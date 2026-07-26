Колхозная любовь, измена с 16-летней фанаткой и черная магия: почему до сих пор спорят о смерти лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя?
Юрий Клинских — человек-феномен, сумевший стать голосом целого поколения, не имея ни медийной поддержки, ни академического музыкального образования. Панк-рокер, певец и автор песен, чьи тексты знала наизусть большая половина страны, 27 июля мог бы отпраздновать своё 62-летие. О том, как простой воронежский парень стал легендой, чем жил вне сцены и почему его голос не стихает до сих пор, читайте в материале «Радио 1».
Биография Юрия КлинскихЮрий Николаевич Клинских родился 27 июля 1964 года в Воронеже, в семье заводских рабочих. Его отец, Николай Митрофанович, работал инженером на авиазаводе, а мать, Мария Кузьминична, была клепальщицей на том же заводе. Школа давалась будущему музыканту с трудом — куда больше времени он проводил с семиструнной гитарой, чем с учебниками.
Путь к славе был тернистым. После школы Клинских сменил множество профессий: трудился грузчиком, фрезеровщиком, оператором станка с ЧПУ на заводе «Видеофон». В его трудовой книжке есть даже запись о трёх годах работы инспектором ГАИ — по легенде, однажды он даже остановил за нарушение будущего губернатора Воронежской области, за что едва не лишился работы.
Свой знаменитый псевдоним «Хой» он получил случайно — благодаря фирменному панковскому кличу, который часто издавал на концертах. А название группы «Сектор Газа» родилось из народного прозвища Левобережного района Воронежа, где из-за промышленных выбросов была неблагоприятная экологическая обстановка.
Датой рождения коллектива считается 5 декабря 1987 года. Два года Клинских выступал сольно или с приглашёнными музыкантами, пока не собрал первый постоянный состав. В 1989 году вышли первые магнитоальбомы «Плуги-вуги» и «Колхозный панк», а настоящий прорыв случился в 1990-м, когда Хой продал свой мотоцикл «Ява», чтобы записать альбомы «Зловещие мертвецы» и «Ядрена вошь» на профессиональной студии. Записи моментально разлетелись по всей стране.
Любовь, семья и роковой романВ личной жизни Юрия Клинских было всё: и большая любовь, и громкие измены, и трагический финал. Со своей будущей женой Галиной он познакомился в деревне в 1982 году, куда приехал на каникулы к бабушке. Девушка отрабатывала практику в местном колхозе на уборке свеклы. Юрий влюбился с первого взгляда, а после армии Юрий и Галина поженились. В этом браке родились две дочери: Ирина в 1986 году и Лилия в 1995-м. Дома Хой был совершенно не таким, как на сцене.
«Папа был довольно скромным человеком. Дома у нас никто не ругался матом, не пил, а курил он на балконе или в подъезде, чтобы мы, дети, не видели. Я считаю, что так и должно быть в семье. Воспитывал он нас не в строгости. Всё доходчиво и терпеливо объяснял. У меня с детства от него осталась установка: прежде, чем что-то сделать, надо подумать, зачем это нужно и какие будут последствия»», — вспоминала старшая дочь Ирина в интервью RT в 2020 году.
Однако семейное счастье омрачали постоянные гастроли и разгульный образ жизни музыканта. В 1991 году у Юрия начался роман с 16-летней московской поклонницей Ольгой Самариной, который он даже не пытался скрывать от жены. Галина была инициатором развода, но Клинских не давал развода, надеясь сохранить семью. Отношения с Ольгой, которую многие впоследствии обвиняли в пагубных пристрастиях музыканта, продлились до самой смерти Хоя.
После гибели мужа Галина Клинских больше не вышла замуж и до сих пор хранит его сценические костюмы. Ольга Самарина, по слухам, вышла замуж, воспитывает сына и старается не давать интервью.
Загадка смерти Юрия ХояЗа три недели до своего 36-летия, 4 июля 2000 года, Юрий Клинских скоропостижно скончался. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность. В тот день он находился в частном доме на улице Барнаульской, собирался в студию для съёмок клипа, но внезапно почувствовал себя плохо и скончался до приезда скорой помощи.
Однако слухи о том, что стало истинной причиной трагедии, ходят до сих пор. Многие знакомые утверждали, что у Клинских не было проблем с сердцем, но он страдал от гепатита, вызванного употреблением наркотиков. Сама Ольга Самарина впоследствии обвиняла в случившемся жену музыканта, которая якобы прибегала к помощи чёрной магии, чтобы вернуть мужа. Поклонники до сих пор находят мистические совпадения в строчках его песен — например, в «Укусе вампира» есть слова про жжение в груди и скорую смерть.
Похоронен Юрий «Хой» Клинских на Левобережном кладбище Воронежа. Сегодня возле могилы певца есть «Стена Хоя», испещрённая надписями «Сектор Газа», «Хой жив!», строчками из песен и цитатами — по аналогии со стеной Цоя в Москве.
Жизнь после ХояТворческое наследие музыканта сегодня бережно хранят его дочери. Ирина стала продолжательницей дела отца. Она участвует в организации концертов памяти, работала над панк-оперой «Кащей Бессмертный» по мотивам альбома группы и даже начала выступать на сцене. Книга «Хой! Опасный путь через туман» Романа Богословского и Ирины Клинских, посвящённая жизни и творчеству Юрия Клинских, была издана в 2022 году.
Это не просто биография, а роман-диалог, в котором дочь Юрия Клинских вместе с журналистом Романом Богословским рассказывают о человеке за образом легендарного фронтмена «Сектора Газа». Через личные воспоминания, разбор песен и историй с гастролей раскрывается глубокая, трагическая и в то же время жизнеутверждающая история одного из самых неоднозначных, но невероятно близких народу музыкантов.
Наследство артиста оказалось скромным: две квартиры в Воронеже и автомобиль «Дэу Нексия». Четырёхкомнатную квартиру, где прошло детство музыканта, унаследовали жена и дочери, а двухкомнатную, купленную для родителей, в итоге продали. Последняя любовь Хоя, Ольга Самарина, не получила ничего.
Сегодня имя Юрия Хоя вновь на слуху: в Воронеже обсуждают установку памятника музыканту, а Никита Кологривый готовится исполнить его роль в биографическом фильме. И хотя противники творчества «Сектора Газа» называют его тексты «дискредитацией института семьи» и пропагандой асоциального образа жизни, невозможно отрицать, что Юрий Клинских остаётся одной из самых ярких и противоречивых фигур российской музыки, чьи песни продолжают звучать в сердцах миллионов.