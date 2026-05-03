Буллинг в школе, разрыв отношений с Мусагалиевым и обвинения в пропаганде ЛГБТ*: что стоит за эпатажем Дениса Дорохова?
Комику, известному зрителю по эпатажным выходкам в шоу «Однажды в России» и ярким номерам в КВН, Денису Дорохову 4 мая исполняется 39 лет. Этот невысокий и невероятно харизматичный артист прошел путь от рядового инженера «Газпрома» до одного из самых узнаваемых лиц юмористического цеха. О творческой и личной жизни юмориста читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыДенис Дорохов появился на свет 4 мая 1987 года в Невинномысске Ставропольского края. Мальчик родился с серьезной патологией, которую медики называют хейлосхизис, а люди, далекие от медицины, — «заячьей губой». Будущий артист пережил не одну операцию по устранению дефекта, но сделать его незаметным так и не получилось.
В связи со своей особенностью Дорохов в школе постоянно подвергался буллингу и травле со стороны сверстников.
«Были проблемы в школе, постоянные драки из-за внешности. В творчество меня, наверное, привело желание доказать, что я могу всего добиться», — делился Дорохов в одном из интервью.После школы Денис отправился учиться в Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации, где открыл для себя мир КВН. Сначала он играл в студенческой команде, а после и в сборной Астрахани. Широкая публика узнает о нём, когда он начнет выступать в составе команды «Сборная Камызякского края» в Высшей лиге игры.
На тот момент юморист уже получил диплом юриста и работал в юридической службе местного филиала «Газпрома». Только совмещать серьезную работу с репетициями и выступлениями Дорохову получалось с большим трудом. Переломным моментом стал отказ начальника отпустить артиста на игру. Тогда юморист уволился и, чтобы не остаться без денег, начал таксовать, а остальное время играл в КВН.
В 2013 году команда из Астрахани завоевала Кубок мэра Москвы, а в финале Высшей лиги уступила лишь команде из Днепропетровска. Однако уже в 2015 году астраханцы стали чемпионами.
Личная жизньДенис и Эльвира Дороховы (Фото: Instagram**@dorokhovdenisofficial)
Со своей супругой Эльвирой Дорохов познакомился в 2006 году. Прежде чем узаконить отношения, молодые люди были вместе почти пять лет. В 2010 году они связали себя узами брака, а 19 марта 2012 года в их семье родился первенец Артём. Когда стало известно, что супруга артиста ожидает ребёнка, Дорохов ощутил смятение. Он хотел детей, но беспокоился, что его патология может проявиться и у детей.
«Когдa жeнa ждaлa дeтeй мeня это очeнь сильно волновaло. Всю бeрeмeнность только об этом и думaл», — цитирует артиста starhit.ru.В феврале 2019 года в семье юмориста на свет появился ещё один ребёнок. Младшего брата Артёма назвали Богданом.
Карьера на ТВДенис Дорохов и Антон Шастун (Фото: Instagram**@dorokhovdenisofficial)
Денис решил попытать счастье и отправил своё резюме продюсеру Comedy Club Вячеславу Дусмухаметову. И, к его удивлению, его взяли автором шуток для резидентов Comedy.
В 2014 году ярких артистов из команды «Камызяки» Азамата Мусагалиева, Вячеслава Макарова и Дениса Дорохова пригласили сниматься в шоу «Однажды в России».
Спустя два года артист начнет сниматься в кино. Сейчас фильмография Дорохова насчитывает 9 работ, из которых можно выделить фильм «Братья», где он сыграл главную роль.
В мае 2023 года Дорохов присоединился к команде ведущих шоу «Кстати», которое транслируется в социальной сети «ВКонтакте» совместно с Азаматом Мусагалиевым и Гариком Харламовым.
Скандалы с артистомДенис Дорохов и Александр Панекин (Фото: скриншот т/п «Игра»)
В одном из выпусков программы «Игра» Денис Дорохов и Александр Панекин исполнили скетч, в котором они играли роли жениха и невесты. Актёры были одеты в соответствующие костюмы и исполнили романтичный танец. Однако в какой-то момент их танец превратился в страстный поцелуй. Шутка оказалась смешной, но имела последствия. Против телеканала ТНТ завели административное дело и обвинили артистов в пропаганде нетрадиционных отношений* среди несовершеннолетних.
«Что происходит в мире юмора? Разрушение и расширение горизонтов юмора. Какое у меня отношение к этому? Другой вопрос. Я человек консервативный, для меня это перегиб», — высказался тогда Гарик Мартиросян.Давние друзья Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов после переезда в Москву и начала совместной работы над текстами Comedy Club едва не стали врагами. В то время Мусагалиев окончательно убедился в безответственности Дорохова и объявил ему о прекращении общения.
«Я ему сказал: «Чтобы не растерять то, что есть, давай расстанемся сейчас, перестанем дружить и просто пойдем разными дорогами. Давай я буду каждый раз радоваться, когда ты приходишь, чем расстраиваться, когда ты уходишь». И все! Мы пожали друг другу руки. Я пошел своей дорогой, он — своей. Как только мы где-то встречались, всегда радовались. Так прожили года три-четыре, может, пять», — рассказывал Азамат в YouTube-подкасте «Время от времени».
** Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская