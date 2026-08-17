Изменяла мужу, родила от разных мужчин, а Шац** называл её психбольной и пускался во все тяжкие. Как сейчас живёт 60-летняя Татьяна Лазарева***

17 августа 2026, 18:11

Татьяна Лазарева*** (Фото: Инстаграм* @lazarevatut)

Уроженка Новосибирска и двукратная «Мисс КВН» Татьяна Лазарева*** долгое время оставалась одной из самых ярких и востребованных юмористок страны. Зрителям она полюбилась по скетчам легендарной «О.С.П.-студии» и искромётному шоу «Хорошие шутки». Однако в 2011 году её успешная карьера пошатнулась. Телеведущая увлеклась общественно-политической жизнью, начала посещать протестные митинги и критиковать власть. Одновременно ухудшились и отношения в семье: Михаил Шац** утверждал, что у Татьяны*** проблемы с психикой, и всё меньше участвовал в жизни младшей дочери. Как сложилась судьба эмигрантки после побега из России, расскажет «Радио 1».





Содержание Дорога к себе: скандал, который перевернул жизнь Почему Лазарева*** развелась через два месяца после свадьбы? Что на самом деле произошло между Лазаревой*** и Шацем**?

Дорога к себе: скандал, который перевернул жизнь



Татьяна Лазарева*** (Фото: Инстаграм* @lazarevatut)

Почему Лазарева*** развелась через два месяца после свадьбы?

«Я всегда хотела быть свободной, много путешествовать, заниматься любимым делом. Мужчины влюблялись в меня легко, но я не стремилась к серьёзным отношениям», — делилась она с «Комсомольской правдой».

«Все подруги уже вышли замуж, и я вдруг поняла, что, наверное, пора. Встретила Сашу — он был старше, серьёзный, надёжный. И я решилась», — рассказывала актриса скетч-шоу изданию «7 Дней».

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Что на самом деле произошло между Лазаревой*** и Шацем**?



Михаил Шац** (Фото: Инстаграм* @mikhailshats)