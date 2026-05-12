Изменил Климовой, ударил девушку и закрутил роман с Бородиной: жизнь и творчество звезды «Сына отца народов» Гелы Месхи. Где он сейчас?
Актер Гела Месхи, прославившийся как в театре, так и в кино, 13 мая отмечает 39-летие. Но его имя давно ассоциируется не только с яркими ролями, но и с громким романом и не менее громким разводом с Екатериной Климовой. О том, как сейчас живет артист и кому принадлежит его сердце, расскажет «Радио 1».
Биография Гела Меси: от футбола к сценеГела Месхи родился в Москве, в семье инженера и сотрудницы ЖЭКа. Его отец был фанатом бразильского футбола и даже хотел назвать сына Роке Жуниором. Но мама настояла на имени Гела.
Будущий артист рос непоседливым школьником, отличником не был, но к 9 классу начал задумываться о будущем. Учительница литературы посоветовала ему попробовать себя в театре-студии — и он пошел в театральную студию Спесивцева.
Позже он поступал в ГИТИС, ВГИК и, наконец, Школу-студию МХАТ, где Месхи нашел своего наставника в лице Константина Райкина.
Роль, после которой он поверил в себяПервым настоящим успехом стала роль в фильме Юрия Кары «Гамлет. XXI век». Кара дал ему классический монолог «Быть или не быть», а затем попросил исполнить его в стиле Высоцкого.
«Начал читать — потихоньку, медленно, чуть ли ни шепотом. И в какой-то момент, на какую-то фразу меня это зацепило буквально до слез. А Кара тихо сказал: "Хорошо, молодец, мне понравилось. А теперь попробуй как Высоцкий". После этого я поверил в себя. И главное — он в меня поверил», — рассказывал артист.Фильм встретили неоднозначно, но на фестивале «Амурская осень» Гела получил награду за лучшую мужскую роль.
Телевидение, скепсис и культовые сериалыВ дальнейшем артист отметился участием в фильмах «Взрослая дочь, или Тест на…» и «Комедианты».
Широкую известность Месхи принес телесериал «Физика или химия», где он исполнил роль школьника Алекса Вайнштейна, влюбленного в преподавательницу. Несмотря на успех, сам актер с осторожностью относился к телевизионным проектам, считая их скорее коммерческими, чем творческими — по его мнению, они способствуют выгоранию и служат лишь средством быстрой популярности.
«Сын отца народов»: триумф и испытанияНастоящий творческий прорыв Месхи случился с главной ролью в фильме «Сын отца народов», рассказывающем о трагической судьбе Василия Сталина. По словам актера, работа над проектом стала настоящим испытанием: от стресса и внутренних переживаний он набрал 10 килограммов.
«Кроме того, режиссер не раз ставил передо мной, казалось бы, невыполнимые задачи. Я впервые сел за руль автомобиля, а у меня тогда даже прав не было. Но благодаря консультанту по вождению я справился», — вспоминал актер.
Судьбоносная встреча Месхи и Климовой: история любвиО личной жизни актера долгое время ничего не было известно, пока он не встретил Екатерину Климову. Актеры познакомились на съемках фильма «Волчье солнце». Ради неё он был готов на всё.
«Поработали вместе, разъехались по домам, и вдруг понял, что без этой женщины мне нет жизни. Делайте со мной что хотите: убивайте, казните, расстреливайте. Но пока ее не добьюсь, не остановлюсь. И нет ни одной причины, по которой мы не можем соединиться», — признавался артист.Разница в возрасте, трое детей и два развода за плечами у Климовой его не пугали. Он считал: «Если любишь женщину — люби и всё, что с ней связано».
«Не понимаю, как можно обожать жену и, например, недолюбливать тещу? Она же родила твоего близкого человека. Катины дети — взрослые, не по годам умные. Это большая заслуга их мамы. Воспитать, вырастить таких ребят дорогого стоит», — отметил Гела.
Свадьба, рождение дочки и семейное счастьеПара поженилась в июне 2015-го, а уже в сентябре на свет появилась их дочь Белла. Девочка с детства проявляла артистизм: фортепиано, танцы, кружок «Эрмитаж». Месхи с юмором отмечал, что актёрские гены дают о себе знать.
