18 октября 2026, 14:36

Андрей Барило (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актеру Андрею Барило, знакомому зрителям по десяткам ролей в сериалах «Склифосовский», «Общая терапия» и «Паромщица», 19 октября исполняется 53 года. Этот артист с характерной внешностью «отрицательного героя» прошел путь от курсанта аэроклуба в литовском Шяуляе до статуса успешного актера, но за внешней благополучностью скрываются болезненные разрывы, возрастная разница в браках и слухи, которые он предпочитает не комментировать. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Барило Личная жизнь Барило Что скрывается за образом «отрицательного героя» Как сейчас живет артист



Биография Андрея Барило

Андрей Барило (фото: скриншот т/с «Паромщица»).

Личная жизнь Барило

Татьяна Туманная и Андрей Барило (фото: Instagram* / @andrey.barilo)

Что скрывается за образом «отрицательного героя»

Андрей Барило (фото: Instagram* / @andrey.barilo)

Как сейчас живет артист

«Я никогда не гнался за славой, для меня важнее возможность делать то, что я люблю», — признавался Барило в интервью телеведущей Татьяне Устиновой.

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