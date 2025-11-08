08 ноября 2025, 13:14

Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/ Александр Астафьев)

Александра Пахмутова — легендарный советский и российский композитор, чьи песни стали настоящим саундтреком для нескольких поколений. 9 ноября ей исполняется 96 лет. Творчество выдающейся пианистки, наполненное оптимизмом и верой в светлое будущее, по сей день сохраняет свою популярность. Подробнее о жизни народной артистки СССР читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь: от вундеркинда до народной артистки Личная жизнь Пахмутовой Мнение Макаревича о творчестве Пахмутовой Концерт в Волгограде обернулся скандалом Как сейчас живет Пахмутова



Творческий путь: от вундеркинда до народной артистки

Александра Пахмутова (Фото: д/ф «Без единой фальшивой ноты» Первый канал)



Личная жизнь Пахмутовой

Александра Пахмутова и Николай Добронравов (Фото: д/ф «Без единой фальшивой ноты» Первый канал)



«Любить — это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении».

Мнение Макаревича о творчестве Пахмутовой

Андрей Макаревич*(Фото: РИА Новости/ Александр Вильф)



«Когда она пыталась в поздние годы написать что-то такое, что она считала современным, например, для ансамбля Стаса Намина, она предлагала нам какие-то такие песни — это было ужасно».

Концерт в Волгограде обернулся скандалом

«Пока десятки чиновников, депутатов и деятелей культуры фотографировались на фоне плаката с изображением землячки, простые горожане молча стояли в стороне, униженно выпрашивая лишний пригласительный», — делились журналисты издания «Волгоград онлайн».

Как сейчас живет Пахмутова