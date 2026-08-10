10 августа 2026, 16:19

Борис Грачевский (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»), Андрей Кончаловский (Фото: скриншот т/п «Антропология»), Армен Джигарханян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Считается, что после 60 лет мужчины редко меняют жизненные устои и тем более не решаются на эксперименты в личной жизни. Однако российские артисты, привыкшие играть роли и рисковать на сцене, не раз доказывали обратное. Для одних поздний брак стал настоящим глотком воздуха, попыткой обрести второе дыхание, для других — спасением от одиночества. Подробности в материале «Радио 1».





Содержание Иван Краско Андрей Кончаловский Армен Джигарханян Валентин Гафт Борис Грачевский



Иван Краско

Иван Краско и Наталья Шевель (Фото: скриншот т/п «На самом деле»)

Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

Валентин Гафт

Валентин Гафт и Ольга Остроумова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Борис Грачевский