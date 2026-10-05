«Как я могла!»: увела мужа Ахеджаковой и потеряла память. Печальная старость звезды фильма «Гостьи из будущего» Марии Стерниковой

05 октября 2026, 18:26

Мария Стерникова (Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»)

Она выросла за кулисами, мечтала о сцене и стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино. У артистки было три брака, двое детей и роли, которые до сих пор помнят зрители. А однажды в аэропорту мужчина что-то написал на салфетке — и это изменило её судьбу. Однако мало кто знает, какой была последняя страница биографии знаменитости. Как жила и угасала звезда фильма «Нежность» Мария Стерникова, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как она пыталась доказать свою взрослость Почему молодой лингвист решительно повёл её в ЗАГС? Что Носик написал на салфетке при первой встрече? Трагедия последних лет звезды

Как она пыталась доказать свою взрослость



Мария Стерникова (Фото: кадр из фильма «Нежность»)

«С Верой мы подружились сразу, как только увидели друг друга на вступительных турах. Никогда не забуду, как стоим с ней на сцене, а нам торжественно объявляют, что мы приняты в Школу-студию. Тут же на радостях мы бросились обниматься и целоваться. С тех пор стали не разлей вода!» — делилась с журналом «7 Дней» Мария.

Почему молодой лингвист решительно повёл её в ЗАГС?

«Встречались мы два года. Как только Лёша узнал, что у него появился серьёзный соперник, который сделал мне предложение, он резко активизировал ухаживания и решительно заявил: «Идём в ЗАГС!» Его родители даже не пытались нас отговаривать, потому что Лёша не терпел возражений: «Мы женимся — и точка!» Больше всего сопротивлялась моя мама, она недовольно твердила: «Господи, тебе ведь только 19. Тебе учиться надо!» — рассказывала актриса в интервью.



Мария Стерникова (Фото: кадр из фильма «Всем — спасибо!..»)

«Гуляли свадьбу в ресторане ВТО. В большом зале собрались наши друзья. Было очень весело. В перерывах между танцами мы бегали на улицу покурить. Моё свадебное платье сзади было прожжено чьей-то сигаретой. Помню, как у входа столкнулась с Олегом Ефремовым. Он спросил: «А что вы здесь делаете? Это у тебя свадьба? Надо зайти поздравить», — и плавно переместился в наш банкетный зал», — поведала изданию артистка.

«Как-то я предложила: «Давай с тобой отдохнём друг от друга...». Официально не разводились, просто однажды Лёша переехал к родителям. Все его друзья, которые ко мне всегда хорошо относились, после нашего разъезда страшно на меня обиделись: мол, как я могла!» — вспоминала она в беседе.

Избитая за эротическое сообщение Анастасия Макеева и плюнувшая в лицо прохожая: что не так с сыном Полищук Алексеем Макаровым, потерявшим 40 кг

«И действительно, ведь Лёша был и остался хорошим отцом, он всё время привозил Кате заморские игрушки, одевал её с головы до ног. Лёша, в принципе, из нашей жизни и не уходил. Наверное, это самое лучшее, что может случиться с людьми — когда они не перестают уважать друг друга после развода...» — заключила артистка.

Что Носик написал на салфетке при первой встрече?

«Наша встреча в аэропорту была случайной. Просто Валера увидел нас у ресторана и подошёл. «Здрасте. А я в Калинковичи лечу. Стойте здесь и никуда не уходите!» — срывается с места и исчезает. Я ещё подумала: «Ладно, постою... Интересно, куда мужик убежал?» Оказывается, он бегал узнавать, насколько задерживается его рейс и успеет ли с нами пообедать. Наконец мы втроём сели за стол. Вдруг «Грустный клоун» что-то пишет на салфетке и тихонько её мне подсовывает. Читаю: «Вы мне очень нравитесь». Я ответила: «Вы мне тоже». Ну а что я ещё могу написать? У Валеры хорошее настроение, я лечу домой, может, мы больше вообще не увидимся, зачем человеку портить приятный вечер?» — рассказывает историю знакомства Мария.



Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Три дня он мог быть святым человеком, а на четвёртый, пятый и шестой — загулять», — поделилась с изданием Мария Александровна.

Трагедия последних лет звезды