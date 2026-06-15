«Поехали в баньку»: один сексуально домогался, а второй убивал девушек? Что произошло с пропавшей Ксенией Новиковой из «Блестящих»?

15 июня 2026, 08:25

Ксения Новикова (Фото: Telegram-канал ks_novikova_official)

В начале 2000-х годов Ксения Новикова покорила миллионы сердец как одна из самых нежных и изящных солисток группы «Блестящие». Однако за ярким образом счастливой звезды и всенародной любви скрывалась совсем иная реальность. Судьба уготовила певице немало тяжёлых испытаний, включая предательство близких, безденежье, разлуку с детьми и судебные тяжбы. Через что пришлось пройти знаменитости, чтобы обрести наконец душевное равновесие, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь на сцену и кого Ксения Новикова называла своим ангелом-хранителем Как юные артистки «Блестящих» спасались от домогательств влиятельных мужчин Сказочный принц, алкоголь, побои и похищение детей: откровения солистки «Блестящих» «Ему присудили половину!»: слёзы, суды и предательство Почему Ксения Новикова ушла из собственного фонда помощи семьям

Путь на сцену и кого Ксения Новикова называла своим ангелом-хранителем



Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«А Жаннусик… Мы словно птенчики были, а она словно мама-горлица, которая нас защищала и оберегала», — приводит слова Ксении Новиковой издание «Vokrug.tv».

Как юные артистки «Блестящих» спасались от домогательств влиятельных мужчин



Ксения Новикова (Фото: Telegram-канал ks_novikova_official)

«Были такие истории у девочек, когда после концерта говорят: «Поехали в баньку». Когда директор заявляет: «Так, девочки, срочно берёте вещи, закрываетесь в номере у Орловой». И потом директор говорит: «Девочки, на счёт «три» выпрыгиваем из окна». Было и такое, когда, схватив чемоданы, выпрыгивали из окна, ловили такси и ехали в аэропорт», — приводит слова Ксении Новиковой «7Дней.ру».

Сказочный принц, алкоголь, побои и похищение детей: откровения солистки «Блестящих»

«Он щипал меня и гонял по всему дому», — признавалась Ксения в программе «Секрет на миллион».



Ксения Новикова с сыновьями (Фото: Telegram-канал ks_novikova_official)

«Ему присудили половину!»: слёзы, суды и предательство

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«На момент развода была одна коробка. Не было газа, света, воды, адреса. Всё это я делала после развода, уже своими силами», — рассказывала певица в беседе с «Woman.ru».

Почему Ксения Новикова ушла из собственного фонда помощи семьям

«Многим мы помогли. Не буду вдаваться в подробности, но больше я не имею отношения к этой организации», — цитирует слова Новиковой «Рамблер».

«Я поняла, что нельзя изменять любимому делу и вернулась в коллектив, больше попыток уйти не было», — приводит слова певицы «Рамблер».