Измены звезде фильма «Ты у меня одна», десять лет без штампа с Солянкиной и сын в 51 год: с кем нашел счастье Андрей Барило?
Актеру Андрею Барило, знакомому зрителям по десяткам ролей в сериалах «Склифосовский», «Общая терапия» и «Паромщица», 19 октября исполняется 53 года. Этот артист с характерной внешностью «отрицательного героя» прошел путь от курсанта аэроклуба в литовском Шяуляе до статуса успешного актера, но за внешней благополучностью скрываются болезненные разрывы, возрастная разница в браках и слухи, которые он предпочитает не комментировать. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Андрея БарилоАндрей Владимирович Барило родился 19 октября 1973 года в литовском городе Шяуляй в семье военного инженера связи и медсестры. В детстве он вовсе не грезил сценой: отец часто брал сыновей на аэродром, и мальчик всерьез увлекся авиацией. В 13 лет он совершил первый прыжок с парашютом, а в 14 уже самостоятельно управлял планером — однажды, по его собственным воспоминаниям, лишь чудом сумел посадить машину, едва не врезавшись в хутор. Родители были уверены, что младший сын пойдет по стопам отца, но Барило выбрал Москву и театральное училище имени Бориса Щукина, куда поступил на курс Владимира Иванова.
Дебют на профессиональной сцене случился еще до получения диплома. В 1992 году студента заметил Валентин Плучек и пригласил в Театр Сатиры на роль Люченцио в «Укрощении строптивой». После выпуска в 1994 году Барило был официально принят в труппу, где сыграл в свое время Чацкого в «Горе от ума», Хиггинса в «Пигмалионе» и Почтмейстера в «Ревизоре».
В кино его первой заметной работой стала роль столичного повесы Валерия в картине «Воровка» (1994), за которой последовали главные роли в сериалах «Лучший город Земли», «Атлантида», «Зоя». «Реальные кабаны» и «Склифосовский». Сегодня на счету артиста более восьми десятков ролей в кино, а в ноябре 2025 года он был официально принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где уже занят в спектаклях «Мадемуазель Нитуш» и «Ричард III».
Личная жизнь БарилоЛичная жизнь Барило всегда вызывала не меньший интерес, чем его фильмография, и здесь артист действительно не стремился соответствовать ожиданиям публики. Сразу после училища, в 1994 году, он женился на звезде фильма «Ты у меня одна» актрисе Светлане Рябовой, которая была старше него на 12 лет. Их союз казался многим коллегам странным: Рябова была известной артисткой, а Барило — начинающим выпускником, однако пара прожила вместе более десяти лет, и в этом браке родились две дочери — Александра (1995) и Екатерина (1998), обе впоследствии пошли по стопам родителей. Официальные причины развода 2005 года не разглашались.
После расставания с Рябовой Барило почти десять лет состоял в романтических отношениях с актрисой Александрой Солянкиной, с которой познакомился на съемках сериала «Общая терапия». Александра была младше Андрея на 11 лет. Этот союз так и не был оформлен официально, а расставание прошло тихо и без взаимных обвинений.
Новой и, судя по всему, окончательной главой стала украинская актриса и модель Татьяна Туманная, на которой Барило женился в апреле 2020 года. Туманная младше мужа на 18 лет, и в начале 2025 года она родила ему сына, которого назвали Тео — актеру на тот момент исполнился 51 год.
Что скрывается за образом «отрицательного героя»Самый громкий скандал, связанный с именем Барило, касался вовсе не его самого, а его репутации в глазах публики. После развода со Светланой Рябовой в прессе появились обвинения в том, что актер бросил жену ради молодой любовницы, и многие поспешили навесить на него ярлык изменщика. Однако, как позже выяснилось, с Татьяной Туманной Барило познакомился и начал отношения уже после завершения бракоразводного процесса, а сам разрыв с Рябовой произошел задолго до появления новой избранницы.
Как сейчас живет артистНесмотря на то что Барило стал реже появляться в кино, его театральная карьера в 2025–2026 годах вышла на новый виток. В ноябре 2025 года он был официально принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где уже играет Директора оперетты в «Мадемуазель Нитуш» и Герцога Бекингема в «Ричарде III». Параллельно он продолжает сниматься: в 2025 году на экраны вышла картина «Полюби меня снова», где Барило исполнил роль Лоскутова, а также фильм «В круге света».
Сегодня артист, судя по всему, находится в той точке биографии, когда семья и стабильная театральная работа значат для него больше, чем громкие премьеры и светские скандалы.
«Я никогда не гнался за славой, для меня важнее возможность делать то, что я люблю», — признавался Барило в интервью телеведущей Татьяне Устиновой.