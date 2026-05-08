Контракт запретил хоронить сына, а театр уничтожал спектакли: драма Александра Домогарова, которую он скрывал годами
Александр Домогаров демонстративно покинул театр, которому посвятил три десятилетия, и не пришёл на похороны собственного сына. Личные драмы артиста порой затмевают его экранные образы, а поклонники неизменно восхищаются его твёрдостью характера и принципиальностью. Какие испытания выпали на долю известного актёра и чем продиктованы неоднозначные решения неподкупного барона из «Бандитского Петербурга», читайте в материале «Радио 1».
Акт протестаСередина 2024-го запомнилась громким театральным скандалом: Александр Домогаров, отдавший сцене Театра имени Моссовета 30 лет, объявил об уходе. Кто-то мог бы не придать этому значения, списав всё на желание артиста уйти на заслуженный отдых, но нет. Решение покинуть труппу оказалось актом протеста. Так актёр дал понять, что, по его мнению, неуважение руководства к труппе достигло критической точки и терпеть дальше стало невозможно. Уходом из театра лауреат театральной премии «Чайка» не ограничился. Сразу после этого кавалер Ордена Дружбы опубликовал открытое письмо, в котором объяснил мотивы своего решения. По словам звезды «Королевы Марго», около четырёх лет он наблюдал, как новое руководство театра целенаправленно разрушает собственное детище. Почётный каскадёр признался, что долгое время сознательно не замечал исчезновения своей фамилии с афиш, отсутствия рекламной поддержки спектакля и намеренного переноса показов на заведомо «некассовые» дни. Домогаров отметил, что постановка «Ричард III» стабильно приносила театру хорошую прибыль, однако представление целенаправленно уничтожали: создавали препятствия актёрам на сцене, тем самым лишая зрителей удовольствия от просмотра. Назначение на главную роль новой актрисы, утверждённой спустя всего две репетиции, стало финальной точкой кипения. После увольнения артист в театр не вернулся — даже трудовую книжку за него забирал адвокат.
Мнения фанатов разделились: одни считают, что исполнитель роли следователя Турецкого сгустил краски, ведь спектакль проходил с аншлагами, билеты раскупались в любой день, а игра членов труппы была безупречна. Другие убеждены, что после трёх десятилетий службы артист заслуживал уважения, которого его намеренно лишили.
Творческий путь Александра ДомогароваРусский Ален Делон вырос в творческой среде. Его отец Юрий Львович — актёр, сыгравший генерала Платова в фильме «Суворов», участвовал в Великой Отечественной войне. Он прошёл путь от Волхова до Берлина в составе Второй ударной армии, командовал взводом и был награждён орденом Красной Звезды. После войны, окончив ГИТИС, Юрий Домогаров руководил «Москонцертом» и театром имени Сац. Мать Наталья Дмитриевна, простая сотрудница универмага, тем не менее тонко разбиралась в искусстве и была самым строгим критиком мужа и сына. Александр с детства тянулся к искусству — даже сбегал с уроков в кино. Родные прочили юноше карьеру инженера или высокий пост в промышленности, но вопреки ожиданиям семьи после школы парень выбрал театральное училище. Карьера дебютанта началась в 21 год с роли в фильме «Наследство». Однако по-настоящему громкая известность пришла позже — после выхода «Гардемаринов III», а следом и «Графини де Монсоро», окончательно превратившей актёра в звезду. В начале 2000-х годов артист снялся в двух знаковых криминальных драмах — «Бандитском Петербурге» и «Марше Турецкого», где игрой молодого исполнителя восхищались как простые зрители, так и профессиональные критики. В 2007 году Домогарову присвоили звание народного артиста России, а в 2021 году он удостоился премии «Золотой орёл» за роль в фильме «Союз спасения».
Потеря, которую не забытьСовсем юным, в 18 лет, Александр связал себя узами брака с первой любовью — Натальей Сагоян. Вскоре у пары родились близнецы, но старший мальчик не выжил. Второго ребёнка назвали Дмитрием. Брак продлился недолго. Позже знаменитость назвал эти отношения «ошибкой юности». С отпрыском отец поддерживал связь лишь эпизодически. К 23 годам Дмитрий уже работал в одном из ведущих банков и состоял в серьёзных отношениях. Однако в ноябре 2008 года, возвращаясь домой, молодой человек попал под машину, получил тяжелейшие травмы и скончался, не приходя в сознание. В тот момент киноактёр находился на гастролях в Израиле.
Условия контракта не позволяли ему покинуть площадку — даже ради похорон собственного ребёнка. Пережитую трагедию он позже назвал ужасной несправедливостью, а гибель Дмитрия — карой за грехи родителей. У исполнителя знаменитого казака Павла Горина из «Гардемаринов» есть ещё один сын, Саша, от второго брака с костюмершей Ириной Гуненковой, но подробности их общения актёр не раскрывает. Бурные романы остались в прошлом. Сегодня рядом с кумиром телезрителей — танцовщица Татьяна Степанова, с которой исполнитель роли графа де Бюсси обрёл то самое «тихое счастье». Пара вместе уже больше десяти лет, с 2010 года, но штамп в паспорте так и не появился. Народный артист РФ объясняет это просто: его чувства больше не нуждаются в официальном подтверждении.
После ухода из Театра имени Моссовета Александр Домогаров перешёл в Театр Российской Армии. Здесь лауреат Премии Правительства РФ в области культуры уже сыграл Арбенина в «Маскараде» и готовится к роли Воланда в постановке «Роман» по мотивам Булгакова. По словам Александра Домогарова, он больше не стремится к скандальной славе и не ищет острых ощущений. Несмотря на тяжёлую утрату — смерть бывшей жены Ирины Гуненковой в 2023 году — актёр сохранил тёплые отношения с сыном Сашей, который, как и отец, связал жизнь с кино. Они вместе работают, ходят на премьеры, и, как рассказывает сам Александр Юрьевич, после смерти Ирины они невероятно сблизились.