Изменяла мужу, родила от разных мужчин, а Шац** называл её психбольной и пускался во все тяжкие. Как сейчас живёт 60-летняя Татьяна Лазарева***
Уроженка Новосибирска и двукратная «Мисс КВН» Татьяна Лазарева*** долгое время оставалась одной из самых ярких и востребованных юмористок страны. Зрителям она полюбилась по скетчам легендарной «О.С.П.-студии» и искромётному шоу «Хорошие шутки». Однако в 2011 году её успешная карьера пошатнулась. Телеведущая увлеклась общественно-политической жизнью, начала посещать протестные митинги и критиковать власть. Одновременно ухудшились и отношения в семье: Михаил Шац** утверждал, что у Татьяны*** проблемы с психикой, и всё меньше участвовал в жизни младшей дочери. Как сложилась судьба эмигрантки после побега из России, расскажет «Радио 1».
Дорога к себе: скандал, который перевернул жизньТатьяна Лазарева*** родилась в Новосибирске в семье педагогов. Отец, Юрий Станиславович, вёл уроки истории, а мать, Валерия Алексеевна, преподавала литературу. Судьба главы семейства складывалась непросто: ещё в детстве из-за трагической случайности он лишился зрения и руки, однако тяжёлая инвалидность не помешала ему состояться как учителю и семьянину. Оба работали в физико-математической школе при Новосибирском государственном университете, где учились одарённые школьники со всей Сибири и Дальнего Востока. Дети жили в интернате и почти не видели родителей, поэтому учителя заменяли им самых близких людей.
Сама Татьяна*** позже вспоминала: воспитанникам родители отдавали больше внимания, чем собственным детям. Сестры не собирались становиться учителями, как родители. Лазарева*** с детства мечтала о сцене: осваивала музыкальные инструменты, занималась вокалом, использовала любую возможность выступить. В восьмом классе активистку взяли в коллектив политической песни «Амиго» — самой младшей участницей. Это стало ещё одним подтверждением: сцена — её судьба. Однако на вокальное отделение поступить так и не удалось: талант абитуриентки не оценили ни в Москве, ни в Новосибирске. После неудачи наследница решила исполнить мечту родителей и подала документы в педагогический институт. Однако диплом не получила. Причиной стал конфликт с руководством вуза: ансамбль «Амиго» пригласили выступать за границу, для выезда требовалась характеристика, и Лазарева*** в деканате заявила, что в случае отказа будет задействована поддержка «сверху».
После скандала справку студентке выдали, но учиться дальше она не смогла — отношения с преподавателями были испорчены. После гастролей Татьяна*** поступила в Кемеровский институт культуры и устроилась лаборанткой. В студенческие годы сибирячка активно участвовала в капустниках, где её заметили и пригласили в местную команду КВН. Это стало поворотным моментом. Вместе с коллективом, позже выступавшим под названием «В джазе только девушки», Лазарева*** дважды — в 1991 и 1993 годах — покоряла Высшую лигу КВН, а сама она дважды удостаивалась неофициального, но почётного титула «Мисс КВН».
Триумф на сцене Клуба весёлых и находчивых открыл чемпионке двери на федеральное телевидение. Перебравшись в Москву, Татьяна*** объединилась с другими талантливыми комиками (включая её будущего супруга Михаила Шаца**), и в 1996 году на канале ТВ-6 стартовало их скетч-шоу «О.С.П.-студия». Пародийные номера и живая импровизация принесли им всенародную любовь. В дальнейшем актриса закрепила успех такими хитовыми проектами, как «Хорошие шутки» и «Это мой ребёнок?!», которые принесли артистке две статуэтки ТЭФИ.
Почему Лазарева*** развелась через два месяца после свадьбы?Татьяна*** не скрывала: роль жены и матери её никогда не прельщала. Гораздо интереснее были короткие романы — мужчины легко влюблялись в её открытость и чувство юмора.
«Я всегда хотела быть свободной, много путешествовать, заниматься любимым делом. Мужчины влюблялись в меня легко, но я не стремилась к серьёзным отношениям», — делилась она с «Комсомольской правдой».Но в 25 лет Лазарева*** впервые серьёзно задумалась о семье. Избранником стал бизнесмен Александр Другов, который когда-то учился у её родителей.
