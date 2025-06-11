Конфликт с Киркоровым, жизнь на два города и 20 лет брака: как живет победитель «Фабрики звёзд» Дмитрий Колдун
Дмитрий Колдун — белорусский певец, композитор и победитель шестого сезона популярного музыкального телепроекта «Фабрика звёзд». 11 июня артисту исполняется 40 лет. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».
Дмитрий Колдун: биография и ранние годыДмитрий Колдун родился в Минске в семье педагогов. Изначально он мечтал о медицинской карьере и обучался в специализированной гимназии с уклоном на биологию. Однако в старших классах его жизнь резко изменилась: юноша увлёкся музыкой под влиянием старшего брата Григория, работавшего в ночном клубе и стремившегося попасть в шоу-бизнес.
Первые шаги на сценеУвлечение музыкой стало для Колдуна настолько сильным, что он бросил университет после двух курсов. В поисках новых возможностей он переехал в Москву. Первым заметным проектом стал для него конкурс «Народный артист-2», где он дошёл до финала и запомнился зрителям.
Позже артист два года работал в Минском оркестре, параллельно развивая сольную карьеру.
Победа на «Фабрике звёзд» и участие в «Евровидении»Настоящий прорыв произошёл в 2006 году, когда Дмитрий стал участником шоу «Фабрика звёзд-6». В рамках проекта он исполнил дуэт с легендарной группой Scorpions, которая была впечатлена его талантом и подарила артисту гитару. По итогам сезона Колдун одержал победу.
Вскоре после этого он представлял Белоруссию на международном конкурсе «Евровидение-2007», заняв шестое место — лучший результат для страны на тот момент. Успех принес ему широкую известность и участие в ряде музыкальных проектов, включая «Две звезды», где его партнёршей стала Наталья Рудова.
Сольная карьера и студийная работаВпоследствии артист основал собственную студию звукозаписи, дал первый сольный концерт и выпустил два альбома: дебютный — в 2009 году, а второй — в 2021-м под названием «А триста». Он также принимал участие в телепередачах «Точь-в-точь», «Кто хочет стать миллионером?», «Хит» и «Чёрное-белое».
Дмитрий Колдун: ссора с КиркоровымКолдун рассказал о примирении с российским артистом Филиппом Киркоровым, с которым они когда-то вместе работали. По словам певца, разрыв в отношениях с Киркоровым произошёл из-за его собственной эмоциональности и недостатка опыта. Конфликт, как признался артист, негативно отразился на его карьере. Спустя годы артисты уладили разногласия, однако близкими друзьями они так и не стали. Колдун отметил, что знает о нынешнем состоянии Киркорова, который находится в больнице, но не стал выходить на связь лично.
«Я читал о его состоянии в новостях. Мы общаемся очень редко, но от всей души желаю ему скорейшего выздоровления», — прокомментировал ситуацию артист.
Личная жизнь: любовь со школьной скамьиДмитрий Колдун предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако известно, что его избранницей стала Виктория Хомицкая — его первая любовь со школьных лет. Артист рассказал, что они познакомились, когда он учился в 11 классе, а Виктория — в девятом.
Супруги воспитывают двоих детей — сына Яна и дочь Алису, которая родилась в 2016 году. Виктория не работает и полностью сосредоточена на семье, тогда как Дмитрий совмещает работу в Москве и жизнь в Минске.
Между двух городов: жизнь в 2025 годуВ начале 2025 года Дмитрий Колдун стал гостем программы «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым. В эфире певец рассказал, что продолжает жить на два города: работает в Москве, а семья находится в Минске, в Смолевичах.
«Каждый раз, когда есть несколько дней, я с удовольствием приезжаю в Беларусь, в Смолевичи, в родной дом. Здесь я чувствую себя собой, абсолютно свободным от всех забот. Когда я с семьей, я понимаю, что это самое главное, что есть в моей жизни, потому что песни и музыка, вся остальная суета – все это не имеет никакого значения. Мы с семьей вместе – это самое главное», — признался артист.