«Палево» с бывшим: что связывает Паулину Андрееву и Фёдора Бондарчука после развода и как выглядит новый любовник звезды «Метода»
Развод Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука обсуждали всей страной. Но когда страсти утихли, в жизни актрисы появился новый мужчина — и он оказался точной копией бывшего мужа, только на 25 лет моложе. Тайные путешествия, одинаковые фото и загадочный бизнес на Бали. Случайность или новый виток старой истории, читайте в материале «Радио 1».
Что пошло не так в истории любви, за которой следила вся страна?Весной 2026 года суд официально расторг союз Паулины и Фёдора Бондарчука. 15 апреля актриса инициировала бракоразводный процесс, а уже 19 мая суд полностью удовлетворил её требования. Таким образом, после девяти лет совместной жизни, семь из которых они состояли в официальных отношениях, муж и жена стали друг другу чужими. За развитием их романа когда-то следила вся страна. В 2015 году Фёдор Бондарчук оставил женщину, с которой прожил более четверти века, ради молодой коллеги. Разница в возрасте в 21 год никого не смущала. Грандиозная свадьба в Юсуповском дворце в 2019 году обсуждалась как событие всероссийского масштаба, а в 2021 году у пары родился сын Иван. Несмотря на громкую историю любви, рождение наследника и попытки артистки сохранить семью, их отношения завершились. Звезда «Метода» прокомментировала развод короткой фразой; под постом в соцсетях она написала: «Все меняется. Изменилась и наша история». По словам знакомых, супруги не сошлись во взглядах на жизнь: Фёдор — любитель шумных компаний, Паулина — домоседка.
Новый мужчина Паулины Андреевой: что известноСпустя время после развода у Паулины появился новый избранник — 34-летний Андрей Сутормин, который младше актрисы на три года, и по словам пользователей сети, удивительно похож на Бондарчука в молодости. Мужчина ведёт закрытый образ жизни: избегает светских раутов и не общается с прессой. Известно, что спутник бывшей жены режиссёра основал инвестиционную компанию, развивающую элитные строительные проекты на Бали. Главное детище предпринимателя — Nuanu Creative City, который в сети уже окрестили «городом будущего». Генеральный директор имеет диплом врача-педиатра, увлекается музыкой и живописью, а также пробует себя в роли продюсера.
Влюблённые предпочитают не выставлять роман напоказ. Однако внимательные поклонники заметили, что Андреева и Сутормин регулярно оказываются в одинаковых локациях. Сначала молодые люди оказались в одно и то же время в Непале. Затем пара отправилась на Алтай. В профиле бизнесмена появились кадры из села Кош-Агач. Почти одновременно актриса выложила фотографии тех же живописных мест. Журналистам все же удалось подтвердить догадки: репортёры засняли пару за совместным обедом в Москве, где пара выглядела абсолютно счастливой.
«Палево» с бывшим: Андреева и Бондарчук снова в делеПосле развода Андреева переехала в Санкт-Петербург вместе с пятилетним сыном Иваном в квартиру, которую ранее для неё и ребёнка приобрёл Бондарчук. В июне 2026 года стало известно, что бывшие супруги запускают совместный проект — сериал «Палево».
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Паулина исполнит главную роль, а Фёдор выступит продюсером криминальной драмы. Актриса в своём блоге написала, что они с Бондарчуком сохраняют глубокое уважение и благодарность друг к другу и навсегда остаются родителями их общего сына.
Отказалась от роли, которая принесла славуПосле того как кинодива вернулась в Санкт-Петербург, она вновь обрела чувство дома в городе своего детства. Кстати, имя артистки, данное при рождении, — Екатерина. Родилась будущая звезда 12 октября 1988 года в Ленинграде в семье, далёкой от искусства. В детстве девочка росла настоящей хулиганкой: часто спорила с родителями и устраивала импровизированные домашние концерты. Позже попробовала себя в журналистике, но быстро оставила это занятие ради учёбы в Школе-студии МХАТ.
Первый успех у широкой аудитории пришёл к ней после съёмок в сериале «Оттепель». Но самая яркая страница карьеры — роль Есении Стекловой в триллере «Метод» с Константином Хабенским. Этот персонаж покорил сердца миллионов зрителей. Однако в продолжении проекта актриса не участвует. Петербурженка осознанно отказалась от возвращения к этому образу, чтобы развиваться в других направлениях и искать для себя новые творческие идеи.
«Все прячутся»: Паулина Андреева — о творчестве, цензуре и личном состоянииАктриса в недавнем интервью примерила наряды Saint Laurent и Walk of Shame и поделилась взглядами на современный кинематограф.
«Когда ты не можешь ни слова сказать о контексте, в котором живёшь… какое может быть кино о сегодняшнем дне? Я не понимаю», — заявила 37-летняя Андреева в интервью журналу «Собака.ru».Актриса также призналась, что хотела бы снять полнометражное кино в жанре антиутопии, но, по словам артистки, «очень трудно найти тему, все прячутся». На вопрос, сильнее ли коммерческая цензура политической, она ответила: «И те, и те сильны». Кроме того, бывшая супруга знаменитого режиссёра отметила, что в её состоянии произошли перемены.
«Я в жизни вообще весёлый человек. Но сейчас как-то уже эта позитивность комом в горле стоит. Думаю, классно будет сказать, что не особо справляемся».