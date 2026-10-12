«Как мужчина он больше не существует»: прятала детей и мечтала ударить мужа. Как живёт первая жена Кости Цзю, которую он бросил после измены и 20 лет брака
Они познакомились в баре родного Серова: он — местная звезда бокса, она — уставшая после смены парикмахерша, равнодушная к его славе. Наталья Аникина уехала за Костей Цзю в Австралию, родила троих детей и почти 20 лет была надёжным тылом спортсмена. А потом услышала то, что перечеркнуло всё: «Все так живут». После развода она осталась одна с тремя детьми на другом континенте — и начала всё заново. Как сложилась жизнь бывшей супруги знаменитого боксёра — читайте в материале «Радио 1».
Почему Костя Цзю обратил внимание на уставшую парикмахершуКостя Цзю и Наталья Аникина родились и выросли в одном городе — Серове Свердловской области. Костя с девяти лет занимался боксом и к двадцати годам стал местной знаменитостью: за плечами были Олимпийские игры и серьёзные спортивные перспективы. Наталья росла в простой семье, после школы сразу пошла работать парикмахером. Познакомились они в городском баре, куда Наталья изредка выбиралась с подругами. Костя, вокруг которого всегда толпились поклонницы, обратил внимание именно на неё — уставшую после смены и равнодушную к его славе. Он подошёл, оставил свой номер телефона. Наталья позвонила. Поначалу они просто дружили: ей было 17 лет, ему — 20. Гуляли, ходили на каток и в бассейн, катались на лыжах. Мама Натальи переживала, боялась, что местная звезда погуляет и бросит дочь. Впрочем, встречи были редкими — Костя постоянно был на сборах и соревнованиях. Всё изменилось, когда Цзю стал чемпионом мира и получил контракт в Австралии. Приехав в город, спортсмен заявил Наталье, что она едет с ним. Избранница согласилась. По её признанию, по-настоящему полюбила его уже в Австралии. Свадьбу сыграли в родном Серове, а на пятый континент уехали уже мужем и женой.
«Царь» в доме и йогурт в шесть утраПереехав в Сидней, молодожёны оказались в скромном арендованном жилье в промышленном районе. Было тяжело: Наталья плакала и хотела домой, но Костя сразу обозначил: её отъезд поставит точку в их отношениях.
«С Костей нельзя быть слабой. Мои слёзы только раздражали бы его, мешая пробиваться в жизни. И когда я поняла, что выхода нет, жалеть и утешать меня никто не будет, стала бороться с собой — пошла учиться, занялась домом», — цитирует супругу Цзю «7 дней».Пока Костя шёл к чемпионским титулам, жена обеспечивала ему надёжный тыл. В 1994 году родился сын Тимофей, позже — Никита (1998) и Анастасия (2004). В семье рекордсмен был безусловным лидером, и Наталья ходила вокруг него на цыпочках. Когда муж спал после тяжёлых тренировок, она уводила детей гулять, чтобы те не шумели. По признаниям женщины, муж называл их не «нашими», а «твоими» детьми.
«У нас был трёхэтажный просторный дом, Костя спал наверху, в принципе мы с ними могли бы спокойно сидеть внизу, никому не мешая, но я боялась. А вдруг кто-то из младших раскапризничается и Костя скажет: «Почему твои дети плачут?!». Он так и говорил: «Твои», словно не имел к ним отношения...» — рассказывала она изданию.Быт был строго подчинён его режиму: однажды Наталья забыла купить к завтраку обезжиренный йогурт, и ей пришлось ехать за ним в магазин в шесть утра — оправдания про заботы о детях Костя не принял. Единственным местом, где она могла выплеснуть обиду, был ринг. Когда муж звал жену на спарринг, Наталья, по её собственному признанию, хотела ударить его изо всех сил, и пару раз это сделала. Сам боксёр на жену руку никогда не поднимал. Завершив спортивную карьеру, Костя остался дома, и Наталья наконец выдохнула, переключив внимание на детей и себя. Но боксёр, привыкший быть центром вселенной, не смог смириться с тем, что оказался не на первом месте. Мужчина начал отдаляться, чаще улетать в Россию и постоянно переписываться со своим новым агентом Татьяной Авериной. Со временем, узнав об измене, Наталья попыталась спасти семью и даже звонила любовнице мужа, но та не собиралась отступать.
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Сам Цзю не видел в этом ничего предосудительного, заявляя, что «все так живут». Но однажды терпение женщины иссякло. В 2013 году пара развелась после почти 20 лет совместной жизни.
«Я очень сильно любила мужа и, когда почувствовала, что теряю, пыталась любыми способами его удержать — просила, плакала, а потом поднялась с колен и сказала: «Всё, Костя, хватит, я тебя отпускаю», — делилась воспоминаниями бывшая супруга.
Жизнь после развода: бизнес и детиПосле развода Наталья осталась в Австралии и занялась бизнесом. Поначалу она продолжила развивать дело, которое Костя оставил после развода.
«Костя Наташе деньгами не помогает. Он передал ей свой бизнес по продаже футболок и боксёрских перчаток и недвижимость: две виллы и дом, в котором они жили…» — рассказывала Валентина Сергеевна «СтарХиту».Позже открыла бутик итальянского бренда Brunello Cucinelli в центре Сиднея, получила сертификат риэлтора и занялась сдачей роскошных вилл. Дом, в котором жила с мужем, продала — не смогла оставаться там, где всё напоминало о прошлом. Наталья сосредоточилась на воспитании детей и поддержке их начинаний.
Тимофей и Никита пошли по стопам отца — оба стали профессиональными боксёрами. В декабре 2024 года Тимофей женился на Александре Константин, с которой встречался восемь лет. Через неделю после старшего брата свадьбу сыграл Никита. Летом 2025 года его жена Кэтрин Мерлин родила дочь Кюриосити.
Наталья обожает внучку и старается уделять малышке всё свободное время. После расставания с Костей замуж она больше не вышла. О бывшем муже говорит сдержанно: «По-прежнему уважаю его как выдающегося спортсмена и отца своих детей, но как мужчина Цзю для меня больше не существует: предательства я не прощаю».