Родила от разных мужчин и пугала собственных детей: как на самом деле зовут звезду фильма «Пусть я умру, Господи…» Елену Морозову?
Елена Саввична Морозова — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат молодежной премии «Триумф» и театральной премии «Чайка». Широкая аудитория знает ее по драматическим и артхаусным работам, среди которых фильмы «Дневник его жены», «Изображая жертву», «Кислота», «Лёд-2», «Карамора» и другие проекты. Кроме того, будучи состоявшейся актрисой Морозова получила диплом психолога, так как ее собственные дети боялись ее. 15 мая Елене Морозовой исполняется 53 года. Подробнее о жизни артистки — в материале «Радио 1».
Биография Елены Морозовой: настоящее имя и семьяПри рождении актрису звали Евгения Борисовна Григорьева. Она появилась на свет 15 мая 1973 года в Москве в известной творческой семье. Отец будущей звезды — Борис Григорьев, заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер. Он получил широкую известность как постановщик фильма «Петровка, 38».
Мать артистки — Дина Григорьева, заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения. Она вела правительственные концерты в Кремлевском дворце съездов, а в 1980 году стала ведущей церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр.
Первые роли Елены Морозовой в киноНа экран Евгения Григорьева вышла очень рано. Впервые она снялась в пять лет, исполнив небольшую роль девочки в фильме «Кузнечик». Позже она появилась в эпизоде картины своего отца о работе московского уголовного розыска.
Во время съемок произошел случай, который артистка спустя годы называла своеобразным посвящением в профессию. По сценарию ребенку требовалось заплакать. Однако маленькая Женя не понимала, зачем ей рыдать, если вокруг царила дружелюбная атмосфера съемочной площадки. Тогда отец, не найдя иного решения, шлепнул дочь. По словам Морозовой, ни до того случая, ни после он никогда не позволял себе подобного.
Детская карьера: «Руки вверх!» и «Проданный смех»Когда будущей актрисе исполнилось восемь лет, ее карьера продолжилась. Она сыграла агента Стрекозу в детской комедии Владимира Грамматикова «Руки вверх!». В том же 1981 году в титрах еще значилось имя Евгения Григорьева.
Также девочка снялась в сказке-мюзикле Владимира Нечаева «Проданный смех». Там она исполнила роль Габи — старшей дочери хозяйки булочной фрау Бебер. Этот образ на экране воплотила Наталья Гундарева.
В пятнадцать лет Морозова сыграла уже по-настоящему взрослую работу. Она появилась в психологической драме отца «Пусть я умру, Господи…». Это вторая главная роль в ее карьере. Молодая актриса воплотила образ воспитанницы детского дома Оли Астафьевой.
Как Елена Морозова поступала в Школу-студию МХАТНесмотря на внушительный опыт в кино, поступление в театральный вуз оказалось для Морозовой непростым. Она пришла в Школу-студию МХАТ уже с фильмографией и практикой съемок, однако не смогла пройти конкурс ни с первой, ни со второй попытки.
В тот период девушке пришлось искать дополниетльный заработок. Она успела поработать продавцом мороженого и халатов. Лишь с третьего раза Евгению зачислили в мастерскую Льва Дурова. Во время обучения она продолжала зарабатывать и работала барменом в клубе.
Почему Евгения Григорьева стала Еленой МорозовойПеремены в имени произошли в первые годы театральной карьеры. По словам артистки, ей часто снился известный меценат и промышленник Савва Морозов, который, по семейный предеаниям, был их родственником. Во сне он называл себя отцом актрисы и обращался к ней как к Лене.
После этого она решила изменить имя и фамилию. Артистка официально сменила паспорт и стала Еленой Саввичной Морозовой. Именно под этим именем ее узнала широкая публика.
Театральная карьера Елены МорозовойВ начале творческого пути артистка вошла в состав труппы МХТ имени А. П. Чехова, на сцене которого состоялся её театральный дебют. В начале 2000-х годов, после посещения одной из постановок Романа Виктюка, Елена захотела присоединиться к его творческому коллективу. Режиссер принял решение не сразу, однако впоследствии утвердил её на ключевые роли в своих спектаклях, включая «Мастер и Маргарита», «Мой друг Гитлер» и «Мою жену зовут Морис».
