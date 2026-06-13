13 июня 2026, 18:01

Пётр Вельяминов (Фото: скриншот т/п «Легенды кино»)

Пётр Сергеевич Вельяминов — актёр, чья биография читается как роман полный триумфов и чудовищных ударов судьбы. Для миллионов он навсегда остался суровым председателем колхоза Захаром Большаковым из легендарной эпопеи «Тени исчезают в полдень» и незабываемым Кружилиным в фильме «Вечный зов». 14 июня 2009 года сердце артиста остановилось. О том, как сын «врага народа» прошёл долгий путь к славе, о разбитых сердцах женщин и страшной трагедии, едва не унёсшей жизнь его внучки, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Клеймо «врага народа» и путь к славе Личная жизнь Пётра Вельяминова Скандал с дочерью Последние годы жизни



Клеймо «врага народа» и путь к славе

Пётр Вельяминов (Фото: скриншот т/с «Тени исчезают в полдень»)

Личная жизнь Пётра Вельяминова

Пётр Вельяминов (Фото: скриншот д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь»)

«Жаль, что Бог не дал нам ребенка. Я забеременела один раз. На позднем сроке случилось непоправимое… Это был мальчик. Мы с Петей никогда потом не говорили про эту трагедию. Лишь после смерти мужа я прочитала в его дневнике: «Виноваты оба! Оба не учли возраста. Бежали, летели, ехали... Не уберегли»», — цитирует Татьяну издание Eg.ru.

Пётр Вельяминов и Татьяна Танакова (Фото: скриншот д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны»)

Скандал с дочерью

«Ничего не хочу знать о ней! В свое время я сделал всё, что мог, а теперь — пусть решает суд. Обдумывать произошедшее выше моих сил. Нянчить внучку я уже не могу, не в том возрасте, у нее есть другие родственники», — писала «Экспресс газета».

Последние годы жизни