Конфликт с Оксимироном* и Молодым Платоном и тайная личная жизнь: как Олег ЛСП пересоздал группу после смерти Ромы Англичанина?
Олег ЛСП (настоящее имя — Олег Савченко) — белорусский исполнитель, рэпер, автор песен и один из самых узнаваемых представителей русскоязычной музыкальной сцены. За годы творчества он заметно повлиял на развитие современной поп- и хип-хоп-музыки. Долгое время проект ЛСП существовал как творческий дуэт. После смерти саунд-продюсера Ромы Англичанина в 2017 году история ЛСП разделилась на два этапа. Эта трагедия изменила жизнь Олега, однако он принял решение продолжить развитие проекта. 10 июля артисту исполняется 37 лет. Подробнее о его творческом пути и громких скандалах — в материале «Радио 1».
Биография Олега ЛСП: детство и первые шаги в музыкеОлег Савченко родился в июле 1989 года в Витебске в семье журналистов. Интерес к музыке проявился у него еще в детстве. Родители поддерживали увлечение сына и пригласили преподавателя по фортепиано, чтобы он получил музыкальную подготовку.
Сначала будущего исполнителя привлекала поп-музыка, затем его внимание переключилось на рок. Однако после знакомства с творчеством Тимати Олег окончательно понял, что именно рэп ближе всего соответствует его внутреннему состоянию и музыкальному вкусу.
Несмотря на серьезное увлечение творчеством, Савченко получил высшее образование. Он окончил Минский государственный лингвистический университет и получил диплом преподавателя. Однако работать по профессии музыкант не стал. Позже артист рассказывал, что студенческие годы оказались непростыми, но родители неизменно поддерживали его как материально, так и морально, помогая развиваться в музыке.
Как появилось ЛСП и первые альбомы артистаСвой восемнадцатый день рождения Олег отметил выпуском первого официального микстейпа «Я все понял!». Уже в начале пластинки исполнитель представился слушателям словами: «Всем привет, вот и я — один очень хитрый свинья».
Дебютную работу встретили неоднозначно. Критики называли альбом неровным, отмечали слабую вокальную подготовку исполнителя, однако композицию «А я читаю рэп» многие выделили как наиболее удачную.
Именно тогда появился и сценический псевдоним ЛСП. Позже в различных интервью Олег предлагал сразу несколько вариантов его расшифровки: «Лучик сильнее пули», «Любящее сердце пацана», «Ложь, страсть и пороки». Самой любимой музыкант называл шутливую версию — «Лучше спросите попозже».
После дебютного релиза исполнитель представил сборник Here We Come Again, а затем выпустил мини-альбом «Без апелляций». Однако широкую известность проект получил только в 2011 году после выхода EP «Видеть цветные сны». В пластинку вошли пять композиций и один ремикс. Работа получила положительные оценки музыкальных критиков и значительно расширила аудиторию исполнителя.
Рома Англичанин в ЛСППосле выхода EP Олег Савченко начал сотрудничать с Романом Сащенко, более известным как Рома Англичанин. Именно тогда сольный проект ЛСП превратился в полноценный творческий союз исполнителя и музыкального продюсера.
Первым крупным успехом дуэта стала песня «Номера», благодаря которой коллектив приобрел большое количество поклонников как в Беларуси, так и в России. Вскоре композиция «Коктейль» вошла в число самых популярных музыкальных релизов 2013 года.
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В начале следующего года ЛСП представил альбом «ЕП», объединивший уже известные композиции и новый трек «Канат».
Настоящий прорыв произошел после выхода пластинок «ЁП» и «Виселицца» в 2014 году. Вместе с песнями «Номера» и «Безумие» эти релизы вывели коллектив на принципиально новый уровень популярности и позволили собирать крупные концертные площадки.
Закрепить успех помог альбом Magic City, а также сотрудничество с концертным агентством Booking Machine. В 2017 году ЛСП выпустил альбом Tragic City, который многие поклонники считают главным релизом в истории проекта. Именно тогда появились композиции «Монетка» и «Тело», ставшие настоящими хитами.
В том же году трагически погиб Рома Англичанин. Несмотря на тяжелую утрату, Олег Савченко решил не закрывать проект и продолжил развивать ЛСП как память о своем друге. Позже исполнитель представил клип на песню «Тело», посвятив его Роме Англичанину.
Как изменилась группа ЛСП после смерти Ромы Англичанина
Смерть Ромы Англичанина стала переломным моментом в истории коллектива. После трагедии Олег полностью изменил концепцию проекта. Музыкант отказался от прежнего формата и собрал полноценный концертный состав с гитаристами и барабанщиками. Благодаря этому выступления приобрели совершенно иную энергетику, а звучание заметно приблизилось к живому року.
