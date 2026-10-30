Изменял жене, а потом благодарил: с какой бедой столкнулся Борис Щербаков, как выглядит и чем занимается 47-летний сын народного артиста
Он сыграл больше 200 ролей, работал с легендарными режиссёрами и в молодости считался покорителем женских сердец. Но главным достижением своей жизни народный артист называет не творчество, а семью — брак с Татьяной Бронзовой, который длится уже полвека. Их история началась с курьёза в общежитии Школы-студии МХАТ, пережила измену, славу и страшный диагноз. Почему «писательница» так и не ушла от неверного мужа и каким вырос их сын, читайте в материале «Радио 1».
Ошибка комендантаВ конце 60-х годов комендант общежития Школы-студии МХАТ по ошибке заселил Татьяну в комнату, где уже жили трое первокурсников из Ленинграда. Девушка появилась на пороге в сопровождении законного мужа. Борис с присущим ему юмором тут же принялся шутить и предлагать землячке остаться, обещая защиту.
Спутник Татьяны напрягся, и, как показало время, не зря. На втором курсе студентам достались роли влюблённых в постановке «Женитьба Белугина». Во время репетиции судьбоносного поцелуя Щербаков понял, что пропал. Начались долгие ухаживания: Татьяна сопротивлялась, помня о муже, но устоять перед энергией Бориса не смогла. Чтобы заработать, юноша по ночам мыл полы в метро. Вскоре Бронзова призналась супругу во всём, развелась, а после получения дипломов вышла замуж за Щербакова.
Гром среди ясного неба и дежурство на лестничной площадкеВ 1977 году у пары родился сын Василий. Популярность актёра росла, предложения сыпались одно за другим, а быт и бесконечные съёмки проверяли брак на прочность. Спустя годы грянул первый серьёзный кризис — измена Бориса. Татьяна повела себя с поразительным достоинством: собрала волю в кулак, зашла в гримёрку к мужу и твёрдо потребовала больше не возвращаться домой. Для Щербакова это стало громом среди ясного неба. Он понял, что потерял самое дорогое.
Актёр мгновенно завязал с пагубными привычками, умолял о прощении и даже дежурил под дверью на лестничной площадке. В итоге она простила его, и эту тему в семье закрыли навсегда. Позже вокруг артиста вновь вились поклонницы, но Татьяна научилась отличать пустой флирт от реальной угрозы. Главным залогом их долголетия стало то, что в критические моменты Борис всегда ставил жену и ребёнка на первое место.
«Не цветок ли я?»: как рос сын знаменитого отцаПервые годы семья ютилась в крошечной комнате общежития, где малыша купали в маленькой ванночке. Когда переехали в собственную квартиру, Василий впервые увидел настоящий душ и наивно спросил отца, не цветок ли он, решив, что лейка сверху поливает его так же, как комнатные растения. Отец признаётся, что из-за плотного графика уделял воспитанию сына меньше времени, чем хотелось бы. Основная нагрузка легла на Татьяну, которая вырастила интеллигентного, порядочного и образованного человека. В детстве Василий даже выходил на сцену вместе с папой в спектакле по Сергею Есенину, но актёрская стезя наследника не привлекала. Окончив школу, молодой человек поступил на юридический факультет МГУ, а позже по академическому обмену отправился в Сорбонну. Отработав по специальности, юноша неожиданно для многих решил сменить траекторию и окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В его послужном списке есть несколько сыгранных ролей и режиссёрские работы — например, сериалы «Сыщики-5» и «Сапёры», где в главных ролях снимался знаменитый отец.
Фарфоровая куклаКогда Татьяне поставили страшный диагноз — онкологию, — Щербаков отбросил все амбиции и проекты, став для жены надёжной опорой. Супруг дежурил у больничной койки и наконец исполнил её детскую мечту, подарив красивую фарфоровую куклу, которой у неё не было в послевоенном детстве. Вместе они победили болезнь.
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Однако время оказалось неумолимо и к нему самому. В 2025–2026 годах здоровье 76-летнего народного артиста серьёзно пошатнулось. В сентябре 2024 года его госпитализировали в Москве. В 2025 году Щербаков перенёс операцию, но в больнице лежать отказался. В декабре 2025 года врачи даже извлекали осколок из его глаза.
В феврале 2026 года актёр рассказал о восстановлении после перелома шейки бедра: «Всё хорошо, всё замечательно». Сын Василий опровергал слухи о госпитализации и проблемах с сердцем в апреле 2026 года, заявив, что ничего из мероприятий не отменялось. Из-за проблем со здоровьем Щербаков начал продавать поздравительные тосты. «Русский народный мачо» отказался вести новогодние корпоративы 30 и 31 декабря 2025 года. Однако накануне своего 76-летия народный артист вернулся на сцену после долгого перерыва. Борис Щербаков очень благодарен жене — и за сына, и за сохранённую семью. Артист не раз говорил, что только умение прощать и держаться друг за друга помогло им пройти через сложности: «Она всё правильно поняла, простила меня, и я ей очень благодарен за это».
Жена в свою очередь признаётся, что только любящая женщина умеет прощать. «И… шестым чувством ощущает, что с её мужем что-то не так», — говорила Бронзова в интервью «Беларусь сегодня». Их сын Василий старается не привлекать внимания к личной жизни и работает с отцом: ведёт переговоры, заключает договоры и фактически выполняет функции его менеджера и директора.