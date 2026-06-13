Клеймо «врага народа», пять браков и покушение на внучку: за что звезда «Тени исчезают в полдень» Пётр Вельяминов отрекся от дочери?
Пётр Сергеевич Вельяминов — актёр, чья биография читается как роман полный триумфов и чудовищных ударов судьбы. Для миллионов он навсегда остался суровым председателем колхоза Захаром Большаковым из легендарной эпопеи «Тени исчезают в полдень» и незабываемым Кружилиным в фильме «Вечный зов». 14 июня 2009 года сердце артиста остановилось. О том, как сын «врага народа» прошёл долгий путь к славе, о разбитых сердцах женщин и страшной трагедии, едва не унёсшей жизнь его внучки, читайте в материале «Радио 1».
Клеймо «врага народа» и путь к славеПётр Вельяминов родился 7 декабря 1926 года в семье потомственных дворян. Его отец, Сергей Вельяминов, был репрессирован и расстрелян в 1937 году. Казалось, дорога в искусство для сына «врага народа» была закрыта навсегда, но судьба распорядилась иначе. В 16 лет, в 1943 году, Петра арестовали по обвинению в принадлежности к антисоветской организации «Возрождение России». Последовала ссылка в Сибирь, лагеря и долгие годы жизни с клеймом «изменника Родины».
Освободившись в 1952 году, Вельяминов начал свой путь к зрителю с театральных подмостков Абакана. В кино он пришёл сравнительно поздно, но его фактура, тяжелый взгляд и мощная внутренняя сила моментально сделали его востребованным. Дебют состоялся в 1971 году в картине «Тени исчезают в полдень». После успеха фильма в 1972 году Вельяминов переехал в Москву и присоединился к труппе театра «Современник».
Всего фильмография артиста насчитывает 81 проект. Среди которых «Скворец и Лира», «Гонки без финиша», «Версия полковника Зорина», «Пираты XX века», «Возвращение резидента», «55 градусов ниже нуля» и «Ермак». За свой труд он был удостоен звания Народного артиста РСФСР, хотя его главная награда — признание зрителей, которое он заслужил, играя всегда «по-настоящему», без фальши.
Личная жизнь Пётра ВельяминоваВельяминов был женат пять раз. Первой избранницей стала актриса Омского драмтеатра Людмила Нюхалова, родившая ему дочь Екатерину. Однако брак распался, когда карьера актёра пошла в гору. Второй женой была Галина Гришина из Дзержинска, подарившая ему сына Сергея и дочь Ирину. После того как Вельяминов стал известен и решил переехать в Москву, Галина отказалась следовать за ним. В результате супруги развелись, а детей разделили: трёхлетняя Ирина осталась с матерью, а семилетний Сергей уехал с отцом.
Третий брак с актрисой Галиной Добровольской был коротким. Он возник из неожиданного бурного романа, который так же быстро завершился разводом. Четвёртой женой стала художница и дизайнер Елена Маневич, дочь киноведа Иосифа Маневича. Пётр усыновил её сына Михаила от первого брака. Брак продлился около десяти лет. Однако отношения закончились из-за измены актёра.
Вельяминов позже вспоминал, что в течение восьми лет его жизнь делилась между двумя городами. В Ленинграде находилась диспетчер Татьяна Танакова, которая была моложе Петра Сергеевича на 34 года. В 1992 году пара сыграла свадьбу. После замужества Татьяна оставила работу в банке, стала домохозяйкой и всегда сопровождала мужа на гастролях. Этот брак стал самым долгим и самым гармоничным в жизни актёра. Однако у пары не было общих детей — Татьяна пережила неудачную беременность, потеряв ребёнка на позднем сроке.
«Жаль, что Бог не дал нам ребенка. Я забеременела один раз. На позднем сроке случилось непоправимое… Это был мальчик. Мы с Петей никогда потом не говорили про эту трагедию. Лишь после смерти мужа я прочитала в его дневнике: «Виноваты оба! Оба не учли возраста. Бежали, летели, ехали... Не уберегли»», — цитирует Татьяну издание Eg.ru.Венчание Петра Сергеевича Вельяминова и его пятой жены Татьяны Танаковой состоялось в 2008 году, за год до смерти актёра. Церемония прошла в маленькой псковской церкви около дороги.
Скандал с дочерьюНо за фасадом народной любви скрывались настоящие человеческие драмы. Самым громким скандалом в роду Вельяминовых стала трагедия 2003 года с его дочерью Ириной. Женщина, страдавшая тяжелыми запоями, в припадке ярости набросилась на собственную семимесячную дочь Лизу. Ирина нанесла младенцу ножевое ранение в живот и ударила по голове, после чего попыталась поджечь квартиру.
Когда весть о случившемся дошла до актёра, он был в шоке, но дал убийственное интервью.
«Ничего не хочу знать о ней! В свое время я сделал всё, что мог, а теперь — пусть решает суд. Обдумывать произошедшее выше моих сил. Нянчить внучку я уже не могу, не в том возрасте, у нее есть другие родственники», — писала «Экспресс газета».Девочку чудом спасли врачи. Эта история бросила тень не только на семью, но и на самого артиста, которого пресса упрекала в том, что он вовремя не вмешался в судьбу больной дочери.
Последние годы жизниВ последние годы жизни здоровье актёра было подорвано. Сказывались годы лагерей и тяжелая физическая работа в молодости. Тем не менее, Вельяминов продолжал сниматься, хотя и реже. Ушёл из жизни он неожиданно для многих — от осложнений после гриппа, который дал тяжелую форму пневмонии. 14 июня 2009 года сердце артиста остановилось. Проститься с ним пришли сотни поклонников. Похоронен Пётр Вельяминов на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.
Пётр Вельяминов оставил после себя богатое творческое наследие — десятки ролей, которые стали классикой советского кино. Что касается наследства, то квартиры и накопления отошли его последней супруге Татьяне, которая ухаживала за ним в болезни. По словам Екатерины Вельяминовой, после смерти отца делить было нечего — у него была только двухкомнатная квартира в Петербурге, где осталась жить Татьяна Танакова. Никто из детей на это имущество не претендовал.