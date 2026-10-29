29 октября 2026, 16:55

Эдвард Радзинский (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

23 сентября 2026 года Эдварду Радзинскому исполнилось 90 лет, но писатель отказался отмечать юбилей. За плечами легендарного драматурга — четыре брака, каждый из которых стал отдельной главой советской и российской истории. От пионерского галстука в подарок на первой свадьбе до брака с женщиной, родившейся в год его третьего венчания, — личная жизнь мэтра оказалась не менее драматичной, чем его пьесы. Что на самом деле связывало драматурга с каждой из них, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Пионерский галстук на свадьбе «104 страницы про любовь» и развод Ультиматум верующей актрисы и «страшное пророчество» Светлана Астрецова: женитьба в 88 лет Тёмная страница: ДТП и гибель пассажирки

Пионерский галстук на свадьбе

«104 страницы про любовь» и развод



Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)

Ультиматум верующей актрисы и «страшное пророчество»



Эдвард Радзинский (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Светлана Астрецова: женитьба в 88 лет

Тёмная страница: ДТП и гибель пассажирки