав на проблемы и помощь России в такое тяжелое время. Только приезжает на чес, заработать, но не тратить, это только за границей»;Еще в 2011 году Алексей Воробьев подписал контракт с лейблом из США и начал развивать карьеру на Западе. Он приобрел дом в Калифорнии и стал появляться на Родине лишь ради концертов и съемок на телевидении. В 2024 году исполнитель оказался в эпицентре скандала, когда в Сеть просочились кадры интерьера его дома с флагом США. А во время пожаров в Лос-Анджелесе Воробьев публиковал видео, в которых говорил об эвакуации с собакой и жизни в доме без электричества.
«Воробьев в Америке живет. Зачем ему звание народного артиста России? В Америке получит, пусть там дают»;
«С чего вдруг беглому певцу и актеру давать наши звания? Чем он это заслужил, что он сделал для страны, для СВО? Может, детям помог? Нет же, он спасает свой дом в Калифорнии», — выразили свое мнение россияне в Сети.
Слава сейчасСлава кардинально изменила образ жизни, сделала ультракороткую стрижку, заметно похудела и полностью отказалась от употребления алкоголя. Она сократила круг общения и сосредоточилась на лечении биполярного расстройства, о котором она рассказала в конце 2025 года. По словам артистки, её нервная система не выдержала затяжного стресса, переутомления от работы и предательства со стороны близких людей.
Несмотря на отмену весеннего юбилейного тура по России, её старшая дочь Александра Морозова официально заявила, что Слава уже готовится к возвращению на сцену и вскоре планирует возобновить музыкальную деятельность.