«Белла любит воображать, кокетничать, иногда включает актрису. От родительских генов нет спасения. Думаю, у нее есть все шансы пойти по нашим стопам, продолжить династию Климовых — Месхи. Если Белла выберет артистическую профессию, возражать не стану», — говорил актер.Казалось, что их отношения идеальные. Гела с уверенностью называл Климову самой красивой женщиной России и делил с ней сцену и съемочную площадку.
«Мы вместе играем в антрепризе, работать с Катей легко. Договорились, что без нужды не станем лезть друг к другу на актерскую кухню. Очень люблю сниматься с ней в кино», — сказал он.
Разные графики и разводКарьера Гелы Месхи продолжала стремительно развиваться. Он успешно исполнил роль Ивана Мишина в сериале «Черная кошка», а затем появился на экране в военной драме «Собибор» Константина Хабенского, где сыграл персонажа по имени Семен.
Вскоре актер всё чаще стал появляться в фильмах на военную тематику. Съёмочный график был настолько плотным, что, как признавался сам артист, времени на семью почти не оставалось.
«Мы востребованные актеры, графики почти не совпадают. Переношу разлуку болезненно, скучаю по дому, жене. Иногда хочется на все плюнуть, собрать вещи и увезти ее в теплые страны», — признавался он.Несмотря на высокую занятость, Месхи в течение нескольких лет старался сохранить тепло в отношениях с супругой — устраивал романтические вечера, удивлял сюрпризами и уверял в интервью, что чувства в браке не угасли.
Однако напряжённые графики постепенно стали мешать семейной гармонии.
Осенью 2018 года поклонники заподозрили, что в отношениях пары произошел разлад: в соцсетях Гела опубликовал короткое и многозначительное сообщение — «Свобода… и только вперед».
Весной следующего года слухи только усилились. На открытии Московского международного кинофестиваля Екатерина Климова появилась одна, без кольца на безымянном пальце. Уже в мае 2019-го стало известно: Екатерина подала на развод.
Месхи изменил Климовой: правда или ложь?В медиапространстве тут же появились догадки о причинах расставания, и основной версией стали разговоры о возможной измене. Как оказалось, на том же фестивале был замечен и сам Месхи — но в компании не супруги, а актрисы Катрин Асси. Однако и она, и сам Гела утверждали — никаких романтических отношений не было.
Развод актеров прошёл мирно и без скандалов. Бывшие супруги сохранили теплые отношения ради Беллы.
«Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — коротко прокомментировал Месхи.
Новые романы и скандалыМесхи приписывали романы с Агатой Муцениеце и Ксенией Бородиной.
«Я спокойно отношусь к этому. В моих мозгах сейчас только профессия — она мне и жена, и любовница. У меня такой возраст, когда нужно переходить в другую квалификацию, что я, в принципе, и делаю. Например, похудел. Голливудские актеры всегда перевоплощаются: толстеют, худеют, меняют кардинально образы. Играть все время смазливое лицо — не мое», — признавался актер.Однако в 2022 году появилась информация о возможных отношениях Месхи с баскетболисткой Анной Соколовой. История закончилась скандалом: Анна заявила об инциденте с насилием, который, впрочем, позже сама же и опровергла.
«Она мне позвонила и рассказала, что Месхи выпил, потом стал очень нервозным и толкнул ее. Толкнул очень сильно. Она повалилась на пол, и, когда падала, рукой зацепилась об угол стола. Хлынула кровь, после чего ее повезли в скорую», — рассказал друг спортсменки Михаил Игнатов в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.Климова же вступилась за бывшего мужа и не поверила слухам. В декабре 2023 года Гела опубликовал романтичное фото с Натальей Земцовой, подтвердив их отношения. Подписчики отреагировали позитивно и выразили надежду, что этот союз окажется прочнее предыдущего.
Гела Месхи сейчасГела Месхи сейчас живет в Москве, где активно занимается развитием своей актерской карьеры и воспитанием дочери. Он служит в труппе Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, играя в таких спектаклях, как «Лев зимой» и «Скальпель».
В киноиндустрии актер также востребован: весной 2025 года с его участием вышла трагикомедия «Искусство соблазна», а также он снялся в заметных проектах «Лихие» и «Берлинская жара».