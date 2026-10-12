«Как мужчина он больше не существует»: прятала детей и мечтала ударить мужа. Как живёт первая жена Кости Цзю, которую он бросил после измены и 20 лет брака

12 октября 2026, 13:25

Костя Цзю (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Они познакомились в баре родного Серова: он — местная звезда бокса, она — уставшая после смены парикмахерша, равнодушная к его славе. Наталья Аникина уехала за Костей Цзю в Австралию, родила троих детей и почти 20 лет была надёжным тылом спортсмена. А потом услышала то, что перечеркнуло всё: «Все так живут». После развода она осталась одна с тремя детьми на другом континенте — и начала всё заново. Как сложилась жизнь бывшей супруги знаменитого боксёра — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Костя Цзю обратил внимание на уставшую парикмахершу «Царь» в доме и йогурт в шесть утра Жизнь после развода: бизнес и дети

Почему Костя Цзю обратил внимание на уставшую парикмахершу



Костя Цзю с женой Натальей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Царь» в доме и йогурт в шесть утра

«С Костей нельзя быть слабой. Мои слёзы только раздражали бы его, мешая пробиваться в жизни. И когда я поняла, что выхода нет, жалеть и утешать меня никто не будет, стала бороться с собой — пошла учиться, занялась домом», — цитирует супругу Цзю «7 дней».

«У нас был трёхэтажный просторный дом, Костя спал наверху, в принципе мы с ними могли бы спокойно сидеть внизу, никому не мешая, но я боялась. А вдруг кто-то из младших раскапризничается и Костя скажет: «Почему твои дети плачут?!». Он так и говорил: «Твои», словно не имел к ним отношения...» — рассказывала она изданию.



Костя с Татьяной Авериной (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

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«Я очень сильно любила мужа и, когда почувствовала, что теряю, пыталась любыми способами его удержать — просила, плакала, а потом поднялась с колен и сказала: «Всё, Костя, хватит, я тебя отпускаю», — делилась воспоминаниями бывшая супруга.

Жизнь после развода: бизнес и дети

«Костя Наташе деньгами не помогает. Он передал ей свой бизнес по продаже футболок и боксёрских перчаток и недвижимость: две виллы и дом, в котором они жили…» — рассказывала Валентина Сергеевна «СтарХиту».

Костя Цзю с женой Натальей и сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)