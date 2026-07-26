«Не мальчуковая профессия»: Филипп Киркоров раскрыл, кем хочет стать его сын

26 июля 2026, 14:39

Киркоров заявил, что его сын Мартин хочет продолжить карьеру в модельном бизнесе

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Сын Филиппа Киркорова Мартин рассматривает возможность карьеры модели после своего дебюта на показе дизайнера Гоши Рубчинского. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».





На фестивале «Звёзды Русского радио в Завидово» Киркоров рассказал, что Мартин не только хочет остаться в модельном бизнесе, но и серьёзно думает над этим.

«Он захотел продолжать эту деятельность. Не против стать моделью, хотя он полностью в боксе сейчас. Почему не мальчуковая профессия? Зато доходная!» — отметил поп-король.