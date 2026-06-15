«Поехали в баньку»: один сексуально домогался, а второй убивал девушек? Что произошло с пропавшей Ксенией Новиковой из «Блестящих»?
В начале 2000-х годов Ксения Новикова покорила миллионы сердец как одна из самых нежных и изящных солисток группы «Блестящие». Однако за ярким образом счастливой звезды и всенародной любви скрывалась совсем иная реальность. Судьба уготовила певице немало тяжёлых испытаний, включая предательство близких, безденежье, разлуку с детьми и судебные тяжбы. Через что пришлось пройти знаменитости, чтобы обрести наконец душевное равновесие, читайте в материале «Радио 1».
Путь на сцену и кого Ксения Новикова называла своим ангелом-хранителемКсения Новикова родилась 17 мая 1980 года в Москве. Родители рано заметили музыкальный дар дочери. Когда девочке исполнилось пять лет, мама отвела её в знаменитый хор имени Локтева, а к десяти годам она стала солисткой молодёжной группы «Класс». Закономерным продолжением раннего успеха стало качественное образование: Ксения окончила Музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, а позже получила диплом режиссёра в Университете культуры и искусств. Судьбоносный поворот в жизни Ксении случился в 1999 году, когда на втором курсе она успешно прошла кастинг в группу «Блестящие» на место ушедшей Полины Иодис. Дебютом 19-летней певицы стал легендарный клип «Чао, бамбина!». Поначалу робкой студентке было непросто освоиться в коллективе, но главная звезда группы Жанна Фриске помогла ей адаптироваться, став для скромной солистки настоящим ангелом-хранителем.
«А Жаннусик… Мы словно птенчики были, а она словно мама-горлица, которая нас защищала и оберегала», — приводит слова Ксении Новиковой издание «Vokrug.tv».Для молодой исполнительницы Жанна была не просто наставницей: они вместе выбирали сценические образы, репетировали движения, оттачивали каждую деталь. Фриске учила держаться на сцене и перед камерами. Ксения боготворила старшую подругу и изо всех сил старалась перенять её уникальную, мягкую женственность и природное изящество.
Как юные артистки «Блестящих» спасались от домогательств влиятельных мужчинПериод наивысшей популярности группы «Блестящие» ознаменовался всенародным признанием. Но за триумфом и изнурительным графиком — по несколько концертов в день — скрывалась тёмная сторона: юным артисткам постоянно приходилось сталкиваться с недвусмысленными намёками и настойчивыми домогательствами влиятельных мужчин.
«Были такие истории у девочек, когда после концерта говорят: «Поехали в баньку». Когда директор заявляет: «Так, девочки, срочно берёте вещи, закрываетесь в номере у Орловой». И потом директор говорит: «Девочки, на счёт «три» выпрыгиваем из окна». Было и такое, когда, схватив чемоданы, выпрыгивали из окна, ловили такси и ехали в аэропорт», — приводит слова Ксении Новиковой «7Дней.ру».Ксения стойко переносила все тяготы шоу-бизнеса, но в глубине души всегда мечтала лишь о тихой семейной гавани. В юности Ксения собиралась замуж, но вовремя узнала, что ее избранник был криминальным авторитетом, а несколько его бывших девушек погибли при загадочных обстоятельствах. Свадьбу пришлось экстренно отменить.
Сказочный принц, алкоголь, побои и похищение детей: откровения солистки «Блестящих»Вскоре у Новиковой начался роман с предпринимателем Андреем Середой. Шикарные ухаживания, роскошные презенты, клятвы носить на руках — казалось, что артистка наконец обрела своего сказочного принца. Устав от многолетних изнурительных гастролей, исполнительница без малейшего сожаления покинула сцену и целиком посвятила себя возлюбленному. Она забеременела и чувствовала себя совершенно счастливой. Однако идиллия завершилась крайне быстро. Пока будущая мама вынашивала своего первенца Мирона, Андрей лишился работы и начал злоупотреблять спиртным. Денег катастрофически не хватало. Молодой женщине приходилось тайком продавать свои украшения и просить помощи у родителей на еду и подгузники. После рождения второго ребёнка ситуация усугубилась. Андрей не только пил, но и поднимал руку на жену:
«Он щипал меня и гонял по всему дому», — признавалась Ксения в программе «Секрет на миллион».После того как Новикова приняла решение развестись и переехала с детьми к родителям, экс-супруг выкрал наследников у матери и увёз их в другую страну.
Целый год для Ксении превратился в настоящий кошмар — звезда нулевых не знала, суждено ли ей снова обнять своих сыновей. Потянулись долгие, изнуряющие судебные тяжбы, международные разбирательства и бесконечные слёзы. Правда восторжествовала: суд вынес решение вернуть мальчиков Новиковой. Сегодня, годы спустя, Ксения смогла простить экс-супруга, и ради наследников они сохраняют нейтральные отношения.
«Ему присудили половину!»: слёзы, суды и предательствоВ 2011 году исполнительница вновь вышла на сцену в составе родных «Блестящих» — это было продиктовано необходимостью зарабатывать деньги. А в 2015 году артистка решила создать собственный девичий коллектив под названием «Ксюша», однако коммерческий проект просуществовал недолго. В это непростое время в жизни Ксении появился новый избранник — предприниматель Алексей Сорокин. Бизнесмен окружил певицу заботой и душевным теплом, а главное — быстро нашёл общий язык с Мироном и Богданом, относясь к ним как к собственным детям. Поверив в искренность возлюбленного, вокалистка снова решилась на серьёзные отношения.
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Однако, по словам Новиковой, сразу же после заключения брака Алексей сбросил маску заботливого мужчины. Ему был нужен лишь статус звёздной супруги: он появлялся с Ксенией на светских мероприятиях, заводил нужные связи, а дома становился холодным и безразличным. Более того, супруг позволял себе грубость по отношению к сыновьям певицы. Союз распался, оставив после себя лишь неприятный осадок и новые судебные иски — бывший муж ещё долго пытался отсудить у певицы загородный дом, построенный в период брака. По словам Ксении, коттедж площадью 250 квадратных метров в Подмосковье начали возводить в 2017 году. Строительство велось в основном на её деньги и сбережения родителей.
«На момент развода была одна коробка. Не было газа, света, воды, адреса. Всё это я делала после развода, уже своими силами», — рассказывала певица в беседе с «Woman.ru».Однако суд посчитал иначе: поскольку земельный участок был куплен и стройка начата в браке, Алексей Сорокин получил право на половину дома. В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ со слезами на глазах артистка вспоминала: «Ему присудили половину! Это просто за гранью добра и зла!».
Почему Ксения Новикова ушла из собственного фонда помощи семьямКсении Новиковой сегодня 46. За плечами — статус одной из самых опытных солисток «Блестящих». Бывшая супруга бизнесмена выглядит великолепно, полна сил и творческих амбиций. Но, по собственному признанию певицы, профессия № 1 для неё — это материнство. В своём блоге Ксения показала своих повзрослевших детей.
Первенцу знаменитости Мирону 17 лет, а младшему наследнику Богдану — 15. В 2023 году семью постигло новое тяжёлое испытание: старший сын Мирон получил серьёзные травмы, заступившись за честь матери перед хамившим сверстником-спортсменом. Обидчик подкараулил подростка после уроков и нанёс удары, которые привели к сотрясению мозга и переломам, в результате чего потребовалась сложная операция. Встав на защиту отпрыска, певица через суд добилась привлечения нападавшего к реальной уголовной ответственности. Пережитые трудности не сломили Ксению, а, наоборот, подтолкнули к созданию благотворительного фонда «Наш смысл жизни». Организация оказывает юридическую и психологическую поддержку семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, и защищает права детей. Однако, по признанию артистки, её основная деятельность всё же связана с работой в группе «Блестящие», поэтому она ушла из фонда спустя некоторое время.
«Многим мы помогли. Не буду вдаваться в подробности, но больше я не имею отношения к этой организации», — цитирует слова Новиковой «Рамблер».После четырёхлетнего перерыва исполнительница хита «А я всё летала» вернулась на сцену. Новикова трижды покидала «Блестящих», но всегда возвращалась.
«Я поняла, что нельзя изменять любимому делу и вернулась в коллектив, больше попыток уйти не было», — приводит слова певицы «Рамблер».