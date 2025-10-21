Карлсон, который сидел в тюрьме: Невероятные повороты судьбы народного артиста Спартака Мишулина
Спартак Мишулин — актёр, чья судьба могла бы стать сюжетом для приключенческого романа: тюремное заключение в юности, долгий путь через провинциальные театры и головокружительный успех, подаривший ему любовь миллионов. Его жизнь была полна испытаний, которые он преодолевал с поразительным мужеством и чувством юмора. 22 октября исполняется 99 лет со дня рождения великого артиста. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Трудное детство и тюремное заключение
Будущий народный артист родился в Москве 22 октября 1926 года. Он не знал своего отца и воспитывался в семье дяди — профессора-историка, который и дал племяннику имя в честь легендарного гладиатора. Его мать, занимавшая высокий пост в наркомате, мало занималась воспитанием сына, а в 1937 году была репрессирована и выслана на каторгу. В 1941 году, движимый мечтой о сцене, Спартак поступил в артспецшколу в сибирском городе Анжеро-Судженске, ошибочно решив, что её название означает «артистическая». На деле же она готовила артиллеристов.
Увлечение в юного курсанта самодеятельностью привело к трагичным последствиям. Для освещения сцены он «позаимствовал» лампочки из соседнего клуба, а для написания собственного романа о революции использовал оборотную сторону портретов вождей, включая Сталина, из-за нехватки бумаги. По совокупности «преступлений» он был осуждён за хулиганство и получил 1,5 года лагерей.
В лагере Мишулин, желая помочь голодающим сокамерникам, возил зерно в бочке для воды, за что получил ещё 1,5 года. Однажды он чудом выжил, попав под трактор, его даже сочли мёртвым и отправили в морг, где он по воле судьбы пришёл в себя.
Карлсон как визитная карточка Мишулина
После освобождения начался его долгий путь в искусстве. Он работал заведующим клубом в деревне Брусово, а затем, разысканный дядей, начал профессиональную карьеру. Мишулин играл в Калининском (ныне Тверском) и Омском драматических театрах, где за несколько лет сыграл около 40 ролей и отточил своё мастерство.
В 1960 году, после успешных московских гастролей, его пригласили сразу в три столичных театра. Он выбрал Театр сатиры, которому оставался верен 45 лет, вплоть до самой смерти. Именно здесь к нему пришла всенародная любовь. Яркие роли, созданные Мишулиным, навсегда вписали его имя в историю советского искусства.
С 1966 по 1980 год он был одним из главных лиц телевизионного «Кабачка "13 стульев"», где играл обаятельного и немного наивного пана Директора. Роль восточного мудреца Саида в культовом фильме «Белое солнце пустыни» (1970) сделала его узнаваемым для миллионов кинозрителей. Его фраза «Стреляли…» ушла в народ. Но главной «визитной карточкой» в театре и кино стала для него роль Карлсона. Он играл этого персонажа почти 40 лет, выходя на сцену более двух тысяч раз. На вопрос, не надоела ли ему роль, он отвечал:
«Я могу вернуть людям детство… А разве это мало — вернуть людям детство?»
Работа до последних дней и трагический финал Спартака Мишулина
Спартак Мишулин оставался верен сцене до самого конца. Он продолжал активно работать в театре и сниматься в кино, несмотря на проблемы со здоровьем. В последнее время актёр жаловался на сильные боли в сердце. После спектаклей ему неоднократно вызывали «Скорую помощь». Врачи настойчиво рекомендовали пройти обследование. И Мишулин обещал это сделать, но как только боль утихала, он отказывался от лечения. Он боялся подвести своих коллег по театру.
Весной 2005 года он все же прошел обследование в Центре кардиохирургии, и диагноз оказался неутешительным: клапаны сердца были сильно изношены и требовали шунтирования. Артист согласился на операцию и планировал уже через две недели вернуться к работе, но все пошло не по плану. Спартак Васильевич Мишулин скончался 17 июля 2005 года на 79-м году жизни в результате остановки сердца после операции. Он похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Его уход стал невосполнимой утратой. Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал это «ударом под дых». Но остались его роли, его удивительная жизненная сила и доброта, которые он дарил зрителям многие десятилетия.