В последующие годы исполнитель активно экспериментировал с музыкальными форматами. Он выпустил пародийный хип-хоп-мюзикл «Свиное рыло», завершил знаменитую «трилогию городов» пластинкой One More City, а затем представил меланхоличный альбом «Несчастные люди».
В конце 2025 года ЛСП презентовал восьмой студийный альбом «Судный день». В новой работе артист рассуждает о разрушительном влиянии материальных ценностей и капиталистического общества.
Одной из центральных композиций пластинки стала песня «Шиншиллы». Трек быстро набрал популярность в социальных сетях и превратился в главный хит альбома. Уже в начале 2026 года музыкант представил ироничный клип, высмеивающий показную роскошь и искусственное богатство.
Конфликт ЛСП и Оксимирона*Одним из самых громких конфликтов в карьере Олега Савченко стало противостояние с Оксимироном* после ухода ЛСП из его концертного агентства Booking Machine. Причины разногласий появились еще в 2015–2016 годах. Тогда ЛСП тайно записал дисс на Оксимирона* для композиции «Imperial», созданной продюсером Porchy. В ответ исполнитель записал собственный жесткий куплет в том же треке.
Позже Олег объяснял, что конфликт возник не только из-за песни. По его словам, серьезную роль сыграли различия в статусе артистов, отсутствие уважительного отношения к нему внутри команды Booking Machine, финансовые споры и болезненная реакция Мирона на любые шутки в свой адрес.
На протяжении долгого времени музыканты практически не общались и периодически обменивались колкими заявлениями в интервью. Со временем конфликт постепенно сошел на нет. Сам Олег признавался, что больше не держит обиды и готов оставить прежние разногласия в прошлом.
Почему песню «Номера» удалили со стриминговых платформЕще один резонансный эпизод в истории ЛСП оказался связан с государственной цензурой и трагическими событиями. В 2018 году Роскомнадзор начал ограничивать распространение одного из самых известных ранних треков коллектива — «Номера». Ведомство сочло, что композиция содержит описание способа совершения самоубийства.
Ситуация получила продолжение в сентябре 2021 года, когда сразу несколько подростков в разных российских городах покончили с собой под эту песню.
После произошедшего команда ЛСП приняла решение полностью удалить композицию со всех стриминговых сервисов. Позже ограничения в России коснулись также песен «Монетка» и «Канкан».
Конфликт ЛСП и Молодого ПлатонаОсенью 2024 года имя Олега Савченко вновь оказалось в центре обсуждений. На этот раз причиной стал конфликт с исполнителем Молодой Платон. Артисты записали совместную композицию, однако впоследствии не смогли договориться о распределении доходов, полученных от стриминговых сервисов.
Разногласия быстро вышли в публичное пространство после того, как Молодой Платон заблокировал Олега во всех мессенджерах. Музыканты начали выяснять отношения в социальных сетях. В результате совместный трек временно исчез с цифровых площадок. Позже Олег ЛСП сообщил поклонникам, что намерен представить собственную сольную версию композиции.
Личная жизнь Олега ЛСП: жена, дочь и семьяОлег Савченко предпочитает не посвящать публику в подробности своей личной жизни. Музыкант неоднократно подчеркивал, что считает семейное счастье тем, что не нуждается в лишнем внимании со стороны окружающих.
В 2018 году артист официально зарегистрировал брак со своей возлюбленной Владиславой Савченко (в девичестве — Амельковой). Супруга исполнителя также занимается музыкой и выступает под творческим псевдонимом ADA. Свой дебютный альбом певица выпустила под названием «Кошки-мышки».
Подготовка к свадьбе заняла всего две недели. Несмотря на сжатые сроки, молодожены организовали торжество, на которое пригласили около 70 гостей.
Уже в начале следующего года Олег сообщил поклонникам, что вскоре в их семье ожидается пополнение. В феврале у супругов родилась дочь Ариана. Музыкант признавался в интервью, что рождение дочери заметно изменило его мировоззрение. По словам Олега, именно отцовство помогло ему пересмотреть жизненные ценности, стать спокойнее и ответственнее, а также окончательно оставить в прошлом бурный и саморазрушительный образ жизни, который сопровождал период творческого союза с Ромой Англичанином.
Олег ЛСП сегодняПервую половину 2026 года коллектив ЛСП посвятил масштабному гастрольному туру по городам России и стран СНГ. Основной частью концертной программы стала презентация восьмого студийного альбома «Судный день».
Практически все выступления проходили при полном зале. В ряде городов концерты сопровождались аншлагами. Так, в Волгограде количество зрителей даже превысило вместимость концертной площадки.
Летом 2026 года коллектив перешел к выступлениям в формате крупных музыкальных фестивалей под открытым небом. В ближайших планах Олега — участие в Atlanta Act Summer Festival в Санкт-Петербурге и Glam Go Fest в Москве. Кроме того, в конце августа ЛСП планирует провести большой сольный концерт в Израиле.