«Когда она захрипела, я опомнился»: душил грузинку, соблазнил американку, женился пять раз. Почему «обаятельный негодяй» Михаил Казаков умирал в доме престарелых
Он играл Дзержинского и Педро Зуриту, снял «Покровские ворота» и был одним из самых обаятельных «негодяев» советского кино. Но за этим скрывалось то, о чём Михаил Козаков молчал сорок лет: сотрудничество с КГБ, проваленное задание и признание, которое он решился сделать лишь в 2002 году. Пять браков, эмиграция, возвращение — и последние месяцы в доме престарелых под Тель-Авивом. Что ещё скрывалось за образом обаятельного злодея, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Михаила Козакова: репрессии и эвакуацияМихаил Михайлович Козаков родился 14 октября 1934 года в Ленинграде. Его отец был писателем. Мать, Зоя Александровна Гацкевич, работала литературным редактором в ленинградских издательствах. Семья Козаковых пострадала от сталинских репрессий. Зоя Александровна дважды подвергалась арестам.
Второе задержание произошло в 1948 году по обвинению в финансовых махинациях. В 1941 году, с началом войны, Михаила эвакуировали из блокадного Ленинграда вместе с другими детьми работников Литфонда. До 1944 года он жил в деревне Чёрная Краснокамского района Молотовской (ныне Пермской) области, в детском лагере, вдали от родителей. После возвращения с вынужденного поселения в 1945 году Михаил Козаков продолжил обучение в родном городе. В 1952 году окончил школу и поступил в студию МХАТ.
Театральное образование и начало карьеры звезды «Соломенная шляпка»Будучи студентом последнего курса, в 1956 году Козаков дебютировал в кино, снявшись в роли Шарля Тибо в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». В том же году он был принят в труппу Театра имени Маяковского, где режиссёр Николай Охлопков поручил ему заглавную роль в трагедии «Гамлет».
Премьера состоялась 25 ноября 1956 года, и 22-летний актёр стал одним из самых молодых исполнителей этого персонажа в советском театре. Много лет спустя Козаков не раз возвращался мыслью к тому периоду, признавая: именно тогда закладывались основы его творческой судьбы.
«Я всю жизнь обдумывал слова о неизбежности смерти. Это один из примеров того, как строчки на тебя воздействуют, и ты меняешься под влиянием ролей», — цитирует сына драматурга LiveInternet.В 1959 году актёр перешёл в театр «Современник», где прослужил до 1970 года. Особое место в его творческой биографии занял Пётр Адуев — персонаж, воплощённый им в спектакле «Обыкновенная история», созданном по роману Ивана Гончарова. Эта работа была отмечена Государственной премией СССР, которую он получил в 1967 году.
С 1971 по 1979 год Козаков выходил на сцену Театра на Малой Бронной — в те годы им руководил Анатолий Эфрос. В 1973 году он исполнил заглавную партию в спектакле «Дон Жуан» по пьесе Мольера в постановке Эфроса, что стало одной из вершин творческой биографии артиста. Михаил не задерживался подолгу на одном месте: за годы карьеры уроженец культурной столицы сменил несколько трупп — его постоянно влекли новые творческие перспективы.
Кинематографическая карьера и режиссёрские работыВ 1961 году Козаков исполнил роль Педро Зуриты в картине «Человек-амфибия». Партнёр по съёмочной площадке Владимир Коренев отмечал у Козакова специфическое «отрицательное обаяние» и «манкость», благодаря которым актёр органично смотрелся в образе злодея. В последующие годы Михаил много снимался в исторических и комедийных фильмах. Он воплотил на экране образ Феликса Дзержинского в многосерийных лентах «Государственная граница» и «20 декабря». За вторую работу Козаков был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Также широкую зрительскую известность ему принесли роли в популярных комедиях «Здравствуйте, я ваша тётя!» и «Соломенная шляпка». В 1982 году «обаятельный негодяй» выступил в качестве режиссёра, поставив двухсерийный телефильм «Покровские ворота» по сценарию Леонида Зорина.
