Пионерский галстук, ультиматум и голос сатаны: четыре брака Эдварда Радзинского, о которых он не любит вспоминать
23 сентября 2026 года Эдварду Радзинскому исполнилось 90 лет, но писатель отказался отмечать юбилей. За плечами легендарного драматурга — четыре брака, каждый из которых стал отдельной главой советской и российской истории. От пионерского галстука в подарок на первой свадьбе до брака с женщиной, родившейся в год его третьего венчания, — личная жизнь мэтра оказалась не менее драматичной, чем его пьесы. Что на самом деле связывало драматурга с каждой из них, читайте в материале «Радио 1».
Пионерский галстук на свадьбеПервая любовь настигла Радзинского в Алупке после девятого класса. Там он познакомился с Аллой Гераскиной — дочерью поэтессы Лии Гераскиной, автора «В стране невыученных уроков». Возлюбленная уже окончила школу и училась в Щукинском училище. Роман, начавшийся с покупки мороженого, продолжился в Москве, и Эдвард заявил родителям, что хочет жениться. Обе семьи были в шоке, близкие родственники согласились, но поставили условие: сначала нужно закончить школу.
Свадьбу сыграли сразу после выпускного. Однокурсники Аллы потешались: «Она в мужья берёт ребёнка». Актёр Александр Ширвиндт подарил на свадьбе пионерский галстук, намекая тем самым на возраст жениха. Молодожёны не обращали внимания на насмешки. Распределение Аллы в Грозный после училища стало испытанием на прочность, которое пара выдержала. Эдвард поступил на исторический факультет — его кумиром был Карамзин, — но истинным призванием оставалось писательство. В 1958 году родился сын Олег.
«104 страницы про любовь» и разводПосле рождения наследника Радзинский написал пьесу «104 страницы про любовь», которую оценила даже Екатерина Фурцева. В 1964 году по произведению сняли фильм «Ищу любовь», а в Ленинграде Георгий Товстоногов поставил спектакль в Большом драматическом театре. Радзинский приехал посмотреть, увидел ведущую актрису труппы Татьяну Доронину и пропал. Драматургу хватило одного взгляда, чтобы забыть о жене и ребёнке. По легенде, Доронина поддержала разговор с Радзинским из мести своему мужу Анатолию Юфиту, который не встретил её на вокзале.
Роман продолжался два года, и Эдвард начал жить на два города. В 1966 году он решился на развод с Аллой. Доронина сделала то же самое и ушла из БДТ, разбив сердце Товстоногову. Режиссёр даже приезжал в Москву просить её вернуться, но принял выбор, сказав, что успокаивает лишь одно — актриса уехала ради любви, а не другого театра. Их брак продлился пять лет, с 1966 по 1971 год. Расстались тихо, без упрёков, и сохранили дружеские отношения.
«Карамзин нашего времени» до сих пор говорит о Дорониной с восхищением, называя её богиней за актёрский талант, но причины развода не раскрывает: «Моя личная жизнь — всегда за занавесом».
Ультиматум верующей актрисы и «страшное пророчество»Третьей женой писателя стала артистка Елена Денисова, известная по роли секретарши в фильме «Ищите женщину». Избранница была младше на 24 года. Яркая и энергичная, она резко изменила жизнь, уверовав в Бога. Оставив актёрскую карьеру, Елена поставила условие: либо они женятся, либо свободные отношения прекращаются.
Возлюбленный долго не решался — боялся наскучить молодой любовнице. Позже женщина вспоминала, как он плакал: «Не бросай меня. Ты самый прекрасный человек в моей жизни. У меня было много женщин, это правда, но никогда не было такой, как ты». Они расписались в 1990 году. Елена занялась благотворительностью: помогала алкоголезависимым, посещала заключённых, кормила голодных. Радзинский поддерживал её во всех начинаниях. В одном из интервью она рассказала о переломном моменте, когда посвятила свою жизнь Богу и услышала в ответ голос сатаны: «Жизни не будет! Муж уйдёт к другой. Сын умрёт».
Она ответила: «Всё равно посвящаю». Прошли десятилетия — муж остался, сын жив, и она считает это доказательством своей правоты. Их брак продлился больше 30 лет.
Светлана Астрецова: женитьба в 88 летВ январе 2024 года драматург женился в четвёртый раз. Его избранницей стала режиссёр, сценарист и поэт Светлана Астрецова, которая родилась в 1990 году. Разница в возрасте составила 54 года — больше, чем в любом из предыдущих браков. Познакомились будущие супруги на работе. Женщина снимала документальные фильмы о Булгакове и Дягилеве, Радзинский участвовал в её проектах. Постепенно деловые отношения переросли в личные. Свадьбу не афишировали.
С появлением молодой жены жизнь мэтра переменилась: по инициативе супруги он завёл YouTube-канал, собравший сотни тысяч подписчиков. Эдвард Станиславович продолжает вести литературные вечера, читать лекции и выходить на театральные подмостки. На телевидении появляется редко, но в этом, по его собственным словам, нет необходимости.
Тёмная страница: ДТП и гибель пассажиркиНе все страницы биографии драматурга светлы. 10 июля 2011 года на Малом московском кольце в Подмосковье произошло тяжёлое ДТП: Volvo Радзинского выехало на встречную полосу и столкнулось с Nissan X-Trail. Погибла 24-летняя пассажирка Nissan Мария Куликова.
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Окончательная экспертиза МАДИ установила единоличную вину писателя; в 2015 году суд взыскал с него два миллиона рублей в пользу отца погибшей. Эта трагедия стала ещё одной тёмной главой в жизни человека, который превратил историю в телевизионное шоу и первым опубликовал уникальные документы о расстреле царской семьи.
Его голос невозможно спутать с чужим, а рассказы заставляют дослушать даже тех, кто давно потерял интерес к прошлому. Сегодня 90-летний мэтр продолжает получать вдохновение от любви; чтобы творить, она питает и окрыляет его, как он сам всегда говорил.