«Когда она захрипела, я опомнился»: душил грузинку, соблазнил американку, женился пять раз. Почему «обаятельный негодяй» Михаил Казаков умирал в доме престарелых

16 октября 2026, 15:55

Михаил Козаков (Фото: кадр из фильма «Хранители сети»)

Он играл Дзержинского и Педро Зуриту, снял «Покровские ворота» и был одним из самых обаятельных «негодяев» советского кино. Но за этим скрывалось то, о чём Михаил Козаков молчал сорок лет: сотрудничество с КГБ, проваленное задание и признание, которое он решился сделать лишь в 2002 году. Пять браков, эмиграция, возвращение — и последние месяцы в доме престарелых под Тель-Авивом. Что ещё скрывалось за образом обаятельного злодея, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Михаила Козакова: репрессии и эвакуация Театральное образование и начало карьеры звезды «Соломенная шляпка» Кинематографическая карьера и режиссёрские работы Признание «злодея» о сотрудничестве с КГБ Пять браков: что известно о женщинах Михаила Козакова Последние годы жизни: завещание и похороны

Ранние годы Михаила Козакова: репрессии и эвакуация

Театральное образование и начало карьеры звезды «Соломенная шляпка»



Михаил Козаков (Фото: кадр из фильма «Сотворение любви»)

«Я всю жизнь обдумывал слова о неизбежности смерти. Это один из примеров того, как строчки на тебя воздействуют, и ты меняешься под влиянием ролей», — цитирует сына драматурга LiveInternet.

Кинематографическая карьера и режиссёрские работы



Михаил Козаков (Фото: кадр из фильма «Человек-амфибия»)

Признание «злодея» о сотрудничестве с КГБ



Михаил Козаков (Фото: кадр из фильма «Господин оформитель»)

«Я не мог больше это носить в себе… Меня съедали эти мои поступки уже сорок лет», — писал он.

Пять браков: что известно о женщинах Михаила Козакова

«А ты знаешь, что меня похоронишь?»: почему ушла из жизни в 35 лет звезда «Палача» Ирина Метлицкая, и что случилось с её детьми-сиротами



Михаил Козаков (Фото: кадр из фильма «Соломенная шляпка»)

Последние годы жизни: завещание и похороны