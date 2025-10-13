Кому досталась бизнес-империя Валентина Юдашкина и почему наследники уехали из России? Дом Valentin Yudashkin сегодня
Имя Валентина Юдашкина навсегда вписано в историю мировой моды. Выдающийся художник-модельер, создавший униформу для российской армии и платья для первых леди, скончался после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. 14 октября исполняется 62 года со дня рождения создателя «русского стиля» в высокой моде. Сегодня главными хранителями его памяти остаются дочь, жена и внуки. Какое уникальное наследство, от знаковых нарядов до бизнес-империи, оставил после себя великий модельер — в материале «Радио 1».
Ближайшие родственники Юдашкина
Галина Юдашкина — единственная дочь известного модельера. Изначально она не планировала связывать свою жизнь с модой и стремилась к реализации собственных проектов. Однако, когда её отец серьёзно заболел, она приняла решение взять на себя управление семейной компанией. Галина с детства была погружена в мир моды и с 2016 года официально заняла должность арт-директора в Доме моды отца. Помимо работы, Галина — многодетная мама, воспитывающая троих детей.
Марина Юдашкина была верной его спутницей на протяжении более 30 лет брака. Ради семьи она оставила карьеру стилиста-парикмахера и всегда оставалась главной поддержкой Валентина. После смерти мужа она тяжело переживала утрату, но нашла силы жить дальше в заботе о дочери и внуках. Сегодня Марина много времени проводит с семьей дочери, часто летая к ним в гости или принимая их у себя в России.
Зять модельера и бизнес-консультант модного дома Петр Максаков происходит из известной актерской династии (внук Людмилы Максаковой) и является высокообразованным бизнесменом с дипломом психолога Даремского университета и степенью МВА МГИМО. В Доме моды Valentin Yudashkin он занимается финансовыми вопросами и бизнес-консультированием, обеспечивая надежный тыл для творческих инициатив супруги.
Состояние и наследство Юдашкина
После ухода модельера в мае 2023 года его модная империя и состояние перешли к самым близким — жене, дочери и матери. Модельер оставил после себя значительное состояние, в которое входят модный дом, недвижимость в России и за рубежом, а также коллекция произведений искусства.
Еще при жизни Юдашкин постепенно передавал управление брендом своей дочери Галине. В собственности компании находятся Дом моды в старинном особняке в Вознесенском переулке Москвы и несколько бутиков. В части недвижимости семье принадлежит двухэтажный особняк с парком в подмосковной Баковке, где жил сам кутюрье. Также в наследство вошли квартира в престижном Брюсовом переулке в Москве и, по некоторым данным, пентхаус в Нью-Йорке. Мать известного модельера, Раиса Петровна, живет в доме, который ей подарил сын в Израиле.
Кроме того, Юдашкин был страстным коллекционером. В его особняке хранится собрание антиквариата и живописи, которое, по оценкам экспертов, представляет значительную ценность. Войны за наследство не было, в связи с долгой болезнью Валентина Юдашкина все юридические вопросы были решены еще при жизни модельера.
Модный дом Valentin Yudashkin сегодня
После ухода основателя бренд не только не прекратил существование, но и начал новую главу под руководством его дочери. Галина Юдашкина сделала стратегическую ставку на развитие бренда в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах Ближнего Востока и Азии. Эстетика Дома моды, основанная на роскоши, ручной работе, кружевах и вышивке, оказалась очень востребованной у местной аудитории. В 2023 году в Дубае был открыт крупный шоурум.
Несмотря на смещение коммерческого фокуса, Галина заявляет о своем стремлении сохранить «ДНК бренда», дух и наследие, заложенные ее отцом. В ноябре 2024 года она успешно провела в Москве свой первый кутюрный показ коллекции Haute Couture 2025, вдохновленный акварелями и образом Санкт-Петербурга. Это демонстрирует ее намерение поддерживать связь с русскими корнями марки.
Галине удалось сохранить костяк команды, включая главного дизайнера, которая много лет работала с Валентином Юдашкиным. При этом она открыта к поиску нового дизайнера, который сможет привнести в бренд свежие идеи. Производство и «сердце» модного дома по-прежнему остаются в Москве.
Международная жизнь и бизнес главы модного дома
Семья Юдашкиных ведет активную международную деятельность, совмещая жизнь в разных странах с развитием бизнеса. Изначально переезд Галины и ее семьи в Гонконг в 2019 году был связан со стратегией продвижения бренда Valentin Yudashkin на азиатском рынке. Позже семья перебралась в Дубай, что, по словам Галины, удобнее для частых визитов в московский офис. В Дубае был открыт фирменный шоурум, знаменующий выход бренда на рынок Ближнего Востока. При этом семья сохраняет гибкость и не покупает недвижимость, а снимает ее, чтобы оставаться мобильными. Например, в 2023 году они арендовали квартиру в Дубае за сумму, превышающую 5 миллионов рублей в месяц.
Дети Галины и Петра — Анатолий (9 лет), Аркадий (7 лет) и Агата (3 года) — родились за пределами России и с детства живут в международной среде. Они свободно говорят на английском, понимают русский, а также изучают китайский и арабский языки.