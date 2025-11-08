Концерт для «избранных» и критика от Макаревича*: Александре Пахмутовой 96 лет. Как сейчас живет композитор?
Александра Пахмутова — легендарный советский и российский композитор, чьи песни стали настоящим саундтреком для нескольких поколений. 9 ноября ей исполняется 96 лет. Творчество выдающейся пианистки, наполненное оптимизмом и верой в светлое будущее, по сей день сохраняет свою популярность. Подробнее о жизни народной артистки СССР читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь: от вундеркинда до народной артистки
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Волгоградом. Ее невероятный музыкальный дар проявился довольно рано. Уже в три с половиной года она подбирала мелодии на пианино, а в пять сочинила свою первую пьесу для фортепиано. В 1936 году она поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу, но учебу прервала война. Несмотря на это в 1943 году она отправилась в Москву, где была принята в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории.
Позже Пахмутова блестяще окончила консерваторию по классу композиции у выдающегося педагога Виссариона Шебалина, а затем и аспирантуру. Пахмутова никогда не останавливалась на одном жанре. Ею написаны симфонические произведения («Русская сюита», концерт для трубы с оркестром), балет «Озаренность», музыка к фильмам. Однако всенародную любовь ей принесли эстрадные песни. За свою карьеру она написала более 400 произведений, в число которых входят хиты «Надежда», «Нежность», «Как молоды мы были», «До свиданья, Москва» — прощальный гимн Олимпиады-80, «Трус не играет в хоккей» и «Беловежская пуща».
За неоценимый вклад в отечественную музыкальную культуру Александре Пахмутовой присвоено звание Народной артистки СССР (1984), Героя Социалистического Труда (1990), Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Героя Труда Российской Федерации. Кроме того, имя Пахмутовой увековечено в космосе — в ее честь назван астероид главного пояса 1889 Pakhmutova, открытый 24 января 1968 года советским астрономом Л. И. Черных в Крымской астрофизической обсерватории.
Личная жизнь Пахмутовой
В 1956 году, во время работы над детской песней «Лодочка моторная» на Всесоюзном радио, Александра Пахмутова познакомилась с поэтом Николаем Добронравовым. Спустя всего три месяца они поженились, и этот союз стал одним из самых крепких и творчески плодотворных в истории отечественной культуры.
Их брак продлился 67 лет — вплоть до кончины Николая Николаевича в 2023 году. Вместе они создали сотни песен, ставших классикой. На вопрос о секрете их семейного счастья Добронравов любил цитировать фразу Антуана де Сент-Экзюпери:
«Любить — это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении».
У пары не было детей. Вокруг этого факта ходило множество слухов. Одни говорили, что Пахмутова в молодости перенесла тяжелое заболевание, которое сделало невозможным материнство. Другие утверждали, что артисты осознанно отказались от детей, полностью посвятив себя творчеству.
Мнение Макаревича о творчестве Пахмутовой
В конце июля 2025 года лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* в одном из своих «забугорных» интервью негативно оценил творчество легендарного композитора Александры Пахмутовой.
«Когда она пыталась в поздние годы написать что-то такое, что она считала современным, например, для ансамбля Стаса Намина, она предлагала нам какие-то такие песни — это было ужасно».
На прямой вопрос, была ли Пахмутова хорошим композитором, он ответил: «по-моему, не очень». При этом он признал, что у неё есть «безусловно, несколько красивых песен», в качестве примера приведя композицию «Нежность». Эти высказывания вызвали широкий резонанс в медиа и были восприняты как неуважение к народной артистке, чьи песни стали частью культурного кода страны.
Концерт в Волгограде обернулся скандаломНесмотря на редкие публичные выступления, Александра Пахмутова в честь своего 95-летия провела концерт в родном Волгограде 1 мая 2024 года. Однако мероприятие омрачилось скандальной ситуацией с распределением гостей.
Попасть на концерт смогли лишь избранные — чиновники, депутаты и местные состоятельные люди. При этом обычные жители, желавшие увидеть выступление легендарного композитора, в зал допущены не были.
«Пока десятки чиновников, депутатов и деятелей культуры фотографировались на фоне плаката с изображением землячки, простые горожане молча стояли в стороне, униженно выпрашивая лишний пригласительный», — делились журналисты издания «Волгоград онлайн».
Как сейчас живет ПахмутоваПосле ухода из жизни супруга Николая Добронравова в 2023 году Александра Пахмутова пережила тяжелейший период. По свидетельствам близких, первые месяцы ее психологическое состояние было крайне нестабильным: эмоциональные перепады сменялись глубокой депрессией. Композитор отказывалась от профессиональной помощи, что заставляло окружающих поволноваться.
Несмотря на скорбь, уже в ноябре 2023 года Пахмутова нашла в себе силы выступить перед публикой, хотя и ограничила общение. В декабре у композитора случился сердечный приступ, потребовавший госпитализации. После успешного лечения Александра Николаевна проявила удивительную жизненную силу — вернулась к работе, приняла участие в телепрограмме «Привет, Андрей» и посетила детский дом в Тверской области.
В 2024 году Пахмутова погрузилась в работу — выступления, мастер-классы, съемки. Однако, как отмечают близкие, тоска по любимому мужу не отпускает ее до сих пор. Сегодня творчество стало для композитора главным лекарством и смыслом жизни после тяжелой утраты.