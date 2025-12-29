Кинодебют в три года и ВГИК с красным дипломом: как сложилась судьба звезды фильма «Кука» Анастасии Добрыниной?
Одна из самых ярких актрис российского кинематографа Анастасия Добрынина 30 декабря отмечает свой день рождения. Ей исполняется 26 лет. Еще ребенком она ворвалась в профессию, завоевав сердца зрителей ролями в картинах «Кука» и «Снежный ангел», где её детская искренность и харизма сияли ярче любых спецэффектов. О творческой и личной жизни восходящей звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Анастасии ДобрынинойАнастасия Добрынина родилась 30 декабря 1999 года в творческой семье. Ее мать — актриса и певица Алевтина Добрынина, что во многом предопределило судьбу девочки. Вместе с братом-близнецом Иваном они с детства погрузились в атмосферу искусства. Свою первую роль Настя получила в 2002 году в сериале «Буровая», заработав на этом тысячу рублей.
Вскоре последовали эпизоды в известных проектах. Одной из первых заметных работ стала роль бабы Нади в детстве в культовом ситкоме «Моя прекрасная няня». В том же 2004 году она появилась в детективном сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска-3», где в титрах была указана как Аня Добрынина. Уже в ранние годы проявилась ее разноплановость: следом за комедийной ролью она снялась в серьезной драме «Охота на изюбря» с Александром Балуевым и Екатериной Гусевой.
Переломным моментом в актерской карьере стала главная роль в фильме «Кука». Анастасии, которой на тот момент было семь лет, доверили сыграть девочку-сироту, ищущую свою семью. Несмотря на юный возраст и то, что она еще плохо читала, ее работа была отмечена профессионализмом и естественностью. Картина и исполнение Добрыниной получили восторженные отзывы и целый букет наград, включая специальный приз на «Кинотавре», «Детский Оскар» и приз детского жюри на фестивале «Верное сердце».
Успех «Куки» закрепила работа в мелодраме «Снежный ангел» (2007), где Анастасия сыграла Василису. Еще одной важной вехой стала роль в фильме «Частное пионерское» (2012), погрузившем ее в атмосферу 70-х годов. В 2008 году она вместе с братом участвовала в озвучивании анимационного фильма «Моя любовь», номинированного на «Оскар».
Личная жизньВ отличие от многих коллег, Анастасия Добрынина принципиально не выносит подробности своей личной жизни на публику. Она практически не делится ими в социальных сетях, предпочитая сохранять приватность. В редких интервью актриса намекает на личное счастье, однако официального подтверждения о браке или серьезных отношениях не было.
Известно, что она выросла в творческой семье. Ее родители, актриса Алевтина Добрынина и ветеринар Андрей Комолов, расстались, но отец всегда оставался активным участником в жизни детей. С братом-близнецом Иваном, который также снимался в кино, а теперь работает звукорежиссером, у Анастасии сохранились близкие и теплые отношения. Сейчас актриса живет всецело концентрируясь на карьере и творческом развитии.
Жизнь сегодня: театр, музыка и новые проектыОкончив с красным дипломом ВГИК (мастерская Игоря Ясуловича), Анастасия стала артисткой театра «У Никитских ворот». На сцене она играет как в классических постановках (например, Соня в «Дяде Ване»), так и в экспериментальных антрепризах. В 2022 году она участвовала в спектаклях «Бальзаминов» и «Пассаж в пассаже» в музее-театре «Булгаковский дом», где играла вместе с матерью.
Второй страстью Добрыниной является музыка. Еще в 2016 году она дебютировала как автор-исполнитель с песней «Города». Она играет на гитаре и фортепиано, периодически записывает треки. В 2022 году был представлен клип на песню «БГ», записанную двумя годами ранее. В интервью 2015 года Анастасия отмечала, что актерская и певческая карьера в ее жизни идут «параллельно».
После периода активного детского и подросткового кино Анастасия стала более избирательна в выборе ролей. Одними из ее последних проектов являются «Ландыши. Такая нежная любовь», «Про это самое», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Тайна адмирала Ушакова».