«Как же это отвратительно»: была вхожа в дом и знакома с женой. Экс-супруга Галустяна раскрыла правду о его любовнице-визажистке
Новость о разводе Михаила Галустяна и его супруги Виктории стала достоянием общественности лишь спустя год после официального расторжения брака. Долгое время их союз считался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе и казался образцовым, однако семейная идиллия рухнула в одночасье. Что послужило причиной распада семьи одного из главных юмористов страны, почему не устоял брак длиною в 20 лет и какова была реакция супруги резидента Comedy Club — в материале «Радио 1».
«Дьявольски настойчивый» Галустян: как комик покорил молдавскую красавицу и очаровал её родителейВиктория Штефанец родилась в 1986 году в Краснодаре в семье этнических молдаван. Она получила образование бухгалтера, но так и не проработала по специальности ни дня. В студенческие годы девушка увлеклась искусством и даже осваивала актёрское мастерство и диджеинг. Однако музыкальная карьера Штефанец так и не состоялась.
Впрочем, Виктория всё же нашла своё призвание в бизнесе: уроженка Кубани успешно реализовала себя в организации мероприятий, одновременно работала психологом, а позднее открыла собственное дело в сфере косметологии. Первая встреча чернобровой дивы и обаятельного кавказца состоялась в мае 2003 года на вечеринке в честь 58-й годовщины Победы. К тому времени избранница уже была вполне состоявшейся особой, поэтому малоизвестному артисту с его «исполинским» ростом пришлось проявить невероятную настойчивость, чтобы не только завоевать её сердце, но и расположить к себе строгих родителей прекрасной молдаванки. Михаил Галустян был дьявольски настойчив: в итоге уроженец Сочи покорил предпринимательницу и очаровал её родителей. Спустя время чемпион Высшей лиги КВН попал в автомобильную аварию. Каково же было удивление Михаила, когда первой, кто навестил его в больнице, оказалась Вика. Как только будущий муж встал на ноги, пара перебралась жить на родину артиста — в курортную столицу России. Так Виктория вошла в дом харизматичного армянина. В итоге супруги прожили вместе много лет. За это время владелица салонов красоты родила шоумену двух замечательных дочерей.
Что Михаил Галустян рассказал о разводе с женойНесмотря на 18 лет брака, в семье Галустянов наступил разлад. Первые слухи о проблемах ходили ещё с 2019 года, но так и не получили реальных подтверждений. Пара всегда тщательно оберегала свою личную жизнь, поэтому широкая публика узнала о разводе лишь год спустя. В 2025 году Михаил подтвердил, что официально они расстались ещё в 2024 году.
«Друзья и все, кто знает нашу семью! Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь подошёл к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — цитирует слова артиста «kp.ru».Истинную причину развода супруги раскрывать не стали. По его словам, с женой он расстался без обид и претензий.
«С чувством благодарности за всё, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведённые вместе годы и остаёмся в хороших отношениях», — приводит слова юмориста издание.Михаил по-прежнему помогает семье.
«В наших отношениях с девочками ничего не изменилось. Мы постоянно на связи, я участвую в их жизни, поддерживаю их», — поделился артист с «NEWS.ru».
Как Виктория Галустян отреагировала на новую избранницу бывшего мужа Лилию КиосеРеакция Виктории на подтверждение развода Михаилом была сдержанной. Экс-супруга звезды «Нашей Russia» выложила в соцсети философский пост о том, как важно в современном мире иногда оставаться наедине с собой и своими мыслями. Казалось, эта история благополучно забудется, но недавно Михаил появился на публике с новой избранницей Лилией Киосе. Они вместе пришли на премьеру фильма «Королек моей любви», в котором Галустян сыграл главную роль. Это событие моментально породило слухи о том, что стилист была давней любовницей комика. Косвенное подтверждение этой версии дала и сама Виктория. Бывшая супруга юмориста записала видео, в котором призналась, что семья давно знакома с Лилией. Девушка регулярно приезжала к ним домой в качестве визажиста.
«Много вопросов на эту тему, поэтому отвечу одним видео. Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я с ней ещё не пересекалась по стечению обстоятельств», — поделилась Виктория.Однако напрямую комментировать догадки о роли новой пассии в распаде брака она не стала. В завершение экс-жена артиста подчеркнула, что ей совершенно всё равно, с кем встречается Михаил. Бизнесвумен искренне пожелала паре счастья и с теплотой вспомнила прожитые вместе годы, выразив надежду на то, что судьба не обидит и её.
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«Что я могу сказать? Как я к ней отношусь? Мне ни холодно, ни жарко. Мне неважно, кто будет рядом с ним. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет и который стал для меня близким, был самым счастливым. Пусть не со мной. Пусть буду счастлива, и я тоже», — рассказывала предпринимательница.
Мнение интернет-аудитории о новой пассии ГалустянаРеакция публики была крайне эмоциональной: пользователи массово критиковали Галустяна за уход из семьи к более молодой женщине, используя выражения о «кризисе среднего возраста» и оскорбительные формулировки в адрес мужчин его возраста.
«Все мужики к 50 глупеют или через одного?», «Как же это отвратительно», «Жалко выглядят эти мужчины, которые пытаются обмануть свои биологические часы», — писали комментаторы в соцсетях.При этом часть аудитории всё же поддержала новую пару и пожелала им счастья.