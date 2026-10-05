«Как я могла!»: увела мужа Ахеджаковой и потеряла память. Печальная старость звезды фильма «Гостьи из будущего» Марии Стерниковой
Она выросла за кулисами, мечтала о сцене и стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино. У артистки было три брака, двое детей и роли, которые до сих пор помнят зрители. А однажды в аэропорту мужчина что-то написал на салфетке — и это изменило её судьбу. Однако мало кто знает, какой была последняя страница биографии знаменитости. Как жила и угасала звезда фильма «Нежность» Мария Стерникова, читайте в материале «Радио 1».
Как она пыталась доказать свою взрослостьМария Александровна Стерникова родилась 18 мая 1944 года в Москве. Её мать работала гримёром у Аллы Тарасовой и Ангелины Степановой. Девочка всё своё детство провела за кулисами, наблюдая за работой матери. По воспоминаниям самой артистки, на вопросы взрослых: «А кем хочет стать Маша?», она важно отвечала: «Макрисой», соединяя в одном слове «Машу» и «актрису». После окончания школы по совету соседа Михаила Кононова она подала документы сразу во все театральные учебные заведения столицы. В результате была зачислена в Школу-студию МХАТ в мастерскую Василия Маркова. Курс, на котором училась Стерникова, собрал целое созвездие будущих звёзд советского кино и театра: здесь учились Ирина Мирошниченко, Валентина Малявина, Вера Алентова и Всеволод Абдулов. Из-за миниатюрного роста и хрупкого телосложения студенты стали называть сокурсницу «Чижиком» и «Малышом». Сама актриса позже вспоминала, что прозвища её задевали, она пыталась казаться солиднее и, чтобы доказать свою взрослость, начала курить.
С Алентовой их связала крепкая дружба на долгие годы. Девушки были неразлучны с самого поступления.
«С Верой мы подружились сразу, как только увидели друг друга на вступительных турах. Никогда не забуду, как стоим с ней на сцене, а нам торжественно объявляют, что мы приняты в Школу-студию. Тут же на радостях мы бросились обниматься и целоваться. С тех пор стали не разлей вода!» — делилась с журналом «7 Дней» Мария.
Почему молодой лингвист решительно повёл её в ЗАГС?Свою первую серьёзную любовь звезда фильма «Гостья из будущего» встретила в Школе-студии МХАТ. В театральной библиотеке она познакомилась с Алексеем Стычкиным, студентом-переводчиком. Юноша жил недалеко от учебного заведения и начал ухаживать за Марией: встречал избранницу после занятий и провожал домой.
«Встречались мы два года. Как только Лёша узнал, что у него появился серьёзный соперник, который сделал мне предложение, он резко активизировал ухаживания и решительно заявил: «Идём в ЗАГС!» Его родители даже не пытались нас отговаривать, потому что Лёша не терпел возражений: «Мы женимся — и точка!» Больше всего сопротивлялась моя мама, она недовольно твердила: «Господи, тебе ведь только 19. Тебе учиться надо!» — рассказывала актриса в интервью.Торжество прошло в молодёжном кругу, а романтический вояж молодые супруги провели в подмосковной Рузе.
«Гуляли свадьбу в ресторане ВТО. В большом зале собрались наши друзья. Было очень весело. В перерывах между танцами мы бегали на улицу покурить. Моё свадебное платье сзади было прожжено чьей-то сигаретой. Помню, как у входа столкнулась с Олегом Ефремовым. Он спросил: «А что вы здесь делаете? Это у тебя свадьба? Надо зайти поздравить», — и плавно переместился в наш банкетный зал», — поведала изданию артистка.В этом браке родилась дочь Екатерина. Впоследствии Стычкин стал востребованным переводчиком-синхронистом. Когда супруг собрался уезжать в Америку, она заявила, что не поедет с мужем за границу, и в семье начался разлад.
«Как-то я предложила: «Давай с тобой отдохнём друг от друга...». Официально не разводились, просто однажды Лёша переехал к родителям. Все его друзья, которые ко мне всегда хорошо относились, после нашего разъезда страшно на меня обиделись: мол, как я могла!» — вспоминала она в беседе.Несмотря на расставание, мужчина никогда не исчезал из жизни дочери.
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«И действительно, ведь Лёша был и остался хорошим отцом, он всё время привозил Кате заморские игрушки, одевал её с головы до ног. Лёша, в принципе, из нашей жизни и не уходил. Наверное, это самое лучшее, что может случиться с людьми — когда они не перестают уважать друг друга после развода...» — заключила артистка.Впоследствии дочь Екатерина переехала в США, а Стычкин женился повторно, и у него родился сын Евгений, ставший известным актёром.
Что Носик написал на салфетке при первой встрече?Вторым мужем Марии стал актёр Валерий Носик. Они познакомились во время съёмок фильма «Спеши строить дом». Коллеги участвовали в одном проекте, однако совместных съёмочных дней у них не было. Валерий к тому времени был уже известным характерным актёром, сыгравшим запоминающиеся роли в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и иных популярных картинах. Их пути пересеклись неожиданно.
«Наша встреча в аэропорту была случайной. Просто Валера увидел нас у ресторана и подошёл. «Здрасте. А я в Калинковичи лечу. Стойте здесь и никуда не уходите!» — срывается с места и исчезает. Я ещё подумала: «Ладно, постою... Интересно, куда мужик убежал?» Оказывается, он бегал узнавать, насколько задерживается его рейс и успеет ли с нами пообедать. Наконец мы втроём сели за стол. Вдруг «Грустный клоун» что-то пишет на салфетке и тихонько её мне подсовывает. Читаю: «Вы мне очень нравитесь». Я ответила: «Вы мне тоже». Ну а что я ещё могу написать? У Валеры хорошее настроение, я лечу домой, может, мы больше вообще не увидимся, зачем человеку портить приятный вечер?» — рассказывает историю знакомства Мария.С этого дня по словам кинодивы он стал постоянно звонить, а потом приехал: «Завтра буду в Москве. Давай я к тебе заеду?», «Ну давай», — ответила она. Однако ситуация осложнялась тем, что женщина формально оставалась в браке со Стычкиным, а возлюбленный был женат на актрисе Лии Ахеджаковой. Когда «Шурочка» узнала о своей беременности, «студент-картёжник» из «Операции «Ы» принял решение честно поговорить с благоверной. Их брак был расторгнут мирно, без взаимных упрёков, и в дальнейшем бывшие супруги сохранили дружеские отношения. После рождения сына Александра Стерникова развелась с синхронщиком и вышла замуж за Валерия. Они прожили вместе девять лет. Брак распался из-за пристрастия мужа к алкоголю и частых отлучек — особенно после успеха в «Большой перемене».
«Три дня он мог быть святым человеком, а на четвёртый, пятый и шестой — загулять», — поделилась с изданием Мария Александровна.Третьим мужем звезды фильма «Нежность» стал актёр Малого театра Алексей Сергеевич Кудинович, впоследствии получивший звание народного артиста России. Мужчина не только нашёл общий язык с детьми жены, но и подружился с её бывшими мужьями.