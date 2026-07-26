26 июля 2026, 15:44

Юрий Хой (Фото: скриншот д/ф «Хой с тобой»!)

Юрий Клинских — человек-феномен, сумевший стать голосом целого поколения, не имея ни медийной поддержки, ни академического музыкального образования. Панк-рокер, певец и автор песен, чьи тексты знала наизусть большая половина страны, 27 июля мог бы отпраздновать своё 62-летие. О том, как простой воронежский парень стал легендой, чем жил вне сцены и почему его голос не стихает до сих пор, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Клинских Любовь, семья и роковой роман Загадка смерти Юрия Хоя Жизнь после Хоя



Биография Юрия Клинских

Юрий Хой (Фото: скриншот д/ф «Хой с тобой»!)

Любовь, семья и роковой роман

Юрий и Галина Клинских (Фото: скриншот д/ф «Хой... жив? Все тайны "Сектора Газа"»)

«Папа был довольно скромным человеком. Дома у нас никто не ругался матом, не пил, а курил он на балконе или в подъезде, чтобы мы, дети, не видели. Я считаю, что так и должно быть в семье. Воспитывал он нас не в строгости. Всё доходчиво и терпеливо объяснял. У меня с детства от него осталась установка: прежде, чем что-то сделать, надо подумать, зачем это нужно и какие будут последствия»», — вспоминала старшая дочь Ирина в интервью RT в 2020 году.

Юрий Хой и Ольга Самарина (Фото: скриншот д/ф «Хой с тобой»!)

Загадка смерти Юрия Хоя

Юрий Хой (Фото: скриншот д/ф «Хой... жив? Все тайны "Сектора Газа"»)

Жизнь после Хоя