Процесс создания картины сопровождался серьёзными цензурными препятствиями: режиссёру долгое время не давали разрешения на постановку, а ряд сцен (в частности, с участием Саввы Игнатьевича и Велюрова) был вырезан по требованию руководства. Изначально критики и чиновники предрекали фильму провал, однако после выхода на телеэкраны он приобрёл статус культовой классики советского кино и разошёлся на цитаты.
Признание «злодея» о сотрудничестве с КГБВ своей автобиографической книге «Третий звонок» Михаил Козаков признался, что более 30 лет сотрудничал с КГБ СССР. По его собственным словам, он был завербован в 1956 году для работы в «американском» отделе внешней контрразведки. Первым заданием «Педро Зурита» стало соблазнение заокеанской журналистки Колетт Шварценбах, которая, по версии советских спецслужб, могла быть связана с иностранной разведкой.
Однако актёр не выполнил задание: он искренне влюбился в женщину и признался ей в том, что является агентом КГБ. Сам Козаков вспоминал об этом эпизоде так: «Я в неё просто влюбился… Я ей во всём и признался, хотя было страшно». В рапорте для спецслужбы он указал, что задание провалил. После этого внимание органов к Козакову заметно ослабло: его больше не донимали. Разве что иногда приглашали на беседы, которые, как было ясно заранее, ни к чему не приведут. В 2002 году Михаил решился на публичное покаяние: на страницах журнала «Искусство кино» он рассказал о своём сотрудничестве с конторой.
«Я не мог больше это носить в себе… Меня съедали эти мои поступки уже сорок лет», — писал он.Признание вызвало широкий общественный резонанс.
Пять браков: что известно о женщинах Михаила КозаковаАртист был женат пять раз, и все его браки заканчивались разводом. Первой спутницей актёра стала его одноклассница, эстонка Грета Таар, с которой он познакомился ещё в школе. В этом союзе родились дочь Екатерина и сын Кирилл. Об этих отношениях Козаков позднее писал в мемуарах: «Нужно было восполнять пробелы. Восполнял.
Случайные связи... Малорадостен был брак». Популярность после фильма «Человек-амфибия» привела к многочисленным увлечениям актёра. Точку в этом супружестве поставила связь Козакова с балериной Натальей Бессмертновой.
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Второй женой стала грузинская художница-реставратор Медея Берелашвили. Брак продлился около трёх лет, в нём родилась дочь Манана. Этот союз Козаков впоследствии назвал «идиотской женитьбой на малознакомой грузинской женщине с древнегреческим именем». В своих мемуарах актёр описал эпизод, как в приступе ярости он едва не задушил жену: «Когда она захрипела, я опомнился, слава Богу, опомнился! Я душил её не из ревности — из ненависти». После этого инцидента Медея забрала дочь и навсегда уехала в Тбилиси. Третьей музой стала переводчица Регина Быкова. Этот тандем был самым продолжительным — около 18 лет, однако детей в нём не родилось. Во время съёмок фильма «Безымянная звезда» в 1978 году у Козакова начался роман с Анастасией Вертинской. По словам близкого окружения, Регина узнала об измене, но в итоге простила мужа. В 1988 году Быкова уехала в США, где ей предложили работу. Через три месяца после её отъезда супруги развелись.
Четвёртой избранницей стала актриса Анна Ямпольская, которая была младше Козакова на 25–26 лет. В этой семье родились сын Михаил и дочь Зоя. В 1991 году они эмигрировали в Израиль. Козаков в тот период служил в Тель-Авивском камерном театре. В начале 2000-х годов мужчина вернулся в Москву, и союз распался.
Пятой возлюбленной звезды фильма «Человек-амфибия» стала Надежда Седова, историк из Нижнего Новгорода, младше актёра на 47 лет. Их брак продлился с 2006 по 2010 год и закончился громким имущественным конфликтом. После развода артист вернулся в Израиль и в 2010 году вновь зарегистрировал брак с предыдущей женой, с которой прожил до своей смерти в 2011 году.