«Палево» с бывшим: что связывает Паулину Андрееву и Фёдора Бондарчука после развода и как выглядит новый любовник звезды «Метода»

14 июля 2026, 19:00

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Развод Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука обсуждали всей страной. Но когда страсти утихли, в жизни актрисы появился новый мужчина — и он оказался точной копией бывшего мужа, только на 25 лет моложе. Тайные путешествия, одинаковые фото и загадочный бизнес на Бали. Случайность или новый виток старой истории, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что пошло не так в истории любви, за которой следила вся страна? Новый мужчина Паулины Андреевой: что известно «Палево» с бывшим: Андреева и Бондарчук снова в деле Отказалась от роли, которая принесла славу «Все прячутся»: Паулина Андреева — о творчестве, цензуре и личном состоянии

Что пошло не так в истории любви, за которой следила вся страна?



Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новый мужчина Паулины Андреевой: что известно

«Палево» с бывшим: Андреева и Бондарчук снова в деле

Закладывала украшения, пока муж сидел с детьми: за что Ольгу Картункову хотели лишить родительских прав и кто ее новая любовь?

Отказалась от роли, которая принесла славу



Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Все прячутся»: Паулина Андреева — о творчестве, цензуре и личном состоянии

«Когда ты не можешь ни слова сказать о контексте, в котором живёшь… какое может быть кино о сегодняшнем дне? Я не понимаю», — заявила 37-летняя Андреева в интервью журналу «Собака.ru».

«Я в жизни вообще весёлый человек. Но сейчас как-то уже эта позитивность комом в горле стоит. Думаю, классно будет сказать, что не особо справляемся».