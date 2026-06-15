«Как же это отвратительно»: была вхожа в дом и знакома с женой. Экс-супруга Галустяна раскрыла правду о его любовнице-визажистке

15 июня 2026, 18:48

Михаил Галустян и Виктория Галустян ( Фото: Инстаграм*@m_galustyan)

Новость о разводе Михаила Галустяна и его супруги Виктории стала достоянием общественности лишь спустя год после официального расторжения брака. Долгое время их союз считался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе и казался образцовым, однако семейная идиллия рухнула в одночасье. Что послужило причиной распада семьи одного из главных юмористов страны, почему не устоял брак длиною в 20 лет и какова была реакция супруги резидента Comedy Club — в материале «Радио 1».





Содержание «Дьявольски настойчивый» Галустян: как комик покорил молдавскую красавицу и очаровал её родителей Что Михаил Галустян рассказал о разводе с женой Как Виктория Галустян отреагировала на новую избранницу бывшего мужа Лилию Киосе Мнение интернет-аудитории о новой пассии Галустяна

«Дьявольски настойчивый» Галустян: как комик покорил молдавскую красавицу и очаровал её родителей



Виктория Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Что Михаил Галустян рассказал о разводе с женой

«Друзья и все, кто знает нашу семью! Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь подошёл к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — цитирует слова артиста «kp.ru».

«С чувством благодарности за всё, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведённые вместе годы и остаёмся в хороших отношениях», — приводит слова юмориста издание.

«В наших отношениях с девочками ничего не изменилось. Мы постоянно на связи, я участвую в их жизни, поддерживаю их», — поделился артист с «NEWS.ru».

Как Виктория Галустян отреагировала на новую избранницу бывшего мужа Лилию Киосе



Лилия Киосе (Фото: Инстаграм* @lilyakiose1)

«Много вопросов на эту тему, поэтому отвечу одним видео. Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я с ней ещё не пересекалась по стечению обстоятельств», — поделилась Виктория.

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«Что я могу сказать? Как я к ней отношусь? Мне ни холодно, ни жарко. Мне неважно, кто будет рядом с ним. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет и который стал для меня близким, был самым счастливым. Пусть не со мной. Пусть буду счастлива, и я тоже», — рассказывала предпринимательница.

Мнение интернет-аудитории о новой пассии Галустяна

«Все мужики к 50 глупеют или через одного?», «Как же это отвратительно», «Жалко выглядят эти мужчины, которые пытаются обмануть свои биологические часы», — писали комментаторы в соцсетях.