«Все подруги уже вышли замуж, и я вдруг поняла, что, наверное, пора. Встретила Сашу — он был старше, серьёзный, надёжный. И я решилась», — рассказывала актриса скетч-шоу изданию «7 Дней».Будущий супруг был выгодной партией: хорошо зарабатывал, жил в кооперативной квартире, ездил на дорогой машине и пользовался импортной техникой. Татьяна*** давно была ему симпатична, поэтому, когда избранница неожиданно предложила пожениться, мужчина согласился без раздумий и сам организовал свадьбу.
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Александр осыпал жену подарками и рассчитывал на ответные чувства, однако Лазарева*** так и не смогла его полюбить. Через два месяца после свадьбы она уехала, а ещё через три года добилась официального развода. Тогда молодая женшина уже активно строила карьеру на телевидении, и в её жизнь вернулся давний знакомый по КВН.
Роман вспыхнул быстро, но оказался ненадёжным: узнав о беременности, мужчина обвинил спутницу в меркантильности и отказался от ребёнка. Лазарева*** готовилась стать матерью-одиночкой. Но, что удивительно, бывший муж Александр был готов принять и бывшую жену, и Степана, но экс-супруга отказалась от этой помощи. Роль отца в жизни ребёнка со временем занял Михаил Шац**.
Что на самом деле произошло между Лазаревой*** и Шацем**?Михаил** появился в жизни Татьяны*** тоже благодаря КВН: они играли за разные команды, но часто виделись на играх и гастролях. Ещё будучи замужем, Лазарева*** завела с ним короткий роман, рассчитывая, что после разрыва всё останется в прошлом. Но Шац** решил иначе: четыре года мужчина продолжал ухаживать, не обращая внимания на постоянные отказы. А когда они начали вместе работать на телевидении, Михаил** оказался рядом в самый нужный момент — и стал помогать избраннице с малышом.Прошло ещё пару лет, прежде чем Шац** признался: он устал от вечной погони. На гастролях в Самаре Михаил** заявил, что устал от безуспешных попыток завоевать её. И именно в этот момент Лазарева*** впервые взглянула на воздыхателя иначе. Испугалась, что может потерять единственного мужчину, которому по-настоящему доверяет.
Вскоре она согласилась на отношения, и возлюбленные начали жить вместе. Через полтора года Татьяна*** узнала о беременности. В 1998 году родилась София, ещё через десять лет — Антонина. Позже юмористка признавалась: после Степана она не планировала снова становиться матерью, поэтому обе девочки стали для женщины полной неожиданностью. На протяжении многих лет юмористы выглядели одной из самых гармоничных пар на российском телевидении.
Однако в 2018 году внешнее благополучие дало трещину. Лазарева*** всё чаще находилась в Испании, а Шац** оставался работать в Москве. Телеграм-канал «Небожена» опубликовал разоблачающую статью, в которой упоминалось, что именно благоверный был инициатором переезда жены за границу. Оказавшись на расстоянии, комедиант всё чаще позволял себе жёсткие выпады в адрес супруги.
Мужчина убеждал близких и её саму в наличии у артистки тяжёлых психических отклонений, систематически расшатывая нервную систему близкого человека и даже запрещал выходить на съёмочную площадку. Со временем Татьяна*** сумела снять с себя нелепые диагнозы, которые пытался навесить на неё супруг. Истинная причина распада их многолетнего брака оказалась куда прозаичнее: Михаил** систематически ей изменял. Как позже откровенно рассказала сама артистка, его увлечения другими женщинами начались ещё во время съёмок их совместного шоу «Хорошие шутки». Сегодня юмористка живёт в Европе и полностью исключила бывшего мужа из своего круга общения. 60-летняя Лазарева*** сосредоточилась на развитии собственных интернет-проектов, запуская передачи о непростых судьбах подростков, выросших в эмиграции. Её взрослые дети, получившие британское образование, давно пустили корни за рубежом.
Сама Татьяна*** регулярно летает в Португалию, где обустроилась её старшая дочь София. В январе прошлого года наследница бывшей КВНщицы впервые испытала радость материнства, подарив звёздной бабушке внучку Сару.