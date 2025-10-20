Снималась беременной в «Интернах», нашла баланс между карьерой и семьей, открыла свой бренд одежды. Как сейчас живет Яна Гурьянова?
Яна Гурьянова — российская актриса театра и кино, наиболее известная по роли начинающего врача Полины Ульяновой в популярном ситкоме «Интерны». Её карьера — это история целеустремлённой и разносторонней личности, сумевшей совместить успешную работу в профессии с гармоничной семейной жизнью. О том, почему артистка все реже появляется на экранах и как живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Биография актрисы Яны ГурьяновойЯна Гурьянова родилась 21 октября 1987 года в Казани в обычной семье. Её детство было омрачено ранней утратой: когда девочке исполнилось шесть лет, её родителей не стало, и воспитанием Яны занялась бабушка.
С детства она проявляла себя как гиперактивный и творческий ребёнок. Она успела позаниматься в балетной студии, окончить музыкальную школу по классу гитары и даже мечтала стать фигуристкой. После школы она поступила в Казанское театральное училище, а через два года отправилась покорять Москву и поступила в РАТИ-ГИТИС на курс Олега Кудряшова, который успешно окончила в 2010 году.
Творческий путь и яркие роли
Кинодебют Яны Гурьяновой состоялся в 2010 году в сериале «Гаражи». После были эпизоды в картинах «Бездельники», «Моя безумная семья», «ЧС» и «О чём говорят мужчины». Однако настоящая известность пришла к ней в 2013 году, когда её пригласили в ситком «Интерны» на роль Полины Ульяновой, заменив ушедшую из проекта Кристину Асмус. Актриса с иронией описывала свою героиню как «Лобанову в юбке». Интересно, что съёмки в сериале совпали с её беременностью, и на площадку она выходила, уже ожидая ребёнка.
После успеха в «Интернах» творческая биография Яны Гурьяновой пополнилась еще сколькими работами. Так В 2015 году она сыграла Ксению, подругу главного героя в комедийном сериале «Папа на вырост». Годом позже Гурьянова появилась в биографической драме «Маргарита Назарова», где исполнила роль молодой укротительницы тигров.
Знаковой работой стала главная роль Натальи в мелодраме «Обратная сторона любви» (2018). В 2019 году актриса снялась в криминальной ленте «Коп», а в 2024-2025 годах зрители увидели ее в комедийном криминальном сериале «Инкассаторы», который стал одной из ее последних работ на телеэкране.
Параллельно с кинокарьерой Яна Гурьянова успешно выступала на театральной сцене. В театре «Практика» она играла в спектаклях «Бабушки», «Золушка» и «Дикарка», демонстрируя свою многогранность как драматическая актриса. Этот период в ее карьере показал сознательный переход от комедийного амплуа к более серьезным и разноплановым ролям.
Личная жизнь Гурьяновой: решение сосредоточиться на семьеЯна Гурьянова замужем за финансистом по имени Александр. Их роман начался с дружеских отношений, которые через год переросли в нечто большее. В 2013 году у пары родилась дочь, которую назвали Александра.
Именно рождение дочери стало основной причиной, по которой зрители стали реже видеть актрису на экранах. После ухода из «Интернов» она сознательно сократила свою профессиональную активность, решив не разрываться между съёмками и семьёй. Она признавалась, что предпочла самостоятельно воспитывать дочь без няни и посвящать ей максимум времени.
Чем занимается Яна Гурьянова сейчасХотя Яна Гурьянова и не так активна в кино, как раньше, она не исчезла полностью из профессии и творческой среды. Помимо эпизодических съёмок, она развивает собственный бренд одежды «Not Fragile», предлагающий платья на разные случаи жизни.
«Мы начали это с моей подругой. Всем нам не хватает базовых хороших платьев из шелка, которые трудно найти в масс-маркете. Вот так мы создали наши первые два платья. Затем сшили еще несколько. Но вскоре моя подруга начала заниматься своим брендом, а я своим», — делилась актриса в интервью womanhit.ru.Также она ведёт свой lifestyle-блог в соцсетях, где делится с подписчиками повседневными моментами, обзорами и своими мыслями.