В дальнейшем актриса также сотрудничала с Театром.doc, Центром имени Всеволода Мейерхольда и Театром эстрады. Творческие достижения Елены Морозовой отмечены профессиональным признанием и рядом престижных наград. В 2002 году актриса стала лауреатом молодежной премии «Триумф», а также удостоилась приза Веры Холодной и награды кинофестиваля «Литература и кино». В 2005 году профессиональное портфолио артистки пополнилось театральной премией «Чайка».
Фильмография Елены МорозовойЗа годы карьеры артистка снялась в большом количестве фильмов и сериалов.
Основные работы:
- 1980 — «Петровка, 38»;
- 1981 — «Руки вверх!»; «Проданный смех»;
- 1988 — «Пусть я умру, Господи…»
- 2000 — «Дневник его жены»;
- 2001 — «Ростов-папа»;
- 2006 — «Изображая жертву»;
- 2009 — «Коко Шанель и Игорь Стравинский»;
- 2012 — «СК»; «Предчувствие»;
- 2015 — «Красная королева»
- 2017 — «Отель Элеон»;
- 2018 — «Кислота»;
- 2019 — «Бихэппи»;
- 2020 — «Лёд-2»; «Волк»;
- 2021 — «Первый снег»;
- 2022 — «Карамора»; «Идентификация»; «Провинциальный детектив»; «Миттельмарш»;
- 2023 — «Балет»;
- 2024 — «Ректор»;
- 2025 — «Качели».
Личная жизнь Елены МорозовойАктриса воспитывает двоих детей: сына Этьена и дочь Аврору. Имена отцов детей Морозова не раскрывает. Известно лишь, что речь идет о разных мужчинах. Мать артистки рассказывала, что с первым супругом Елена рассталась еще во время беременности.
После совместной работы в сериале «Шахта» пресса начала активно обсуждать возможный роман Морозовой с Владиславом Котлярским. Некоторые публикации даже утверждали, что дочь Аврора якобы является ребенком актера. Оба артиста подобные предположения отрицали. Они заявляли, что связывает их только дружба и теплые профессиональные отношения. Позднее Котлярский познакомился с будущей супругой Викторией Болдыревой и спустя несколько лет женился на ней.
Почему дети боялись Елену Морозову
Морозова рассказывала, что после спектаклей и репетиций дети порой настороженно относились к ней и даже не сразу узнавали мать. Причина крылась в глубоком погружении в роли.
«Когда я стала мамой, столкнулась с тем, что мои дети настороженно относятся ко мне после спектаклей, репетиций. Иногда они даже не узнавали меня, настолько я не могла выйти из образа. Когда я играла Настасью Филипповну из романа Достоевского "Идиот", с рыданиями, порой криками, то дети пугались меня… В этой ситуации мне в первую очередь нужно было помочь и себе, и своим сыну и дочери», — рассказала звезда.По словам Морозовой, тогда она поняла: необходимо помочь не только детям, но и самой себе. Поэтому она решила получать диплом психолога. Интерес к этой профессии у актрисы зародился еще в юности. До поступления в театральное училище она задумывалась об этом направлении, однако родители считали, что к сложным экзаменам дочь не готова.
Позже, столкнувшись с трудностями с детьми, Морозова вернулась к этой идее. Она поступила в вуз и окончила его с красным дипломом. Перед аттестационной комиссией актриса успешно защитила выпускную квалификационную работу, посвященную исследованию детско-родительских отношений в актерских семьях.
Елена Морозова сейчасСегодня актриса продолжает активно работать в театре и кино. Она регулярно выходит на сцену «Электротеатра "Станиславский"» и других московских площадок. Параллельно Морозова снимается в новых проектах.
Весной 2025 года в прокат вышла трагикомедия «Качели», где главные роли исполнили Александра Бортич и Риналь Мухаметов, а Елена Морозова появилась во втором плане. Также артистка участвовала в съемках третьего сезона сериала «Провинциальный детектив».