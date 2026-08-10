Когда невеста во внучки годится: любовь на склоне лет и браки с разницей в целую жизнь. Чем закончились такие союзы у знаменитых актеров?
Считается, что после 60 лет мужчины редко меняют жизненные устои и тем более не решаются на эксперименты в личной жизни. Однако российские артисты, привыкшие играть роли и рисковать на сцене, не раз доказывали обратное. Для одних поздний брак стал настоящим глотком воздуха, попыткой обрести второе дыхание, для других — спасением от одиночества. Подробности в материале «Радио 1».
Иван КраскоЗаслуженный артист России Иван Краско был женат четыре раза, и его последний брак, заключенный в почтенном возрасте, вызвал огромный резонанс в прессе. До встречи со своей четвертой избранницей у Краско было три предыдущих брака, оставивших после себя детей и бытовые проблемы. В частности, свою третью жену Наталью Вяль, которая родила ему двоих сыновей, актер обеспечил жильем, оставив ей квартиру.
В 2015 году, когда Ивану Краско было 84 года, он женился в четвертый раз. Его избранницей стала Наталья Шевель, его бывшая студентка, которая была младше актера на 60 лет. На момент свадьбы Шевель уже имела опыт гражданских отношений с питерским бизнесменом Олегом, ради которого она бросила своего первого мужа Романа. По словам директора актера, именно Наталья первая начала оказывать знаки внимания Краско, ухаживая за ним.
Их брак продлился три года и распался в 2018 году. Основной причиной развода стало нежелание Натальи рожать детей: она боялась остаться одна с ребенком после смерти престарелого мужа, а также ее смущало скромное финансовое положение актера. После развода Шевель, оставшись без наследства (все имущество было нажито до брака), пыталась заработать на скандальных ток-шоу, заявляя о вымышленной беременности, но в итоге вернулась к частной жизни и писательству.
Андрей КончаловскийЗнаменитый режиссер Андрей Кончаловский до брака с Юлией Высоцкой был женат четыре раза, и его личная жизнь всегда была предметом пристального внимания. Одним из самых громких был его второй брак с актрисой Натальей Аринбасаровой. Кончаловский познакомился с ней на съемках фильма «Первый учитель», когда ей было всего 17 лет, а сам он был женат на балерине Ирине Кандат. Брак с Кандат был недолгим, и вскоре режиссер женился на Аринбасаровой.
Однако их союз, в котором родился сын Егор, не был счастливым. Аринбасарова вспоминала, что жить с талантливым, но требовательным мужем было тяжело, а его постоянные измены (в том числе роман с французской актрисой Марией Мерль) разрушили семью. Кроме того, Кончаловский мечтал о переезде за границу, что не входило в планы актрисы.
Только в 1998 году, уже после своего 60-летия, Кончаловский в пятый раз женился на актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой, которая младше него на 36 лет. Этот брак стал для режиссера самым продолжительным и счастливым.
Армен ДжигарханянВеликий актер Армен Джигарханян был женат трижды, и его последний брак, заключенный в 80 лет, обернулся громким скандалом. Его второй и самый долгий брак с Татьяной Власовой продлился почти 48 лет — с 1967 по 2015 год. Однако в конце жизни актер увлекся пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая была младше его на 44 года. Этот роман, по словам Власовой, стал для нее настоящим ударом, который она называла «кляксой» в биографии актера.
В 2015 году, после развода с Власовой, 80-летний Джигарханян женился на Цымбалюк-Романовской. Однако этот брак продлился недолго и закончился разводом. Впоследствии Татьяна Власова утверждала, что перед смертью актер сожалел о разрыве с ней и называл свою последнюю связь «грязной историей». Более того, брак с Виталиной повлек за собой финансовые проблемы и судебные тяжбы за наследство актера.
Валентин ГафтАктер Валентин Гафт, как и его последняя супруга, к концу 1990-х годов имел за плечами два неудачных брака. Его первой женой была манекенщица Елена Изергина. Они прожили вместе восемь лет, но брак распался из-за того, что супруга увлеклась драматургом Далем Орловым и ушла от актера.
Второй женой Гафта стала балерина Инна Елисеева — дочь лауреата Сталинской премии. Этот брак был тяжелым для актера: Елисеева отличалась деспотичным характером, а ее родители пренебрежительно относились к Гафту, указывая на его скромные заработки. Несмотря на рождение дочери Ольги, брак распался через несколько лет. Ольга, оставшаяся с матерью, впоследствии покончила с собой, и актер тяжело переживал эту потерю.
В 1996 году, когда ему было уже за 60, Гафт вступил в свой третий брак. Его избранницей стала актриса Ольга Остроумова. Ради нее актер принял православие, и они прожили вместе почти четверть века, до самой его смерти в 2020 году.
Борис ГрачевскийОснователь «Ералаша» Борис Грачевский был женат трижды, и его последний брак был заключен в возрасте 66 лет. Первый брак с Галиной Яковлевной продлился около 35 лет. В нем родились двое детей — Максим и Ксения. Однако, по словам режиссера, со временем супруга потеряла к нему интерес, и он ушел из семьи, оставив жене и детям все нажитое имущество, включая дачу и три квартиры.
Второй раз Грачевский женился в 2010 году на Анне Панасенко, актрисе из Харькова, которая была младше него на 38 лет. В этом браке родилась дочь Василиса, но в 2014 году он распался из-за измены супруги.
Третьей женой режиссера стала Екатерина Белоцерковская, на которой он женился в 2016 году. Разница в возрасте составляла 35 лет. В 2020 году у пары родился сын Филипп, но Грачевский не дожил до его первого дня рождения. Екатерина осталась с ребенком на руках, пережив судебные тяжбы за наследство с детьми режиссера от других браков.