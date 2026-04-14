Клонирование матери, самоубийство жены и внебрачная дочь: как особняк Александра Пороховщикова превратился в яблоко раздора?
Александр Пороховщиков — актёр с лицом аристократа и хваткой боксёра, который переиграл саму судьбу, но пал под натиском любви. Создатель образа «своего среди чужих» в кино, он навсегда остался чужим среди своих в жизни. 15 апреля исполняется ровно 14 лет со дня его смерти. О творческом пути, роковой страсти, ссоре с Михалковым и безумной попытке клонировать мать — читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаОн был не просто актёром. Пороховщиков был породой. Потомок древнего дворянского рода, чей прадед строил Храм Христа Спасителя и «Славянский базар», он появился на свет в Москве 31 января 1939 года. Но советская действительность распорядилась иначе: детство будущей звезды прошло в Челябинске и Магнитогорске, где он, спасаясь от сложностей быта, профессионально занялся боксом.
Казалось, судьба уготовила ему путь хирурга (он даже поступил в мединститут), но тяга к творчеству привела его в Театр Вахтангова. Некоторое время он работал там в качестве меблировщика-реквизитора, учился. А в 1961 году окончил актёрский факультет при Всероссийском театральном обществе, а затем, в 1966 году, — вечернее отделение Театрального училища им. Б. В. Щукина, после чего начал свое триумфальное восхождение.
Фильмография мастера насчитывает около 100 картин. Зрители запомнили его мощного чекиста в дебюте Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», бесстрашного командира в «Звезде пленительного счастья» и несгибаемого полковника из «Ворошиловского стрелка».
«Я держусь за свои корни. Это заставляет самодисциплинироваться. Вы не совершите поступки, за которые они будут краснеть на том свете», — говорил актёр.Это кредо он пронес через всю жизнь, хотя родные корни в итоге его и погубили.
Трагедия рода и клонирование материЛичная жизнь Пороховщикова долгое время была окутана мраком. Он боготворил свою мать Галину, которая была для него идеалом женщины.
«Не могу найти женщину, похожую на мою мать», — жаловался артист.Но со временем нашёл в костюмерше Ирине Жуковой, которая была младше него на 23 года. Мать была против брака, но тяжелая болезнь сблизила женщин: Ирина самоотверженно ухаживала за умирающей свекровью.
Смерть матери в 1997 году стала для уже немолодого актёра катастрофой. Психологическая травма вылилась в форму, которая шокировала даже видавшее виды окружение. Пороховщиков, человек глубоко верующий и светский, загорелся идеей клонировать свою мать. Он отрезал прядь её волос на похоронах и всерьёз ездил в Южную Корею, где встречался с учёными, занимавшимися клонированием животных.
Однако ему отказали в проведении процедуры, так как клонирование человека было запрещено, а требуемая сумма (около 200 тысяч долларов) оказалась для него неподъёмной. Эта история как нельзя лучше характеризует надломленность и глубину натуры артиста, который так и не смог отпустить своё прошлое.
Скандал с МихалковымХарактер у Пороховщикова был взрывной, спортивный. Долгие годы ходили слухи о его конфликте с Никитой Михалковым, и адвокат Сергей Жорин подтвердил их. Оказывается, всё пошло из-за мужского самолюбия. На съёмках фильма «Свой среди чужих...» Михалков, известный своей богатырской статью, любил бороться с актёрами и всегда побеждал. Но Пороховщиков в юности был боксёром.
«У Михалкова не вышло его побороть. С тех пор, говорил Александр Шалвович, Никита Сергеевич его к себе на съемки не приглашал», — цитирует Жорина eg.ru.Но самым мрачным скандалом, развернувшимся уже после смерти, стала семейная жизнь. За фасадом красивой любви к Ирине скрывался настоящий ад. Адвокат вспоминает, как актёр приходил на приёмы со ссадинами и порезами на лице. «Иришка швырнулась», — спокойно объяснял гигант Пороховщиков, имея в виду, что жена метала в него тяжёлые предметы и даже вилки.
Последние годы и двойное гореК концу жизни здоровье 73-летнего актёра было подорвано. Он тяжело болел сахарным диабетом, который дал осложнения на ноги. В марте 2012 года Пороховщикова госпитализировали с инсультом и гангреной, он находился в коме. Узнав о резком ухудшении его состояния, 10 марта его жена Ирина покончила с собой.
Друзья и врачи сделали невозможное — они скрыли эту весть от умирающего актёра. Александр Шалвович ушёл, так и не узнав, что его «Иришка» ушла первой. Он скончался в ночь на 15 апреля 2012 года в больнице имени Сеченова от остановки сердца. Воля его была железной: «Похороните рядом с мамой». Так и случилось — он обрёл покой на кладбище в подмосковном Рождествено, рядом с той, кого хотел воскресить.
Битва за наследство: Особняк, наёмник и внебрачная дочьКазалось бы, смерть поставила точку, но вокруг имущества Пороховщикова разразился скандал, достойный криминальной хроники. Главным активом был особняк в Староконюшенном переулке на Арбате — родовое гнездо, которое актёр взял в аренду на 49 лет (в собственности города Москвы). Но борьба шла за квартиры, дачи и денежные средства.
Первым наследником объявился некий Вахтанг Барабадзе, назвавшийся племянником (сыном единокровного брата). Генетическая экспертиза позже показала, что он не является родственником Пороховщикова, но это уже не имело значения. Вахтанг получил деньги, уехал и, по данным СМИ, воевал в составе ВСУ, где и погиб.
Однако история получила неожиданное продолжение. В 2021 году объявилась женщина по имени Анна Степанова, которая утверждает, что она — внебрачная дочь Пороховщикова. Она предоставила результаты ДНК, доказывающие родство, и намерена судиться за право на особняк.
«Я бы хотела сделать музей в доме», — рассказала она в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.Сегодня дом, который актёр мечтал восстановить, пустует, и, по слухам, его могут передать другим известным деятелям кино, но справедливость до сих пор не восторжествовала. Творческое наследие актёра — его фильмы — остались в вечности, а вот материальное стало яблоком раздора, превратив жизнь великого артиста в детективный роман, который не закончен до сих пор.