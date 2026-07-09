09 июля 2026, 14:11

Олег ЛСП (фото: Instagram** / lspolegi)

Олег ЛСП (настоящее имя — Олег Савченко) — белорусский исполнитель, рэпер, автор песен и один из самых узнаваемых представителей русскоязычной музыкальной сцены. За годы творчества он заметно повлиял на развитие современной поп- и хип-хоп-музыки. Долгое время проект ЛСП существовал как творческий дуэт. После смерти саунд-продюсера Ромы Англичанина в 2017 году история ЛСП разделилась на два этапа. Эта трагедия изменила жизнь Олега, однако он принял решение продолжить развитие проекта. 10 июля артисту исполняется 37 лет. Подробнее о его творческом пути и громких скандалах — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега ЛСП: детство и первые шаги в музыке Как появилось ЛСП и первые альбомы артиста Рома Англичанин в ЛСП Конфликт ЛСП и Оксимирона* Почему песню «Номера» удалили со стриминговых платформ Конфликт ЛСП и Молодого Платона Личная жизнь Олега ЛСП: жена, дочь и семья Олег ЛСП сегодня

Биография Олега ЛСП: детство и первые шаги в музыке

Олег ЛСП (фото: Instagram** / lspolegi)

Как появилось ЛСП и первые альбомы артиста

Олег ЛСП (фото: Instagram** / lspolegi)

Рома Англичанин в ЛСП

Макс Корж зарегистрировал своё имя как бренд

Рома Англичанин (фото: Instagram** / lspolegi)

Как изменилась группа ЛСП после смерти Ромы Англичанина

Олег ЛСП (фото: Instagram** / lspolegi)

Конфликт ЛСП и Оксимирона*

Почему песню «Номера» удалили со стриминговых платформ

Олег ЛСП (фото: Instagram** / lspolegi)

Конфликт ЛСП и Молодого Платона

Личная жизнь Олега ЛСП: жена, дочь и семья

Олег ЛСП (фото: Instagram** / lspolegi)

Олег ЛСП сегодня