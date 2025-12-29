Достижения.рф

Кинодебют в три года и ВГИК с красным дипломом: как сложилась судьба звезды фильма «Кука» Анастасии Добрыниной?

Анастасия Добрынина (Фото: Telegram @dobrynina_actress)

Одна из самых ярких актрис российского кинематографа Анастасия Добрынина 30 декабря отмечает свой день рождения. Ей исполняется 26 лет. Еще ребенком она ворвалась в профессию, завоевав сердца зрителей ролями в картинах «Кука» и «Снежный ангел», где её детская искренность и харизма сияли ярче любых спецэффектов. О творческой и личной жизни восходящей звезды читайте в материале «Радио 1».




Биография Анастасии Добрыниной

Анастасия Добрынина родилась 30 декабря 1999 года в творческой семье. Ее мать — актриса и певица Алевтина Добрынина, что во многом предопределило судьбу девочки. Вместе с братом-близнецом Иваном они с детства погрузились в атмосферу искусства. Свою первую роль Настя получила в 2002 году в сериале «Буровая», заработав на этом тысячу рублей.

Вскоре последовали эпизоды в известных проектах. Одной из первых заметных работ стала роль бабы Нади в детстве в культовом ситкоме «Моя прекрасная няня». В том же 2004 году она появилась в детективном сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска-3», где в титрах была указана как Аня Добрынина. Уже в ранние годы проявилась ее разноплановость: следом за комедийной ролью она снялась в серьезной драме «Охота на изюбря» с Александром Балуевым и Екатериной Гусевой.

Анастасия Добрынина (Фото: скриншот к/ф «Кука»)
Переломным моментом в актерской карьере стала главная роль в фильме «Кука». Анастасии, которой на тот момент было семь лет, доверили сыграть девочку-сироту, ищущую свою семью. Несмотря на юный возраст и то, что она еще плохо читала, ее работа была отмечена профессионализмом и естественностью. Картина и исполнение Добрыниной получили восторженные отзывы и целый букет наград, включая специальный приз на «Кинотавре», «Детский Оскар» и приз детского жюри на фестивале «Верное сердце».

Успех «Куки» закрепила работа в мелодраме «Снежный ангел» (2007), где Анастасия сыграла Василису. Еще одной важной вехой стала роль в фильме «Частное пионерское» (2012), погрузившем ее в атмосферу 70-х годов. В 2008 году она вместе с братом участвовала в озвучивании анимационного фильма «Моя любовь», номинированного на «Оскар».

Личная жизнь

Анастасия Добрынина (Фото: Telegram @dobrynina_actress)
В отличие от многих коллег, Анастасия Добрынина принципиально не выносит подробности своей личной жизни на публику. Она практически не делится ими в социальных сетях, предпочитая сохранять приватность. В редких интервью актриса намекает на личное счастье, однако официального подтверждения о браке или серьезных отношениях не было.

Известно, что она выросла в творческой семье. Ее родители, актриса Алевтина Добрынина и ветеринар Андрей Комолов, расстались, но отец всегда оставался активным участником в жизни детей. С братом-близнецом Иваном, который также снимался в кино, а теперь работает звукорежиссером, у Анастасии сохранились близкие и теплые отношения. Сейчас актриса живет всецело концентрируясь на карьере и творческом развитии.

Жизнь сегодня: театр, музыка и новые проекты

Анастасия Добрынина (Фото: Telegram @dobrynina_actress)
Окончив с красным дипломом ВГИК (мастерская Игоря Ясуловича), Анастасия стала артисткой театра «У Никитских ворот». На сцене она играет как в классических постановках (например, Соня в «Дяде Ване»), так и в экспериментальных антрепризах. В 2022 году она участвовала в спектаклях «Бальзаминов» и «Пассаж в пассаже» в музее-театре «Булгаковский дом», где играла вместе с матерью.

Второй страстью Добрыниной является музыка. Еще в 2016 году она дебютировала как автор-исполнитель с песней «Города». Она играет на гитаре и фортепиано, периодически записывает треки. В 2022 году был представлен клип на песню «БГ», записанную двумя годами ранее. В интервью 2015 года Анастасия отмечала, что актерская и певческая карьера в ее жизни идут «параллельно».

После периода активного детского и подросткового кино Анастасия стала более избирательна в выборе ролей. Одними из ее последних проектов являются «Ландыши. Такая нежная любовь», «Про это самое», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Тайна адмирала Ушакова».

