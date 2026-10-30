30 октября 2026, 09:00

Борис Щербаков (Фото: Инстаграм* @sherbakov_boris)

Он сыграл больше 200 ролей, работал с легендарными режиссёрами и в молодости считался покорителем женских сердец. Но главным достижением своей жизни народный артист называет не творчество, а семью — брак с Татьяной Бронзовой, который длится уже полвека. Их история началась с курьёза в общежитии Школы-студии МХАТ, пережила измену, славу и страшный диагноз. Почему «писательница» так и не ушла от неверного мужа и каким вырос их сын, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ошибка коменданта Гром среди ясного неба и дежурство на лестничной площадке «Не цветок ли я?»: как рос сын знаменитого отца Фарфоровая кукла

Ошибка коменданта



Борис Щербаков с супругой (Фото: Инстаграм* @sherbakov_boris)

Гром среди ясного неба и дежурство на лестничной площадке

«Не цветок ли я?»: как рос сын знаменитого отца



Борис и Василий Щербаковы (Фото: Инстаграм* @sherbakov_boris)

Фарфоровая кукла

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